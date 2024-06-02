«Самый сложный сезон из шести». Эта чемпионская раздевалка «Зенита» — особенная. Видео

Это были другие эмоции. Я посетил почти все чемпионские раздевалки «Зенита» начиная с 2019 года. И подобного давно не видел. Неудивительно. «Зенит» не только приучил болельщиков к трофеям, но и привык сам. Особенно завоёвывать их без борьбы до самого финала.

В этот раз всё было иначе. Словно все предыдущие трофеи оказались забыты – и наступила перезагрузка. Вы и без меня хорошо знаете, с каким трудом добывалось чемпионство. Неделю назад от Питера, по сути, не зависело ничего. Теперь – Кубок. Когда до 81-й минуты проигрываешь «Балтике», а потом делаешь суперкамбэк, да ещё и благодаря людям, которые до этого вообще не забивали за клуб в официальных матчах… Это что-то похожее на чудо.

И эмоции были соответствующие. Первыми в чемпионскую раздевалку потянулись россияне. Они традиционно раньше легионеров завершают все послематчевые мероприятия. Кержаков прошёл молчаливо – его звёздный час наступит позже. Алип пробежал с замотанной головой, но сообщил, что с ним всё в порядке. Отлетевшая часть трофея серьёзно не отразилась на его здоровье.

А дальше пошли бразильцы. Мантуан залетел в раздевалку с криками «раз, два, три!». Следом – Вендел, который максимально серьёзно произнёс, что в этот раз «ноу дринк». Видимо, хорошо погулял после чемпионства.

Прошло ещё несколько минут. И все были в сборе. Песни, танцы и абсолютное счастье.

Прошло немного времени, и я подошёл к очень модному Александру Медведеву. Он стоял в очках. Не особо похожих на те, которые были у Барриоса, но всё же. Босс «Зенита» скорее в шутку признался, что такие очки подарил ему сам Вильмар. Но главная его цитата другая: «Это был самый сложный сезон из всех шести». Спорить с этим сложно.

Через несколько минут традиционную чемпионскую сигару закурил Михаил Кержаков. Он делился ими со всей командой. В том числе с мемным игроком «Зенита» Вильсоном Изидором.

Конечно, «Зениту» не избежать перемен в будущем. В том числе кадровых. Например, Александр Коваленко был счастлив. Шесть матчей – и три трофея. Однако на мой вопрос о будущем он деликатно ушёл от ответа: «Не знаю».

Очевидно, что дальше будет не менее интересно. Ведь впереди столетие и, вероятно, серьёзная перезагрузка состава.