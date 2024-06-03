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Чемпионат России, РПЛ: трансферы Балтики – кто из игроков заслужил приглашение в топ-клуб, голосование, рейтинг

7 игроков «Балтики», которые влюбили в себя и должны остаться в РПЛ
Анатолий Романов
7 игроков «Балтики», которые должны остаться в РПЛ
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Выбираем главных героев команды, которая вылетела из элиты, но удивила в Кубке России.

«Балтика» – парадокс завершившегося сезона. Главное очарование Кубка России и самое сильное разочарование… скорее даже расстройство в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича точно не заслуживала вылета своей игрой во второй части чемпионата. Тем не менее прекрасный Калининград опять покидает элиту. Будем надеяться, не на 25 лет, как в прошлый раз.

Вне всяких сомнений, некоторые игроки «Балтики» останутся в РПЛ, сменив команду в летнее трансферное окно. У калининградцев есть футболисты, сделавшие себе хорошую рекламу, несмотря на выбывание. Кого из состава «Балтики» вы бы хотели видеть в следующем сезоне в большом клубе?

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Предлагаем принять участие в этом опросе. Мы отобрали лучших, на наш взгляд, игроков «Балтики». Голосуйте за самого подходящего для трансфера в РПЛ кандидата. Если вам больше нравится какой-то другой футболист, то и такая опция предусмотрена. Делитесь в комментариях своих мнением!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто из игроков «Балтики» заслуживает остаться в РПЛ
Евгений Латышонок, голкипер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Евгений Латышонок, голкипер

Для 25-летнего Латышонка это был первый сезон в РПЛ. Воспитанник «Краснодара» не сразу адаптировался и сделал себе имя в элите – в первой части сезона у Евгения были разные по качеству игры. Но весной 2024 года он по-настоящему раскрылся. Звёздным часом Латышонка стала кубковая битва со «Спартаком», после которой о вратаре «Балтики» заговорила вся футбольная Россия. В нынешнем сезоне РПЛ Евгений в 26 матчах пропустил 38 мячей и выдал четыре «сухаря». По проценту отбитых ударов (73,6%) вошёл в топ-7 лучших голкиперов чемпионата.

Данила Козлов, полузащитник
Фото: РИА Новости
2 место

Данила Козлов, полузащитник

19-летний Козлов – самый яркий зимний новичок «Балтики», а возможно, и всей Премьер-Лиги. Воспитанник «Зенита» после своего трансфера за € 350 тыс. (по данным Transfermarkt) сразу завоевал место в основе команды Игнашевича и стал делать разницу. В 10 матчах РПЛ забил два гола в ворота «Краснодара» и отдал четыре голевые передачи. Совершил пару результативных действий и в Кубке России. Не удивит, если «Зенит» воспользуется включённой в контракт игрока опцией обратного выкупа. По слухам, к атакующему полузащитнику есть интерес и из-за границы.

Алекс Фернандес, полузащитник
Фото: РИА Новости
3 место

Алекс Фернандес, полузащитник

Бразильский Фернандес – зимнее приобретение, которое оправдало себя. 21-летний атакующий полузащитник хорошо вписался в команду Игнашевича. Было бы преувеличением сказать, что «кудесник мяча» феерил в «Балтике», тем не менее за 12 матчей в РПЛ положил четыре мяча. Правда, три из них «Ахмату». Ещё один гол – в ворота ЦСКА. Кроме того, Алекс забил «Зениту» в финале Кубка России, и этот его гол мог принести калининградцам первый трофей в их истории. В Первой лиге много легионеров иметь нельзя, так что, возможно, Фернандес пригодится ещё кому-то в элите.

Кристиян Бистрович, полузащитник
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
4 место

Кристиян Бистрович, полузащитник

Бистрович, к сожалению для «Балтики», не принадлежит клубу, а играл на правах аренды из ЦСКА. Хорватский полузащитник вернётся в московский клуб, правда, есть сомнения, что останется в составе армейцев, которым ещё год назад не был нужен. Хотя Кристиян провёл хороший сезон, превратился в одного из лидеров калининградской команды. Получил от Игнашевича капитанскую повязку. В РПЛ Бистрович провёл 23 матча и забил два гола. По итогам чемпионата оказался на первом месте в «Балтике» по количеству ударов по воротам и передач под удар.

Виталий Лисакович, нападающий
Фото: РИА Новости
5 место

Виталий Лисакович, нападающий

«Балтика» сделала несколько удачных подписаний в зимнее трансферное окно, в том числе угадала с арендой нападающего «Рубина» Лисаковича. Игрок из Беларуси заметно усилил атаку калининградцев благодаря своим индивидуальным качествам. Нестандартный, нацеленный на удар, по-спортивному наглый. Виталий в 12 матчах за команду Игнашевича забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. В результате стал вторым по системе «гол+пас» после Энрикеса. Лисакович должен вернуться в «Рубин», вот только Рашиду Рахимову он не нужен. Заиграет в другом клубе элиты?

Анхело Энрикес, нападающий
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Анхело Энрикес, нападающий

Чилийский нападающий стал лучшим бомбардиром «Балтики» в завершившемся чемпионате. У Энрикеса шесть голов и одна голевая передача в 26 играх. Опытный экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» забивал серьёзным соперникам – «Спартаку», «Ростову», «Краснодару», «Динамо». Ещё трижды он отличился в Кубке России, где поразил ворота «Зенита» на групповом этапе. Особенно хорош Анхело в игре головой. При этом Игнашевич не всегда выпускал его в основе: в половине матчей РПЛ чилиец либо выходил на замену, либо оставался на скамейке.

Роберто Фернандес, латераль
Фото: fc-baltika.ru
7 место

Роберто Фернандес, латераль

Руководители «Балтики» после трансфера игрока сборной Боливии отмечали, что он согласился играть в России за меньшие деньги, чтобы иметь возможность проявить себя в Европе. Редчайший случай для легионера! Фернандес не без труда адаптировался к РПЛ, осенью допустил несколько результативных ошибок на позиции левого латераля. Потом работа Игнашевича с игроком принесла свои плоды – Роберто стал надёжнее, но и свои сильные атакующие качества не потерял. Стал лучшим в команде по передачам на чужой трети поля, а также выигранным единоборствам и отборам. Набрал 1+3 в 29 матчах.

Другой игрок «Балтики»
Фото: fc-baltika.ru
8 место

Другой игрок «Балтики» заслуживает трансфер в топ-клуб РПЛ

Не согласны с выбранным нами списком? Мы не спорим – в составе «Балтики» есть и другие игроки, которые могут вызвать интерес клубов РПЛ. Например, центр обороны калининградцев заметно усилили два легионера, взятых в зимнее трансферное окно – колумбиец Кевин Андраде и венесуэлец Диего Луна. Кроме того, в линии обороны есть опытнейший Александр Жиров, который много лет выступал в чемпионате Германии. Рассказывайте, кого вы считаете самым ценным игроком «Балтики». И голосуйте в таком случае за этот вариант.

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