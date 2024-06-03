7 игроков «Балтики», которые влюбили в себя и должны остаться в РПЛ

«Балтика» – парадокс завершившегося сезона. Главное очарование Кубка России и самое сильное разочарование… скорее даже расстройство в РПЛ. Команда Сергея Игнашевича точно не заслуживала вылета своей игрой во второй части чемпионата. Тем не менее прекрасный Калининград опять покидает элиту. Будем надеяться, не на 25 лет, как в прошлый раз.

Вне всяких сомнений, некоторые игроки «Балтики» останутся в РПЛ, сменив команду в летнее трансферное окно. У калининградцев есть футболисты, сделавшие себе хорошую рекламу, несмотря на выбывание. Кого из состава «Балтики» вы бы хотели видеть в следующем сезоне в большом клубе?

Предлагаем принять участие в этом опросе. Мы отобрали лучших, на наш взгляд, игроков «Балтики». Голосуйте за самого подходящего для трансфера в РПЛ кандидата. Если вам больше нравится какой-то другой футболист, то и такая опция предусмотрена. Делитесь в комментариях своих мнением!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.