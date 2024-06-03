Игнашевич бросил «Балтику», а она – играть в футбол. Репортаж с Суперфинала Кубка России

Некоторые чувствовали гордость. Хлопали своим и кричали «молодцы!». Правда, это выглядело как-то не по-настоящему. Наиболее правильное слово для описания внутреннего настроения большинства болельщиков «Балтики» после Суперфинала Кубка России – разочарование. Так уж получилось, что гордиться и правда особо не чем. Калининградцы заходили в сезон ярко и громко, с амбициями закрепиться в районе 10-го места и вернуть РПЛ в действительно футбольный регион. А уходят разбитыми – словно после сеансов с очень плохим психотерапевтом. Они сами себе обещали одно, а получили совсем другое.

Но кого винить, кроме себя? В РПЛ после 26-го тура «Балтика» выскочила из зоны вылета, некоторые эксперты вообще прогнозировали калининградцам чуть ли не место в десятке. Победы над ЦСКА, «Крыльями», «Ахматом», «Пари НН» убедили, что команда достойна элиты. Несмотря на плохую с точки зрения результата осень. В Кубке России тоже всё складывалось хорошо: постепенно выносили (ладно, иногда с огромным трудом) соперников и дошли до Суперфинала. На первые числа мая калининградцы не только оставались в РПЛ, но и претендовали на первый в своей истории трофей. А потом начался кошмар.

Игроки «Балтики» после поражения Фото: ФК «Балтика»

Четыре поражения подряд на финише сезона. Ещё раз спросим – кого винить? Кого винить, когда забиваешь первым в Екатеринбурге, потом долго держишь ничью и пропускаешь на 90+5-й минуте? Когда до 90+3-й выигрываешь у «Динамо», а всё заканчивается поражением. Сергей Игнашевич объяснял происходящее простым и понятным для общественности языком: «Это футбол, так бывает». Хотя напрашивалось более доступное в духе «мы обделались». А не спихивание на общие фразы.

Матч за кубок был последним шансом хоть немного изменить настроение людей, которые очень любят «Балтику». Свою симпатию к клубу они выражают в том числе и тем, что выбираются на выезды. Хоть до Москвы расстояние и не самое большое, но собрать в «Лужниках» несколько тысяч людей, которые весь матч громко кричали за Калининград, – дорогого стоит.

Болельщики появились у стадиона ещё за несколько часов до матча. Было интересно наблюдать за небольшими «грядками» разных команд, которые перемещались из одной зоны активности в другую, расширялись, знакомились, объединялись. Собственно, для этого всё и задумано.

На трибунах тоже было громко. Особенно когда «Балтика» ещё не встала у своих ворот во втором тайме, а играла в футбол. Удивительно, но команда сама не ценит то, что у неё это здорово получается. В первом тайме калининградцы забили гол, создали ещё несколько шансов. Всё классно. Зачем что-то менять?

Но это вопрос уже к Игнашевичу. А его ответ я хорошо представляю: «Не будем сейчас анализировать, но это футбол». После матча с «Зенитом» он заявил, что уходит в отставку. Я своё дело сделал, команду в элите, несмотря на всё доверие, не сохранил, Кубок проиграл, так что дальше без меня. Достойная позиция главного тренера. Правда, сомневаюсь, что в ближайшее время он вернётся к этой работе.

Для себя я сформировал три причины, почему по-другому быть просто не могло:

«Балтика» действительно всем нравилась в Первой лиге. Всё было самобытно, интересно и по-домашнему. Но в РПЛ от этого ничего не осталось: другие деньги, другие люди. Как некоторые помнят, руководство, которое работало с «Балтикой» последние годы, ушло зимой. Это почти весь управленческий и спортивный блок. «Ростех», появившийся очень неожиданно уже по ходу сезона, расставлял своих людей, и от той самой семейной атмосферы ничего не осталось. Игнашевич зимой никуда не ушёл. Хотя сейчас кажется, что правильнее было бы попрощаться ещё осенью. Но нет — руководство верило до последнего, плюс покровительство от спонсора. В итоге крайними сделали не тренера, как это обычно бывает, а людей, которые были либо над ним, либо рядом с ним. При этом очень странно слышать от Сергея, что главным событием в его калининградской истории стал выход в РПЛ. А сезон в этой самой РПЛ получается прошёл незаметно? Во всем этом процессе нет исключительно правых и виноватых. Ошиблось и прежнее руководство, решившее сохранить костяк из Первой лиги, а потом не знавшее, что с ним делать. Усиление под РПЛ было недостаточным. Хоть о сохранении ключевых игроков и просил сам Игнашевич. В итоге зимой пришлось многих отдавать за бесценок, закупаться новичками более высокого уровня. Однако это уже ничего не изменило: 13 очков осенью и 13 — весной.

«Балтике» будет нереально сложно сразу же вернуться в Премьер-Лигу. Даже несмотря на то что «Ростех» никуда не уходит. Просто потому, что среди конкурентов – также вылетевшие «Сочи» и «Урал» плюс амбициозные «Родина», «Алания» и «Торпедо». Сейчас предстоит работа по распродаже массы легионеров и признанию того, что сезон все дружно провалили. Потом можно перейти к выработке стратегии будущего.

Терять Калининград на 20 лет из виду снова не хочется. Хотя вряд ли кто-то удивится, если так и произойдёт.