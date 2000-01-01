Милый жест Карвахаля на параде чемпионов. Видео
Дани Карвахаль принёс трофей ЛЧ своему отцу — сотруднику конной полиции, который сопровождал автобус «Реала» во время празднования!
Карвахаль принёс трофей ЛЧ своему отцу во время чемпионского парада. Видео
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