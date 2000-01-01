Сутормин и Чистяков установили особый рекорд в РПЛ
Алексей и Дмитрий установили уникальное для чемпионатов России достижение. Они первые футболисты в истории, в одном сезоне оформившие требл и вылетевшие в Первую лигу!
«Золотой» старт
Сутормин и Чистяков начали сезон в «Зените». Вместе с клубом они стали обладателями Суперкубка и Кубка страны, а также чемпионами России. Но зимой оба футболиста перешли в «Сочи», с которым вылетели в Первую лигу.
Печальный конец
Сутормин отыграл за «Зенит» 12 матчей, отдав два ассиста, а за «Сочи» — 10 матчей, забив два мяча и отдав один голевой пас. Чистяков провёл за СБГ восемь игр, а за «барсов» — семь, не отметившись результативными действиями.
Сутормин и Чистяков — первые в истории, кто оформил требл и вылетел из РПЛ в одном сезоне
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