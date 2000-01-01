Сутормин и Чистяков — первые в истории, кто оформил требл и вылетел из РПЛ в одном сезоне

Печальный конец

Сутормин отыграл за «Зенит» 12 матчей, отдав два ассиста, а за «Сочи» — 10 матчей, забив два мяча и отдав один голевой пас. Чистяков провёл за СБГ восемь игр, а за «барсов» — семь, не отметившись результативными действиями.