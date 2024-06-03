В РПЛ такого нет — Баста дал мини-концерт прямо на поле! Обзор 7-го тура Медиалиги

А ещё определился первый клуб, который точно не выйдет в плей-офф.

Групповой этап пятого сезона Медиалиги выходит на финишную прямую. Предпоследний тур стадии подарил немало крутых футбольных и медийных моментов. Хедлайнером тура в очередной раз стал Баста, клуб которого потерял даже математические шансы на плей-офф. В игровом плане хорошо проявили себя родоначальники нашего медиафутбола — «Амкал» и 2DROTS.

2DROTS разгромили «Матч», это пятая победа подряд

Команда федерального телеканала активно пытается избавиться от клейма вечного аутсайдера Медиалиги. В двух предыдущих встречах ФК «Матч» набрал четыре очка и замахнулся на статус крепкого середняка. Однако в 7-м туре амбиции команды были растоптаны двукратными чемпионами МФЛ – 2DROTS.

Описывать ход игры особого смысла нет — «самураи» просто были сильнее во всём и отгрузили сопернику пять голов. «Матч» забил лишь так называемый гол престижа. Зато команды добавили в игру щепотку медийности: в стартовых составах вышли два селебрити (блогер Мбаппе у 2DROTS и комментатор Сергей Дурасов у «Матча»).

Аутсайдер восстал из пепла: Lotus обыграл «Козлов»

Одна из сенсаций тура — победа «Лотуса». Команда музыкального лейбла набрала за пять стартовых туров всего одно очко и заслужила статус главного аутсайдера сезона. Однако в двух последних играх Lotus как будто подменили. На этот раз клуб Юркисса обыграл крепких «Козлов».

Игра напоминала матч Второй лиги — немало ошибок и брака, но запредельный уровень самоотдачи. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Лотуса» со счётом 2:1. Команда поднялась со дна группы В и теперь полноценно будет бороться за выход в плей-офф.

«Рома» прервала победную серию «Чисто Питера»

От противостояния «Чисто Питера» и «Ромы» ждали жаркой битвы. В итоге судьбу матча решил всего один гол, а игра получилась достаточно закрытой.

Самым запоминающимся моментом встречи стал мини-перформанс «Чисто Питера», посвящённый открытию пляжного сезона (матч проходил в первый день лета).

Перформанс «Чисто Питера» Фото: t.me/WinlineML

Игра FC Bus — «Кони» получилась скучной. Не спас даже Жирков

Ещё один блёклый матч в 7-м туре выдали FC Bus и «Кони». В целом команды неплохие, но счёт 1:0 для медиафутбола — это ни о чём.

Встречу заслуженно выиграл «Автобус», который превзошёл соперника по голевым моментам. А ещё за FC Bus сыграл Юрий Жирков, что стало главным событием матча.

Баста дал огня на матче «СКА-Ростов» с «Народной командой»

А вот одним из самых ярких матчей тура стало противостояние «СКА-Ростов» и «Народной команды». Тут и футбол качественным получился, и медийных моментов было предостаточно. Интересно, что игра проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».

На предматчевую разминку игроки «Народной команды» вышли в пляжных нарядах в честь первого дня лета. Хорошее настроение красно-белых отразилось и на футболе: итоговый счёт — 4:0 в пользу «Народной». Для СКА это поражение значит, что команда уже не сможет побороться за выход плей-офф Медиалиги. Зато ростовский клуб точно может гордиться своим владельцем, который реально вкладывает душу в команду и медиафутбол. Перед матчем Баста устроил небольшой концерт прямо на поле. Рэпер исполнил свои хиты «Моя игра» и «Выпускной».

«Эгриси» выходит из кризиса

«Эгриси» постепенно учится существовать без Василия Уткина. В последних матчах у команды стало что-то получаться. В этот раз жёлто-черные обыграли «Деньги Рокетов», в составе которых на поле вышел Фёдор Кудряшов.

«Эгриси» забил в этом матче трижды, но один из голов судья отменил по причине офсайда. «Деньги Рокетов» ответили лишь одним взятием ворот в концовке. Итоговый счёт — 2:1 в пользу «Эгриси». Также стоит отметить, что на матче присутствовал легендарный отечественный комментатор Виктор Гусев. Часть встречи он провёл непосредственно в комментаторской будке.

Драма в битве фаворитов сезона

«Титан» — действующий чемпион Медиалиги, поэтому от команды ожидают высоких результатов и в новом сезоне. D Media — самый мощный новичок лиги, который борется за первое место в группе С. Встреча этих соперников обещала стать настоящей битвой титанов.

В принципе, игра оправдала ожидания. Команды показали качественный футбол с драматичной развязкой. D Media вырвал победу на последних секундах, а тренерский штаб «Титана» жёстко наехал на судью, требуя отменить гол из-за офсайда. Однако арбитр был непреклонен — 2:1 в пользу белорусского коллектива. К слову, матч проходил на стадионе «Борисов Арена» (домашняя арена БАТЭ).

«Броуки» нанесли «Десятке» первое поражение в сезоне

В центральном матче 7-го тура встретились «Броук Бойз» и ФК «10». Эти коллективы интересны и медийно, и по-футбольному. Обе команды входят в группу фаворитов пятого сезона МФЛ, поэтому уровень ожиданий от матча был высоким.

«Броуки» решительно продемонстрировали свои амбиции, забив два безответных гола в первом тайме. Во второй половине встречи «Десятка» подарила надежду на камбэк, отыграв один мяч. Но вскоре команда Райзена и Дмитрия Егорова вновь увеличила разрыв в счёте до двух голов. Итог — 3:1 в пользу «Броуков». И самое главное, что команды показали крутой футбол. Особенно стоит выделить «БроукБойз», у которых даже центральный защитник умудрился забить пяткой.

«Амкал» добыл важную победу и вырвался в лидеры группы С

У «Амкала» очень серьёзный настрой на пятый сезон Медиалиги. Клуб, с которого начинался медиафутбол, до сих пор не выигрывал самый главный трофей в комьюнити. Поэтому мотивация запредельная. Именно благодаря ей команда обыграла крепкий коллектив – Fight Nights.

Медиаклубу бойцовского промоушена было тяжело с самого начала. В первом тайме Fight Nights остались в меньшинстве — у одного из игроков не выдержали нервы, и он в ходе словесной перепалки толкнул футболиста «Амкала». Удаление упростило задачу команде Сослана Гатагова. Амкаловцы успешно реализовали большинство, забив два гола. Благодаря этим трём очкам клуб вырвался на первую строчку в таблице группы С.

Блатов снова в деле! Его гол принёс победу «Тандему»

Закрывал программу 7-го тура матч «Тандем» — «Родина Медиа». Судьбу встречи решил единственный гол в исполнении блогера-футболиста Виктора Блатова, который был известен по игре за «Амкал» во времена зарождения медиафутбола.

«Тандем» — крепкий новичок с чемпионскими амбициями, «Родина Медиа» — победитель третьего сезона. Команды максимально серьёзные, поэтому игра была больше похожа на шахматы или на перетягивание каната. Чуть больше в этом процессе повезло «Тандему». Нападающий команды Блатов, несмотря на шутки про лишний вес, мастерски реализовал свой единственный момент.

По итогам семи туров лидеры групп Медиалиги — «Титан», ФК «10», «Амкал» и «БроукБойз». Их ближайшие преследователи (команды, уступающие лидерам лишь по разнице голов) — 2DROTS, D Media и «Тандем». Главный аутсайдер пятого сезона — «СКА-Ростов», который уже потерял шансы на выход из группы. Матчи заключительного тура группового этапа пройдут с 7 по 9 июня.