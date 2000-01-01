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Гарри Кейн выиграл «Золотую бутсу»
Гарри Кейн выиграл «Золотую бутсу»
Нападающий «Баварии» взял «Золотую бутсу» сезона-2023/2024, забив 36 голов в Бундеслиге. Отрыв от второго места — восемь мячей.
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Неожиданный преследователь
Неожиданный преследователь
Форвард «Штутгарта» Серу Гирасси забил 28 мячей в сезоне-2023/2024. Гвинеец стал вторым бомбардиром в топ-чемпионатах, опередив Холанда и Мбаппе.
Разделили бронзу
Разделили бронзу
Нападающие Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») забили по 27 мячей в своих чемпионатах.
Гарри Кейн — обладатель «Золотой бутсы»
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