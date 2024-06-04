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Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе — кто получит «Золотой мяч» от France Football — мнение

Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии
Григорий Телингатер
Кто получит «Золотой мяч» от France Football
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Всё решит Кубок Америки.

Выступления за сборную – ключевая штука в борьбе за «Золотой мяч». Вроде более показательны турниры с длинной дистанцией (например, чемпионат страны или Лига чемпионов), но по прошлым годам мы уже поняли, что на самом деле имеет значение. Особенно красноречивым получилось вручение «Золотого мяча» за сезон-2022/2023, когда победа Лионеля Месси в Катаре перевесила все успехи Эрлинга Холанда и Родри на клубном уровне.

Вот и теперь получается похожая ситуация с важными турнирами на уровне сборных. Просто это будет не чемпионат мира, а чемпионат Европы и Кубок Америки. Можно сказать, что клубный сезон оказался отборочным этапом, который подсветил в первую очередь Винисиуса, Джуда Беллингема и, возможно, Гарри Кейна с Тони Кроосом. Сюда мы автоматически добавляем Килиана Мбаппе, потому что премию вручает французское издание France Football. На его объективность рассчитывать тяжеловато.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Franco Arland/Getty Images

Похоже, именно эта пятёрка и разыграет приз. Причём на сегодня преимущество остаётся за Беллингемом и Винисиусом. Англичанин потрясно отыграл первую половину сезона, а бразилец тащил во второй. В том числе отличился в финале ЛЧ. Правда, и за Джудом остался ассист. Второй гол «Реала» не был великим: грубая ошибка Иана Матсена, а дальше – относительно простой пас и такое же лёгкое завершение. Ничего гениального, но значение имел, скорее, статус матча.

Теперь весь вопрос в том, кто возьмёт трофей со сборной. А ещё — кто будет тащить победителей. Кейн в названной пятёрке точно не является лидером, но, допустим, с дублем в финале Евро-2024 ситуация резко изменится. С отрывом лучший бомбардир среди топ-лиг – 36 мячей в чемпионате (у остальных максимум 27). А тут ещё первый трофей – и такой долгожданный! Ну как не дать «Золотой мяч»? Опять же, исходя из принципа, что турнир сборной как бы важнее (крайне сомнительный подход, но он явно прослеживается).

Гари Кейн

Гари Кейн

Фото: Alex Grimm/Getty Images

Впрочем, если вдруг Евро-2024 выиграет сборная Англии, то ситуация получается двойственной. Всё-таки у Беллингема в этом году победа в ЛЧ и Ла Лиге, в которой он стал лучшим футболистом «Реала» по «гол+пас». Так что Гарри нужно сотворить что-то особенное, чтобы заслужить «Золотой мяч». Иначе даже в случае победы Англии на чемпионате Европы премия уйдёт Джуду.

Впрочем, главный претендент на сегодня всё равно Винисиус. Он из-за травм пропустил около трети сезона, но его всё равно дают фаворитом большинство букмекерских контор. Имидж токсичного парня ему не мешает, а лишь приковывает внимание к его персоне. Проблемой может стать только неудачное выступление со сборной Бразилии. Последнее время она выглядит не очень: в отборочной группе к ЧМ-2026 идёт вообще на шестом месте (две победы, одна ничья и три поражения). Уступила в том числе Колумбии, с которой теперь играть в одной группе на Кубке Америки.

Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Фото: Lars Baron/Getty Images

Так получилось, что в этом году финалы Евро и Кубка Америки пройдут в один день – 14 июля. Тогда завершится сезон-2023/2024 и мы поймём, кто заслужил «Золотой мяч». А потом France Football вручит кому-то эту премию.

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