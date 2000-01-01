Фанаты «Реала» скандируют имя Крооса. Видео
На празднование победы «Реала» в Лиге чемпионов в Мадриде пришли более полумиллиона болельщиков «сливочных». Фанаты не забыли отдать дань уважения Тони Кроосу, для которого финал стал последней в карьере игрой на клубном уровне!
Фанаты «Реала» скандируют имя Крооса на праздновании победы в Лиге чемпионов. Видео
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