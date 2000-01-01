Максим Глушенков — лучший по передачам под удар в этом сезоне РПЛ

Глушенков — лидер сезона РПЛ по передачам под удар

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/2024 по передачам под удар — у него их 66. У ближайшего преследователя всего на один пас меньше!