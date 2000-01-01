Глушенков — лидер сезона РПЛ по передачам под удар
Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим футболистом РПЛ в сезоне-2023/2024 по передачам под удар — у него их 66. У ближайшего преследователя всего на один пас меньше!
Борьба с Клаудиньо
Клаудиньо отдал 65 передач под удар в прошедшем сезоне РПЛ. После бразильца идут Эдуард Сперцян («Краснодар», 56 передач), Квинси Промес («Спартак», 54) и Габриэль Флорентин («Оренбург», 53).
Максим Глушенков — лучший по передачам под удар в этом сезоне РПЛ
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