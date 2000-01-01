Бекхэм необычно поздравил Беллингема с титулом ЛЧ
Дэвид необычно поздравил Джуда с первым трофеем Лиги чемпионов. Футболист выложил особое фото и написал пожелание молодому форварду.
Особое обращение
«Эй, Джуд! Каким получился первый сезон! Джуд Беллингем и «Реал» — чемпионы!» — написал Бекхэм.
Бекхэм необычно поздравил Беллингема с победой в ЛЧ. Фото
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