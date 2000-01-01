5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
Opta составила список лучших вратарей по предотвращённым голам в чемпионате России в завершившемся сезоне. Кто вошёл в пятёрку самых надёжных?
5-е место — Иван Кукушкин
Голкипер «Нижнего Новгорода» спас свою команду от 0,8 гола.
4-е место — Алексей Мамин
Вратарь «Урала» предотвратил в свои ворота один гол.
3-е место — Александр Максименко
Голкипер «Спартака» спас свою команду от 1,2 гола.
2-е место — Евгений Латышонок
Вратарь «Балтики» предотвратил 3,3 гола в свои ворота.
1-е место — Матвей Сафонов
Голкипер «Краснодара» спас свою команду от 5,8 гола.
5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
Читайте также
Фанаты «Реала» скандируют имя Крооса. Видео
Бекхэм необычно поздравил Беллингема с титулом ЛЧ
Гарри Кейн выиграл «Золотую бутсу»
Победный танец футболистов «Реала». Забавное видео
Сутормин и Чистяков установили особый рекорд в РПЛ
Милый жест Карвахаля на параде чемпионов. Видео
Куртуа повторил необычный рекорд Бертранда в ЛЧ
Винисиус побил крутой рекорд Месси в ЛЧ
Игроки «Реала» повторили рекорд по титулам в ЛЧ
Лидеры по созданным моментам в ЛЧ за 21 год
Холанд — лидер по упущенным моментам в топ-5 лигах
Сумасшедший гол Хуммельса на тренировке. Видео
«Аталанта» мощно отметила победу в ЛЕ. Видео
Чемпионский танец Алексея Миранчука. Видео
Топ-статистика Кавани за Уругвай. Ушла эпоха!
Массовая вредная привычка футболистов в Англии