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5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
Opta составила список лучших вратарей по предотвращённым голам в чемпионате России в завершившемся сезоне. Кто вошёл в пятёрку самых надёжных?
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5-е место — Иван Кукушкин
5-е место — Иван Кукушкин
Голкипер «Нижнего Новгорода» спас свою команду от 0,8 гола.
4-е место — Алексей Мамин
4-е место — Алексей Мамин
Вратарь «Урала» предотвратил в свои ворота один гол.
3-е место — Александр Максименко
3-е место — Александр Максименко
Голкипер «Спартака» спас свою команду от 1,2 гола.
2-е место — Евгений Латышонок
2-е место — Евгений Латышонок
Вратарь «Балтики» предотвратил 3,3 гола в свои ворота.
1-е место — Матвей Сафонов
1-е место — Матвей Сафонов
Голкипер «Краснодара» спас свою команду от 5,8 гола.
5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
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