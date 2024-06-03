Респект, Килиан Мбаппе

Респект Килиану Мбаппе. Он выбрал сложный путь. В его случае переход в «Реал» – это не сбыча мечты. В его случае это крест, в каком-то смысле даже ноша. И Мбаппе сам многое сделал для того, чтобы трансфер в «Реал» стал для него именно таким. Но респект за то, что не свернул с этого пути. Это амбициозно, это по-спортивному.

Всё началось в 2022-м. Тогда у Мбаппе заканчивался контракт с «ПСЖ», и его хотел «Реал». И в том «Реале» место главной суперзвезды было вакантно. Казалось, вот он – лучший момент для перехода. Но Мбаппе продлился с Парижем. Сам, по велению семьи или после уговоров президента страны Эммануэля Макрона – сейчас уже неважно. Факт в том, что «Реалу» отказали. А «Реал» обычно не зовёт два раза.

Но Мбаппе – особый случай. Он как предмет искусства, звезда 25-летней выдержки. Видимо, Флорентино Перес решил, что нельзя упускать возможность заполучить Мбаппе, если она есть. И неважно, что в «Реале» и так всё отлично. Есть возможность – надо брать. Казалось, Перес переболел этим во времена «галактикос». Но ради Мбаппе он всё-таки вновь ненадолго стал шопоголиком. Чрезвычайно умным, трезвым – но шопоголиком.

И здесь нет никакого противоречия. Трезвость заключается в том, что «Реал» берёт Мбаппе на своих условиях. «Мадрид» второй раз пришёл за Килианом, но теперь вёл себя намного жёстче, чем в 2022-м. Теперь «Реал» был в сильнейшей позиции. У него и так всё хорошо. Получится взять Мбаппе – супер. Не получится – не страшно, команда Карло Анчелотти и так прекрасно живёт.

А вот Мбаппе уже 25 лет. Он никакой не старик, но это уже тот возраст, когда надо делать большие дела. А не томиться в чемпионате Франции, с завистью облизываясь на Лигу чемпионов и «Золотой мяч». И кажется, что переход в «Реал» в этой ситуации идеален, это абсолютно логичный шаг вперёд.

Килиан Мбаппе Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Но был 2022-й. Был отказ. И с тех пор «Реал» прекрасно себе развивается, плавно меняя заслуженных ветеранов. А Мбаппе где был, там и остался. «ПСЖ» не стал ровней «Реалу» и другим признанным топам. Мбаппе ведь в 2022-м продлевали в том числе для этого. Но не получилось. И сейчас, в 2024-м, сложилось так, что «Реал» нужен Мбаппе сильнее, чем Мбаппе – «Реалу».

И вот у Килиана выбор. С одной стороны, Мадрид. Там не забыли 2022-й. Это помнит и клуб, и болельщики. Если в 2022-м фанаты очень ждали Мбаппе в Мадриде, то сейчас многие из них настроены скептически. У «Реала» и так всё в порядке. Зачем что-то менять? Зачем чинить то, что и так работает? Можно всё испортить.

Кроме того, зачем «Реалу» игрок, который когда-то уже отказался переходить? Чтобы выбить эту мысль из фанатских голов, Мбаппе придётся постараться. Ожидания от его перехода были высоки и в 2022-м. А сейчас, на фоне добавившихся за два года обстоятельств, ожидания стали просто космическими. Чтобы оправдать трансфер, чтобы его признали удачным, Мбаппе придётся вылезти вон из его французской кожи.

А с другой стороны, тёплая ванна – «ПСЖ». Там Мбаппе все обожают. Это во Франции, на родине, никуда не надо уезжать. Там тонны денег. В «Реале» – центнеры, а в Париже – тонны, тонны тонн! Никаких завышенных ожиданий, тотальный комфорт и всеобщее обожание. Рай на земле.

Но Мбаппе всё-таки выбирает «Реал». Он выбирает сложный путь. Это выбор не человека – это выбор спортсмена. Настоящего. С амбициями. И за это – респект.

Карло Анчелотти Фото: David Ramos/Getty Images

Получится или нет, следующий вопрос. Ведь и для «Реала» трансфер Мбаппе – сложная история. Не столько юридически и финансово, сколько по-футбольному. Вписать суперзвезду в готовую команду (в атаке – точно готовую) – сложнейшая задача. Но Анчелотти – лучший в мире тренер для её решения.

Дон Карло – мастер футбольного компромисса. Он не догматик. Он выбирает игру, исходя из сильных качеств имеющихся у него игроков. А ещё Анчелотти – мастер коммуникаций. Он как никто умеет ладить со звёздами и объединять их в одной раздевалке. А это важнейший аспект, с учётом того, что Мбаппе в раздевалке «Реала» ждут Винисиус, Джуд Беллингем, Родриго и другие обладатели здоровенных эго.

Переход Мбаппе в «Реал» – это заявление об амбициях обеих сторон. Они могут всё проиграть. Но рискуют, чтобы добиться сверхрезультата. «Реал» и сейчас страшен. Но он рискует, чтобы стать ещё сильнее. Мбаппе и сейчас суперзвезда. Но он рискует, чтобы стать единственным и неповторимым.

Так мыслят и на такое решаются люди, которые меняют мир. Только такие готовы поставить всё на кон, чтобы добиться идеала. «Реал» и Мбаппе, кажется, решились. Осталась мелочь: чтобы всё это сработало.