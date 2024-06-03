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РПЛ, ЦСКА уволил Владимира Федотова с поста главного тренера, подробности отставки, реакция, кто новый тренер, новости онлайн

ЦСКА уволил Федотова! Реакция на громкую тренерскую отставку в РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко
ЦСКА уволил Федотова! LIVE
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Кто теперь возглавит команду? Следим вместе!

Всем привет! В РПЛ случилась громкая тренерская отставка. Владимир Федотов, признанный лучшим среди коллег по итогам сезона-2022/2023 в РПЛ, уволен из ЦСКА.

Команда и правда провела сезон не очень успешно. Множество упущенных побед, необычайно низкое шестое место в таблице чемпионата и неудачная попытка выиграть Кубок России во второй раз подряд. И всё же решение уволить Федотова многих удивило, ведь не все винят в результатах тренера.

Кто же теперь будет тренировать ЦСКА? Что будет с карьерой Федотова? Что — с командой? И что говорят об отставке? Следим за развитием событий в режиме онлайн. Следите и вы — подключайтесь и оставайтесь с нами!

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Live Кирилл Закатченко

☝️ Таранов тоже хотел бы видеть Игнашевича новым главным тренером ЦСКА.

«Я склоняюсь к тому, чтобы команду возглавил Игнашевич. Это человек системы ЦСКА, он пропитан армейским духом, он выиграл с этим клубом неимоверное количество трофеев. Пусть «Балтика» из вылетела в Первую лигу, но они показывали достойную игру и играли в финале Кубка России. Сергей Николаевич — большой профессионал».

19:24 Кирилл Закатченко

💬 Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал увольнение Федотова.

«С точки зрения результата увольнение Федотова логично. Если понимать так, что был не самый простой сезон и не самый звёздный состав, может быть, нелогично. Если отслеживать мнение болельщиков, все были дружны и восхваляли Федотова. Может быть, уволили с прицелом на будущее — новые амбиции и задачи».

19:22 Кирилл Закатченко

🧐 Валерий Непомнящий тоже склоняется к варианту с Игнашевичем. Вчера Сергей объявил об уходе из «Балтики».

«Вполне вероятно, что это связано с недавней отставкой Игнашевича из «Балтики». Я ещё в середине этого сезона говорил, что Игнашевич — очень привлекательная фигура для ЦСКА. Моё мнение, что традиции нужно беречь. Поэтому если кандидатура Игнашевича рассматривается, то у него есть весомый аргумент».

19:16 Кирилл Закатченко

❓ Габулов рассказал, какого тренера хотел бы видеть в ЦСКА. Согласны с такой точкой зрения?

«Конечно, больше всего хотелось бы, чтобы назначение нового тренера было в длинную, с потенциалом того, чтобы побеждать во всех турнирах. Важно строить команду на долгие годы вперёд, как это было при Газзаеве и в определённый период при Слуцком. В моём понимании по всем названным качествам абсолютно соответствует Сергей Игнашевич».

19:02 Кирилл Закатченко

🤔 А вот бывший футболист ЦСКА Владимир Габулов считает, что увольнение Федотова давно напрашивалось.

«Увольнение Федотова напрашивалось. Абсолютно правильное, взвешенное решение приняли руководители ЦСКА. Нет результата, нет внятности в рисунком игры, нет запаса прочности, нет перспектив и нет потенциала. Я с самого сначала относился скептически к этому назначению. Да, получилось в первом сезоне выиграть Кубок России и занять второе место в РПЛ. Но для ЦСКА есть только первое место и победа в Кубке России.

Прошедший сезон показал абсолютное несоответствие тренерского штаба во главе Федотовым по уровню ментальности, результата, амбициозности для ЦСКА. Но это не значит, что Федотов слабый тренер. Просто ЦСКА слишком большой клуб для Федотова. Он грамотный специалист, но не хватает масштаба, чтобы работать в ЦСКА».

19:01 Кирилл Закатченко

👇 Читайте ниже о том, когда красно-синие назовут имя нового главного тренера.

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19:00 Кирилл Закатченко

🧐 Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов недоволен решением руководства армейского клуба.

«Я не поддерживаю отставку Владимира Федотова из ЦСКА. Мне всё равно, что будет делать ЦСКА. Жду ли приглашения на пост главного тренера? Пока там Бабаев, я не жду приглашения. Если даже будет приглашение о работе в ЦСКА, я отказываюсь работать при Бабаеве. При нём мы не увидим того ЦСКА, который все ждут. И увидите много людей, которые не хотят работать при нём».

18:52 Кирилл Закатченко

👀 В ЦСКА объяснили, почему уволили Федотова с поста главного тренера.

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18:37 Кирилл Закатченко

🔴🔵 Ниже — слова благодарности в адрес Федотова от красно-синего клуба.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи вам в дальнейшей тренерской карьере!»
18:35 Кирилл Закатченко

📝 Федотов работал в ЦСКА с лета 2022-го. Год назад команда завоевала под его руководством Кубок России. Вместе с Федотовым команду покидают тренеры Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

18:32 Кирилл Закатченко

☝️ А кто же теперь возглавит ЦСКА? Марко Николич (экс-тренер «Локомотива») — основной кандидат.

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