ЦСКА уволил Федотова! Реакция на громкую тренерскую отставку в РПЛ. LIVE

Всем привет! В РПЛ случилась громкая тренерская отставка. Владимир Федотов, признанный лучшим среди коллег по итогам сезона-2022/2023 в РПЛ, уволен из ЦСКА.

Команда и правда провела сезон не очень успешно. Множество упущенных побед, необычайно низкое шестое место в таблице чемпионата и неудачная попытка выиграть Кубок России во второй раз подряд. И всё же решение уволить Федотова многих удивило, ведь не все винят в результатах тренера.

Кто же теперь будет тренировать ЦСКА? Что будет с карьерой Федотова? Что — с командой? И что говорят об отставке? Следим за развитием событий в режиме онлайн. Следите и вы — подключайтесь и оставайтесь с нами!

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