Анчелотти повторил культовое фото с сигарой
«Реал» устроил праздничный парад в честь победы в Ла Лиге и Лиге чемпионов, на котором Карло Анчелотти повторил своё легендарное фото с сигарой. Оригинал был сделан в схожих условиях.
Культовая фотография
Фото Анчелотти с сигарой во время праздничного парада два года назад уже стало культовым. «Реал» также оформил титулы Лиги чемпионов и Ла Лиги в сезоне-2021/2022.
Анчелотти повторил культовое фото с сигарой на чемпионском параде
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