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Топ-матчи вторника: игры Португалии, Италии и Сербии перед Евро-2024, а ещё «Ролан Гаррос»

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Время в материале указано по Москве.

🎾 13:30*: Мирра Андреева/Вера Звонарёва (Россия) — Улрикке Эйкери/Ингрид Нил (Норвегия/США, 13), «Ролан Гаррос», третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Мирра во второй четвертьфинал?

Юная россиянка Мирра Андреева уже побила свой рекорд на ТБШ, пробившись в 1/4 финала «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Теперь вместе с опытной Верой Звонарёвой 17-летняя теннисистка попытается пробиться в эту же стадию парного разряда. Получится ли?

⚽️ 21:45: Австрия — Сербия, товарищеский матч

Интрига: встреча двух «тёмных лошадок» Евро-2024

Австрия и Сербия — команды с приличными составами. Но никто их не относит к главным фаворитам Евро-2024. Важно классно подготовиться к турниру, тогда появятся шансы на успешное выступление. И у Австрии, и у Сербии есть «российский след». Австрийцев тренирует экс-директор «Локо» Ральф Рангник, а за сербов выступает защитник «Спартака» Срджан Бабич.

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⚽️ 21:45: Португалия — Финляндия, товарищеский матч

Интрига: один из фаворитов готовится к Евро-2024

Португалия — чемпион Европы 2016 года. На Евро-2020 повторить успех не вышло (вылет в 1/8 финала), но сейчас португальцы стали сильнее. И к турниру подходят в статусе одного из топ-5 фаворитов. В матче с Финляндией не сыграет Криштиану Роналду, пока что пропускающий подготовку к Евро. Но и без него Португалия обязана побеждать.

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⚽️ 22:00: Италия — Турция, товарищеский матч

Интрига: повторение матча-открытия Евро-2020

Италия — действующий чемпион Европы. В 2021 году они обыграли в финале Англию. Сейчас итальянцев не видят в статусе одного из главных фаворитов. Но и перед прошлым Евро Италия не была в топе сильнейших команд. Сможет ли команда Лучано Спаллетти удивить всех и забрать трофей второй раз подряд? Будет непросто. А пока что Италия готовится к турниру: впереди — товарищеская игра с Турцией. Турки также сыграют на Евро-2024. Так что предстоящий матч — отличная возможность для подготовки для обеих команд.