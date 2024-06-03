«Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев». Инсайды о внезапной отставке в ЦСКА

Мощная новость в российском футболе: ЦСКА уволил главного тренера Владимира Федотова. По итогам сезона-2023/2024 армейцы заняли шестое место и остались без Кубка России – видимо, для отставки этого оказалось достаточно.

Роман Бабаев генеральный директор ЦСКА «Мы очень благодарны Владимиру Валентиновичу и тренерскому штабу за их работу, выигранный трофей и медали прошлого сезона. Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года. Однако после серии консультаций и встреч, а также исходя из игровых тенденций и результатов команды, мы пришли к выводу, что коллективу необходимы определённая перезагрузка, новые эмоции и новые идеи».



Почему Федотов покидает ЦСКА?

В середине мая «Чемпионат» сообщал, что армейцы не планируют увольнять тренера. Тогда председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин не рассматривал этот вариант. Однако против Федотова выступили другие люди: «Федотова хотели уволить Гинер и Бабаев, их отношения с тренером осложнились», – рассказал «Чемпионату» один из источников, знакомых с ситуацией.

По словам наших собеседников, вопросы во взаимоотношениях с руководством возникали и из-за селекции (например, тренер заблокировал покупки нескольких игроков), и из-за взглядов на будущий футбол ЦСКА в целом. Что касается проблем с раздевалкой команды, то проблемы хоть и были, но носили они скорее локальный характер – серьёзно повлиять на будущее Федотова в команде они не могли.

Владимир Федотов с Игорем Акинфеевым Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Руководство терпело Федотова, пока был результат. Как уволить тренера, который принёс серебро и Кубок? Когда же результат пропал, то Гинер и Бабаев выступили за уход тренера», – рассказал собеседник издания. После вылета из Кубка и шестого места в РПЛ позиции тренера пошатнулись – и продавить его отставку в совете директоров было уже не так сложно. И в понедельник боссы клуба просто объявили Федотову о своём решении.

Кто возглавит ЦСКА?

Гинер и Бабаев хотели видеть в клубе Сергея Игнашевича. Тем более сейчас тренер освободился из «Балтики». Но кандидатура Игнашевича не очень нравилась Орешкину. Компромиссный вариант – Марко Николич, главный кандидат на пост тренера (на сегодняшний момент). Он устраивает всех. Хотя финального решения всё ещё нет. Марко – фаворит, но ЦСКА общается с ещё одним иностранным специалистом (имя неизвестно, но это точно не Владимир Ивич и не балканец). Также армейцы рассматривают главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Хотя, скорее всего, в сезон-2024/2025 ЦСКА войдёт с Николичем.