«Эта майка — моя кожа». Моуринью за один день свёл с ума Турцию

Финал Лиги чемпионов на «Уэмбли». Жозе Моуринью — эксперт телеканала TNT Sports на матче «Боруссия» — «Реал». Включение со стадиона перед игрой. Другой эксперт телеканала Рио Фердинанд спрашивает:

— Кто самый известный человек в вашей записной книжке в телефоне?

— Сейчас — президент «Фенербахче».

Жозе Моуринью отвечает на вопрос Фото: ФК «Фенербахче»

Реакция Рио Фердинанда на слова Жозе Моуринью Фото: ФК «Фенербахче»

Уже на следующий день официально объявили о назначении Моуринью. Для этого португалец лично прилетел в Стамбул. Всё, что происходило дальше — сумасшествие. Дикий ажиотаж начался уже в аэропорту, где собрались фанаты. Тренера встретил президент «Фенербахче» Али Коч. Вместе они вышли из аэропорта в сопровождении полиции.

Вечером на стадионе «Фенербахче» началась масштабная презентация. На арене собралось около 25 тысяч зрителей (речь всё ещё про презентацию тренера, а не про какой-либо матч). На канале клуба в YouTube в прямом эфире презентацию смотрели 250 тысяч человек, а на момент написания этого текста видео собрало больше 2 млн просмотров.

Жозе Моуринью на презентации в «Фенербахче» Фото: ФК «Фенербахче»

Стадион во время презентации Жозе Моуринью Фото: ФК «Фенербахче»

Сначала слово взял президент клуба Али Коч. С трибун доносились и свист, и аплодисменты. Моуринью молчал, но стоило ему поднять руку — и болельщики начинали одобрительно шуметь. Тренера приветствовали так громко, что мешали ему заканчивать фразы. В какой-то момент Моуринью не договорил, взял две майки «Фенербахче» и начал раскручивать их над головой. Ощущение, что он стал своим ещё до того, как приехал на стадион.

«Обычно тренеров любят после побед, но в этом случае я чувствую любовь ещё до них, — сказал Моуринью. — Обещаю вам, с этого момента я принадлежу вашей семье. Эта майка — моя кожа. С тех пор как встретил президента, я хочу выступать за вас, потому что вы душа футбольного клуба. Я хочу быть тренером для всех вас. С того момента, как я подписал контракт, ваши мечты — это мои мечты».

В какой-то момент к Моуринью выскочил турецкий фанат, которого оттеснили сотрудники безопасности. Тренер дал понять, что всё нормально и он не против сфотографироваться. Президент клуба любезно предоставил болельщику футболку «Фенербахче», чтобы она тоже оказалась на фото. А сделать пару кадров на телефон болельщик попросил тех самых сотрудников безопасности, которые мгновением раньше оттаскивали его от Моуринью. Покидая подиум, болельщик трижды отпраздновал в стиле Роналду с криком «Siiii» под аплодисменты и смех с трибун. Мероприятие продлилось около часа. Затем Моуринью совершил круг почёта под музыку, вспышки, файеры и пение фанатов, которые пытались прикоснуться к легендарному тренеру.

Перед Моуринью теперь стоит непростая задача. «Фенербахче» 10 лет не был чемпионом Турции. Такого большого перерыва у этого клуба ещё не было в истории Суперлиги. На данный момент у «Фенербахче» 19 титулов, и не хватает всего одного, чтобы получить четвёртую звезду на эмблему. Именно столько сейчас у «Галатасарая», который брал чемпионство 24 раза.

Жозе Моуринью Фото: ФК «Фенербахче»

В прошедшем сезоне «Фенербахче» набрал 99 очков (лишь одно поражение за 38 туров), но всё равно отстал от «Галатасарая». И это уже стало своего рода традицией — набирать много очков, но упускать чемпионство. Вот сколько очков набрали лучшие клубы Турции за последние 10 сезонов:

«Галатасарай» — 718; «Фенербахче» — 717; «Бешикташ» — 700; «Истанбул Башакшехир» — 635; «Трабзонспор» — 607.

У «Галатасарая» за это время пять чемпионств, у «Бешикташа» — три, и по одному — у «Башакшехира» и «Трабзонспора». Так что задача номер один для Моуринью очевидна. При этом ситуация в Лиге чемпионов выглядит не проще. Чтобы пробиться в основную стадию, необходимо будет пройти трёх соперников в отборе. Причём с первым встречаться уже 19 или 20 июля. А «Фенербахче» тем временем делегирует на Евро-2024 лидеров команды (девять футболистов).

Хотя даже если не будет результата, с Моуринью всё равно будет весело. Тем более в команде, которая совсем недавно бойкотировала матч за Суперкубок и грозилась сняться с чемпионата Турции.