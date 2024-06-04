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Англия — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Англия — Босния и Герцеговина — 3:0, обзор товарищеского матча, Палмер, Александер-Арнольд, Кейн 3 июня 2024 года

Англия устроила разнос перед Евро. У соперника удручающая статистика
Кирилл Закатченко
Англия — Босния и Герцеговина — 3:0
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Команда Саутгейта вышла против Боснии в экспериментальном составе и позволила пробить по своим воротам лишь дважды.

Сборная Англии продолжает подготовку к Евро-2024, на который поедет в статусе одного из фаворитов. Она встретилась в Ньюкасле с Боснией и Герцеговиной.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
03 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Палмер – 60'     2:0 Александер-Арнольд – 85'     3:0 Кейн – 89'    

Главному тренеру англичан Гарету Саутгейту нужно превратить число 33 (столько игроков в расширенном составе) в 26 (столько будет в итоговой заявке). В связи с этим он выставил на контрольный матч с Боснией экспериментальный состав. К примеру, Деклайн Райс, Джек Грилиш и Гарри Кейн остались в запасе. Филу Фодену и Кайлу Уолкеру дали отдохнуть после финала Кубка Англии, Джуду Беллингему — после финали Лиги чемпионов. А кто-то (Люк Шоу, Гарри Магуайр) пропускал матч из-за повреждений. Так что Саутгейт устроил своеобразный просмотр.

Характерный момент трансляции — Энтони Гордон (не играл из-за повреждения) зевает на трибуне на 20-й минуте матча. Саутгейта часто критикуют за то, что его команда показывает пресный футбол, несмотря на классный подбор игроков. И первая половина первого тайма только добавила аргументов для хейтеров. Хотя, конечно, стоит сделать скидку на своеобразный состав.

Изучаем заявки команд на Евро-2024:
В заявки топ-сборных на Евро-2024 уже не попало множество звёзд
В заявки топ-сборных на Евро-2024 уже не попало множество звёзд

Несмотря на это, англичане могли дважды забивать до перерыва. В первом случае боснийский вратарь справился с ударом Олли Уоткинса, во втором — оставил без гола Эзри Консу (пришёл на угловой). Англичане в первом тайме владели мячом 64% игрового времени, нанесли пять ударов (три — в створ) и отдали 330 передач. А что показали боснийцы? Два удара (0 в створ), 144 передачи и 0,03 ожидаемого гола. Гости скорее страдали, нежели играли. Ни моментов, ни толкового выхода из обороны.

Если вы рассчитывали на множество замен у Англии в перерыве, то серьёзно ошиблись. Саутгейт выпустил свежих футболистов по истечении часа игры. К тому моменту хозяева всё-таки забили. Норвежский арбитр Рохит Сагги поставил пенальти после того, как сам сбегал к монитору (Консу завалили в штрафной Боснии). Коул Палмер не без проблем реализовал 11-метровый: вратарь Никола Василь угадал направление удара, но не спас гостей. Есть первый гол звезды «Челси» за сборную.

Коул Палмер празднует первый гол за сборную Англии

Коул Палмер празднует первый гол за сборную Англии

Фото: Stu Forster/Getty Images

Сразу после этого Саутгейт поменял полсостава. Вышли и Кейн, и Грилиш, и Джеймс Мэддисон. Конса в первом тайме бегал по правому флангу, во втором — по левому. Выход Кейна заметно освежил игру англичан в атаке. Форвард «Баварии» несколько раз был в центре внимания — пробил трижды в течение пяти минут. Сначала был блок со стороны соперника, потом Гарри запустил мяч выше ворот, а далее в игру вступил вратарь.

Логично, что в концовке англичане ещё раз наказали соперника. Здесь прекрасно было всё — и заброс от Грилиша, и удар в касание от Трента Александер-Арнольда. Футболиста «Ливерпуля» почему-то никто не держал, и он с удовольствием реализовал свой шанс. Сразу после этого довольные болельщики сборной Англии распевали гимн. Но и Кейн не ушёл с поля без гола. Любопытно, что перед этим Джаррод Боуэн попал в Консу, который находился в створе чужих ворот. А Гарри оказался первым на подборе и сделал счёт разгромным.

Трент Александер-Арнольд после гола в ворота Боснии и Герцеговины

Трент Александер-Арнольд после гола в ворота Боснии и Герцеговины

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Англичане за весь матч нанесли 25 ударов, а соперник после перерыва не пробил ни разу. Во втором тайме хозяева смотрелись гораздо солиднее. Следующий матч (7 июня) англичане проведут с исландцами на «Уэмбли». И вот там Саутгейт наверняка обкатает основу. На Евро-2024 англичане встретятся с сербами (16 июня), датчанами (20 июня) и словенцами (25 июня).

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