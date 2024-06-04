На Евро и Кубок Америки едут 15 футболистов из РПЛ. Но некоторых звёзд прокатили

Клубный сезон в ведущих европейских лигах завершён. Но совсем скоро стартуют сразу два крупных турнира для сборных — чемпионат Европы и Кубок Америки. Изучаем, кто из футболистов РПЛ может туда поехать.

Албания: Марио Митай («Локомотив») и Мирлинд Даку («Рубин»)

Мирлинд Даку Фото: LightRocket via Getty Images

Защитник «Локо» дебютировал за сборную Албании в марте 2021 года. Тогда тренерский штаб выпустил футболиста на три минуты в матче с Сан-Марино (2:0). А вот следующую игру за сборную Митай провёл только летом 2023-го. Почему у него был такой продолжительный перерыв? Дело в том, что Митая регулярно вызывали в молодёжную сборную Албании, из-за чего он не принимал участия в матчах первой команды. А вот с июня 2023 года Марио регулярно играет за главную сборную Албании. К 20 годам он накопил 11 матчей в футболке национальной команды и стал важным игроком в отборе Евро-2024.

Футболист «Рубина» старше (26 лет), чем Митай, но у него всего пять матчей за сборную. Мирлинд дебютировал в ней меньше года назад — в сентябре 2023-го. Он отыграл полчаса во встрече с Чехией (1:1), а через три дня забил первый и пока что единственный мяч за сборную — пострадала Польша. Даку суммарно отыграл за национальную команду 184 минуты. Но даже за такое короткое время Мирлинд набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас» и заработал две жёлтые карточки. Возможно, на Евро Даку сыграет ещё продуктивнее. За год в России албанец превратился в одного из самых заметных игроков РПЛ.

Словения: Ванья Дркушич («Сочи»)

Ванья Дркушич Фото: NurPhoto via Getty Images

У Дркушича вряд ли остались позитивные впечатления от минувшего сезона. «Сочи» покинул элитный дивизион российского футбола — серьёзный повод для грусти. Сам словенец назвал это самым тяжёлым моментом в своей карьере. Но есть и приятная новость — Ванья попал в расширенную заявку сборной Словении на Евро-2024. Правда, его не назовёшь основным игроком команды. Дркушич отыграл четыре матча в отборе Евро-2024. Два — с Сан-Марино, а в двух других провёл на поле в общей сложности всего 31 минуту. Сам защитник подчеркнул, что сейчас полностью сфокусирован на сборной. А решение о своём будущем примет после чемпионата Европы.

Сербия: Срджан Бабич («Спартак»)

Срджан Бабич Фото: NurPhoto via Getty Images

Защитник «Спартака» всё-таки попал в итоговую заявку сборной Сербии на Евро. Кстати, туда не вошли зенитовец Страхиня Эракович и армеец Саша Зделар. Первый день мая прошёл для Бабича неудачно — он получил травму в кубковом матче с «Динамо» (2:0). С того момента Срджан на поле больше не выходил. У Бабича восемь игр за сборную Сербии. Одна — на чемпионате мира в Катаре. Тогда тренеры выпустили игрока на 12 минут в матче с Камеруном (3:3). Бабич отыграл три матча в квалификации Евро и отметился голом во встрече с Болгарией (2:2). Это произошло 19 ноября 2023 года — в день, когда сербы завоевали путёвку в Германию.

Чили: Виктор Мендес и Виктор Давила (оба — ЦСКА)

Виктор Давила Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес попал в расширенный состав (55 человек) сборной Чили на Кубок Америки. Он отыграл 12 матчей за национальную команду, но в девяти случаях выходил на поле в товарняках. Плюс у него три игры в квалификации ЧМ-2026. Особенно запомнился выход на замену в матче с Парагваем (0:0). Виктора выпустили на 61-й минуте, а на 88-й он заработал прямую красную карточку. Кстати, с того момента (ноябрь 2023 года) Мендес больше за сборную не играл. Сначала он пропустил матч из-за дисквалификации, а потом его не вызывали на первые товарищеские встречи в 2024 году.

Ещё один Виктор из ЦСКА оказался в расширенной заявке чилийской команды. Кстати, он дебютировал за неё ещё в 2018 году, когда его выпустили на 29 минут в товарищеском матче с Перу (0:3). В октябре 2020-го Давила вышел на замену в игре квалификации ЧМ-2022 с Уругваем (1:2). Следующего матча пришлось ждать очень долго — свою третью игру за сборную Чили Виктор провёл только летом 2023 года. Девять матчей, один гол, две результативные передачи — статистика армейца в составе сборной. Круче всего получилось во встрече с Албанией (3:0), когда Давила набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Мексика: Луис Чавес («Динамо»)

Луис Чавес Фото: Omar Vega/Getty Images

Чавес стал первым мексиканцем в истории РПЛ. И едва не получил золотую медаль — не хватило совсем чуть-чуть. У Луиса большой международный опыт (30 матчей в составе сборной Мексики), хотя за команду он дебютировал только весной 2022-го. В конце того же года Луис поехал на чемпионат мира в Катар. Три матча, все — в основном составе. А летом 2023-го Луис победил в Золотом кубке КОНКАКАФ — главном турнире для сборных Северной Америки. Чавес забил четыре мяча в составе мексиканской команды (один — на ЧМ-2022).

Венесуэла: Диего Луна («Балтика») и Серхио Кордова («Сочи»)

Серхио Кордова Фото: Buda Mendes/Getty Images

В составе сборной Венесуэлы оказались два футболиста, чьи команды покинули РПЛ. Правда, Диего Луна играет в обороне, а Серхио Кордова — в нападении. Кстати, защитник «Балтики» пока не провёл ни одного матча в составе сборной Венесуэлы. У Кордовы более богатый опыт выступлений за национальную команду (19 матчей). В 2021 году он уже выступал на Кубке Америки и тогда принял участие во всех четырёх встречах на турнире. Кордова пока не забил ни одного мяча за сборную Венесуэлы, но отдал одну результативную передачу.

Боливия: Роберто Фернандес («Балтика»)

Роберто Фернандес Фото: Javier Mamani/Getty Images

Ещё один футболист, который в новом сезоне не сыграет в РПЛ. Если, конечно, не перейдёт в другой клуб. Фернандесу 24 года, но он уже отбегал 33 матча в футболке сборной Боливии. Дважды съездил на Кубок Америки (2021, 2023) и провёл суммарно шесть матчей на этих двух турнирах. Фернандес дебютировал за сборную ещё в 2019 году. Единственный мяч за команду забил в 2021-м — тогда Боливия разнесла Парагвай (4:0) в отборе ЧМ-2022.

Колумбия: Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — «Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо»)

Хорхе Карраскаль Фото: Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Лучший бомбардир РПЛ Матео Кассьера не попал в заявку сборной Колумбии на Копа Америка. Там же не оказалось и опорного полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса. Зато в состав попали три других представителя РПЛ — каждый из них играет за топ-клуб России. И каждый из них претендовал на победу в чемпионате, но в итоге золото получили те, кто пролетел мимо колумбийской заявки. Кордоба дебютировал за сборную только в ноябре 2023 года. С того момента отыграл три матча и забил один мяч. 13 матчей, один гол, две результативные передачи — статистика Карраскаля в сборной. Кастаньо дебютировал в начале 2023 года и провёл уже восемь матчей.

Парагвай: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)

Фабиан Бальбуэна Фото: Christian Alvarenga/Getty Images

Капитан «Динамо» уже неоднократно ездил на Кубок Америки. В 2015-м Парагвай занял четвёртое место, но Фабиан не провёл ни одного матча на турнире. Через год Бальбуэне предоставили всего 45 минут, а его сборная не вышла из группы. 2019 год — Бальбуэна отбегал два матча и удалился в четвертьфинале с Бразилией (Парагвай проиграл по пенальти). В 2021-м Фабиан снова ни разу не сыграл на Копа Америка. Итог: Бальбуэна четыре раза ездил на турнир, но никогда не был там игроком основы.

Коста-Рика: Манфред Угальде («Спартак»)

Манфред Угальде Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Сборная Коста-Рики тоже выступит на Кубке Америки, а в её расширенном составе оказался Манфред Угальде. Переезд этого нападающего в Россию наделал много шума. Во-первых, «Спартак» отвалил за него аж € 13 млн, но парень пока ни разу не забил в РПЛ (один гол в Кубке). Во-вторых, трансфер привёл к скандалу в Нидерландах, в результате один из членов наблюдательного совета «Твенте» покинул свой пост. Угальде провёл восемь матчей за сборную и забил два мяча (оба — в товарищеских матчах).