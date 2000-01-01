5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024

5-е место — Фил Фоден

В завершившемся сезоне вингер «Манчестер Сити» выиграл титул АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 53 матчах на счету Фодена 27 голов и 12 ассистов. Статистику он вполне может улучшить на предстоящем Евро.