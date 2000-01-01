5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal
Goal назвал фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2024. Кто вошёл в пятёрку основных претендентов?
5-е место — Фил Фоден
В завершившемся сезоне вингер «Манчестер Сити» выиграл титул АПЛ, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В 53 матчах на счету Фодена 27 голов и 12 ассистов. Статистику он вполне может улучшить на предстоящем Евро.
4-е место — Килиан Мбаппе
Форвард взял с «ПСЖ» титул чемпиона Франции, Кубок и Суперкубок страны. Мбаппе провёл 48 матчей, забив 44 мяча и отдав 10 голевых передач. Вчера было объявлено о переходе француза в «ПСЖ», а ещё летом его ждёт Евро.
3-е место — Тони Кроос
Немецкий полузащитник «Реала» выиграл Ла Лигу, Кубок Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. В своём последнем сезоне в карьере Кроос провёл 48 матчей, забил один гол и сделал 10 ассистов. Ну а «последним танцем» Крооса будет домашний Евро.
2-е место — Джуд Беллингем
Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. В 42 матчах на счету Беллингема 23 забитых мяча и 13 ассистов. После чемпионата Европы статистика наверняка улучшится.
1-е место — Винисиус Жуниор
Форвард «Реала» завоевал за сезон трофей Ла Лиги, а также выиграл Кубок, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов. Винисиус провёл 39 матчей, забил 24 гола и отдал 11 ассистов. Впереди у бразильца Кубок Америки.
5 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
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