Реакция Роналду на переход Мбаппе в «Реал»
3 июня мадридцы объявили о подписании пятилетнего контракта с Килианом Мбаппе. Главный кумир француза, конечно, отреагировал на этот переход.
Криштиану Роналду оставил комментарий под постом Килиана о переходе в мадридский «Реал»: «Моя очередь. Мне не терпится увидеть, как ты озаряешь «Бернабеу».
Как Криштиану Роналду отреагировал на переход Мбаппе в «Реал»
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