Винисиуса признали лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Винисиус сыграл 10 матчей в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, в которых отметился 11 баллами по системе «гол+пас». Бразилец забил шесть мячей и отдал пять голевых передач! А в каждом противостоянии плей-офф ЛЧ этого сезона Винисиусу удалось оформить хотя бы одно голевое действие.