Винисиуса признали лучшим игроком ЛЧ 2023/2024
Винисиус назван лучшим игроком ЛЧ сезона-2023/2024. Обладателем трофея стал «Реал». Бразилец провёл невероятный сезон!
Винисиус сыграл 10 матчей в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов, в которых отметился 11 баллами по системе «гол+пас». Бразилец забил шесть мячей и отдал пять голевых передач! А в каждом противостоянии плей-офф ЛЧ этого сезона Винисиусу удалось оформить хотя бы одно голевое действие.
Винисиуса признали лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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