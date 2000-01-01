Мбаппе перешёл в «Реал» в статусе самого дорогого свободного агента в истории

Мбаппе — самый дорогой свободный агент в истории

Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком, который когда-либо переходил в новый клуб в качестве свободного агента! Вчера было объявлено о его переходе в «Реал» – и на сегодняшний день Килиан оценивается в € 180 млн (по данным Transfermarkt).