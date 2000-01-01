Мбаппе — самый дорогой свободный агент в истории
Килиан Мбаппе стал самым дорогим игроком, который когда-либо переходил в новый клуб в качестве свободного агента! Вчера было объявлено о его переходе в «Реал» – и на сегодняшний день Килиан оценивается в € 180 млн (по данным Transfermarkt).
Переход Месси в «ПСЖ»
До этого рекорд принадлежал Лионелю Месси. Аргентинец оценивался в € 80 млн, когда переходил на правах свободного агента в «ПСЖ».
Мбаппе перешёл в «Реал» в статусе самого дорогого свободного агента в истории
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