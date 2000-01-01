Суперкомпьютер назвал фаворитов Евро-2024
Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на победителя предстоящего Евро-2024. У каких команд больше шансов на трофей?
Португалия
Шансы на победу португальцев — 9,2%, на попадание в финал — 18%. Вероятнее, что чемпионы Европы — 2016 дойдут лишь до четвертьфинала (55,2%) или полуфинала (33,6%).
Испания
Вероятность выхода испанцев в финал Евро-2024 — 18,5%, а победы — 9,6%. Больше шансов дойти до четвертьфинала (59,1%) или полуфинала (32,3%).
Германия
Шансы на выход в финал ЧЕ у немцев — 22,4%, а на титул — 12,4%. Вероятность попадания в четвертьфинал (58,4%) и полуфинал (36,5%) сильно выше.
Франция
Вероятность попадания французов в финал — 30,4%, а завоевания трофея — 19,1%. «Трёхцветные» почти гарантированно выйдут в четвертьфинал (69%) и полуфинал (48,1%).
Англия
Шанс на выход в финал англичан равен 31,1%, а на победу в турнире — 19,9%. Вероятность выхода «трёх львов» в четвертьфинал (70%) и полуфинал (48,2%) — огромна.
Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата Европы — 2024. У кого больше шансов на трофей?
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