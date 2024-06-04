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Марко Николич стал главным тренером ЦСКА, что делал до этого, работа в ОАЭ, интерес из РПЛ, конфликт с Рангником

Что было с Николичем до ЦСКА? После громкого ухода из «Локо» связи с Россией серб не терял
Никита Паглазов
Марко Николич стал главным тренером ЦСКА
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Марко работал в ОАЭ, но там ему было некомфортно.

Марко Николич – новый главный тренер ЦСКА. В понедельник, 3 июня, клуб объявил об увольнении Владимира Федотова. Шестое место в РПЛ и вылет из финала верхней сетки Кубка не впечатлили боссов команды. Возвращать ЦСКА в борьбу за трофеи позвали экс-тренера «Локомотива». А что было с Николичем после первого опыта в России?

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Первый период Николича в России — Кубок, бронза и скандальный уход

Марко возглавлял «Локомотив» чуть менее 1,5 года – с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Он пришёл в клуб вместо Юрия Сёмина: болельщики ещё ничего не знали о Николиче, но сразу отнеслись к нему насторожённо. Во-первых, пришёл он вместо живой легенды клуба. Во вторых, многое упиралось в личность Василия Кикнадзе, работавшего тогда гендиректором «Локо». Именно он уволил Сёмина и принимал другие спорные решения. Тогда многие фанаты команды мечтали об уходе Кикнадзе. Но Николич своей работой заслужил доверие фанатов. Сначала он удержал второе место в РПЛ-2019/2020, а в следующем сезоне «Локо» выиграл Кубок России и завоевал бронзу.

Марко Николич

Марко Николич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

С приходом в клуб Ральфа Рангника позиции Николича в «Локо» пошатнулись – немец, которого клуб назначил на пост руководителя отдела спорта и развития, хотел привезти в Россию своего тренера. И избавиться от Николича у него получилось – в октябре Марко уволили, хотя «Локо» уступал лидирующему «Зениту» всего шесть очков. А вот Рангник позже от этой отставки открещивался: «Не я принял решение по Николичу. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически. В последнюю неделю просматривал игроков в нашей академии, в «Казанке». У нас топовая академия. Там ведётся хорошая работа». Получился немного размытый ответ с намёками на проблемы в отношениях с тренером – позже эти проблемы Николич подтвердил.

Марко Николич
Марко Николич
экс-тренер «Локомотива» и новый тренер ЦСКА

«Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Но за два месяца до этого я продлил контракт с руководством «Локомотива», мы обозначили стоящие перед нами цели. А потом пришли новые руководители — и эти цели стали меняться. Хочу сказать: новая стратегия мне была не совсем понятна. Я открыто говорил об этом, особенно Ральфу Рангнику. Везде, где я работал, меня интересовали результат и успешность проекта. И такая цель у меня была, когда я подписывал новый контракт».

Деян Йоксимович, агент Николича, также отмечал, что в «Локо» хотели ухода серба: «Марко не мог остаться на посту главного тренера ни при каких условиях. Новое руководство клуба, которое пришло недавно, хотело, чтобы он покинул свой пост». Про конфликт рассказывали и коллеги из «РБ Спорт»: якобы немец требовал от тренера делать конспекты по каждой тренировке, а серб не собирался делиться своими разработками и методиками. Это не понравилось Ральфу. Также Николичу навязывали контроль со стороны мексиканского врача, который сам принимал решение, кого можно, а кого нельзя выпускать на поле. В общем, история «Локо» и Николича завершилась не очень красиво.

Ральф Рангник

Ральф Рангник

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что было с Николичем после ухода из «Локо»?

Серб оставался без работы более 1,5 года. За это время его несколько раз отправляли в РПЛ. Например, в декабре 2021 года появилась информация об интересе ЦСКА. История повторилась в мае 2022-го: тогда армейцы выбрали Владимира Федотова. «Никакого контакта ни с ЦСКА, ни с другими российскими клубами у нас не было. СМИ просто должны что-то писать», — агент Николича всё отрицал.

Весной 2023 года Николич рассматривался как один из вариантов на замену Славиши Йокановича в «Динамо». Но бело-голубые выбрали Марцела Личку. Ну а экс-тренер «Локо» возглавил «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Клуб под его руководством занял второе место в чемпионате-2023/2024, отстав на девять очков от «Аль-Васла». Хотя сезоном ранее «Шабаб Аль-Ахли» забрал золотые медали. Так что в конце мая 2024-го клуб объявил о расторжении контракта с Николичем по обоюдному согласию.

В московском дерби Николич встретится с соотечественником:
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Вряд ли Марко сильно расстроился. В декабре 2023 года Metaratings сообщал, что Николичу не совсем комфортно в ОАЭ. Тогда же его кандидатуру предложили клубам РПЛ. Марко хотел вернуться в Россию: он и его агент периодически высказывались об этом. «Наверное, однажды я снова стану работать в России. Может, в «Локомотиве». Может, в другой команде. Просто хочется, чтобы с футболом всё было нормально. Как прежде. Чтобы были еврокубки. Чтобы каждая игра в РПЛ была очень важна», — отмечал Николич. «Марко точно вернётся в Россию, но пока нет. В ОАЭ всё топ — контракт, жизнь. Но футбол — не топ. В России футбол намного лучше даже сейчас», — это уже слова агента Йоксимовича. В итоге Марко вернулся даже без еврокубков.

МАРКО НИКОЛИЧ В «ШАБАБ АЛЬ-АХЛИ»

МАРКО НИКОЛИЧ В «ШАБАБ АЛЬ-АХЛИ»

Фото: the-afc.com

Весной 2024 года появлялась информация о потенциальном назначении Николича в «Локомотив». По информации «Чемпионата», клуб был готов рассмотреть возвращение серба, если бы в отставку подал Михаил Галактионов. Однако российский тренер остался в «Локомотиве». А Николич оказался в другом московском клубе.

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