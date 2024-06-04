Глупо осуждать ЦСКА за увольнение Федотова. Давать второй шанс тренеру — не для топ-клубов

Давайте чётко разделять: есть оправданно навеянный романтизм и конкретные задачи. Да, некоторых болельщиков ЦСКА можно понять. У них есть вопросы к руководству. Ключевой – по поводу увольнения Федотова: как с таким составом можно рассчитывать на другой результат? Но давайте посмотрим на этот процесс со стороны боссов клуба. В первый сезон тренер выигрывает Кубок и затаскивает команду на второе место. Дальше – шестое (почти антирекорд) и совсем мрачный вылет из Кубка перед финалом. Это показывает только одно: Федотов не справился. И провалил финиш. О каком втором шансе в принципе может идти речь?

Подобное решение – чистая прагматика. Когда тренер не справляется – его убирают. Мы ведь говорим не о клубе, где дают кучу шансов на исправление ситуации. Такие команды обычно болтаются в середине таблицы, а иногда и вылетают. Мы говорим о ЦСКА, который просто из-за своего названия должен бороться если не за чемпионство, то как минимум за топ-3. Независимо от обстоятельств, травм и состава.

Не стоит говорить, что во всём виновато руководство, которое не привезло ему игроков. Первое – он сам принял эти условия. И точно понимал – легко в этом сезоне не будет. Второе – Федотов лично блокировал некоторые трансферные идеи, считая, что конкретные игроки ЦСКА не нужны и они не усилят команду. Хорошо, но при этом в момент бана кандидатур любой тренер должен осознавать: за последующий результат отвечает только он. А вот по поводу привезённых игроков спрашивать с него вряд ли будут. Нужен баланс, с которым у Федотова не всегда была идиллия.

А когда результата нет – руководство принимает решения. Основываясь не на душевности, которая была при Федотове, симпатии аудитории к нему и всём остальном. А на интересах клуба. И будущем.

Владимир Федотов Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Тренд на убийство романтики в этом сезоне задал ещё Сергей Галицкий. Все любили Ивича. Но результат ушёл. Итог – увольнение тренера. И это абсолютно нормально. Порой вообще непонятно, почему некоторые клубы подписывают контракты с тренером на 4-5 лет. Это же футбольная команда. Живые процессы, которые в любой момент могут разрушиться. И что делать тогда? Выплачивать миллиардные компенсации? Я не руководитель клуба, но разве не логично подписываться максимум на дв года с опцией продления? Так, кстати, до недавнего времени делал «Зенит». Пока не очаровался Семаком и не дал ему соглашение до 2030-го. Интересно, что из этого всего выйдет.

Дальше ЦСКА – с Марко Николичем. И можно только похлопать боссам, которые забрали такого тренера. Видимо, Марко не особо интересует личное развитие, над которым он мог бы работать где-то в середняке топ-5 лиг Европы. А вот хорошие деньги и комфортная жизнь – да, это он любит. Но всё это никак не противоречит тренерскому уровню Николича. По «Локо» мы убедились – это классный специалист, способный собирать из ограниченных ресурсов сильную команду. Помните же, что именно при нём было второе и третье место, Кубок России, неплохие результаты в еврокубках? И даже эфемерная борьба с «Зенитом» за чемпионство, когда весной «Локо» выиграл девять матчей из 11 (а потом пропустил пять в Петербурге).

Николич – это шаг вперёд. Он наверняка более терпим к легионерам (у Федотова с некоторыми не особо складывалось) и ставит футбол, который даёт результат. При сербе наверняка закончится тенденция с упущенными победами, которая ломала ЦСКА весь сезон.

Да, Федотова жаль. Но если он действительно классный тренер (а вряд ли у кого-то тут есть большие сомнения), свой шанс он ещё обязательно получит. Но не в ЦСКА, где поступили так, как и должны были.