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Расписание спортивных матчей 5 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: финал УНИКС — ЦСКА, Мирра на «Ролан Гаррос» и игры футбольных сборных
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 июня 2024 года
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Спорт 5 июня: расписание и подробности самых ярких событий дня!

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Время в материале указано по Москве.

🎾 15:30*: Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), «Ролан Гаррос», 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
05 июня 2024, среда. 16:45 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Интрига: справится ли Мирра со второй ракеткой мира?

17-летняя Мирра Андреева уже побила личный рекорд, впервые дойдя до 1/4 финала ТБШ. Новой соперницей юной россиянки в Париже будет вторая ракетка мира Арина Соболенко. Девушки уже дважды играли в официальных матчах — в Мадриде-2023 и 2024 — и в обоих случаях успех сопутствовал белорусской теннисистке. Сумеет ли Мирра взять реванш за те поражения? Победительница новой встречи сойдётся в полуфинале с кем-то из пары Ясмине Паолини — Елена Рыбакина.

Юная россиянка готова к новой битве с Ариной:
«Знаю, что ждать от Соболенко. Хочу реванша». Мирра будет биться на «РГ» одна за всех
Эксклюзив
«Знаю, что ждать от Соболенко. Хочу реванша». Мирра будет биться на «РГ» одна за всех

🏆 🏀 19:30: УНИКС — ЦСКА, плей-офф ЕЛ, финал, пятый матч

Единая лига ВТБ . Финал
05 июня 2024, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: армейцам не удалось стать чемпионом в Москве, станут в Казани?

Три уверенных победы ЦСКА над ещё действующим чемпионом Единой лиги УНИКСом в финальной серии как будто бы похоронили подопечных Велимира Перасовича. Однако казанцы собрались и показали характер, не дав соперникам закрыть серию со счётом 4-0. Противостояние переезжает в Казань, где армейцы одержали две победы. Сумеют ли хозяева дать отпор команде во главе с Андреасом Пистиолисом или же ЦСКА станет чемпионом?

Интересные подробности из Единой лиги:
Без «Спартака». Почему новый московский клуб не появится в Единой лиге в сезоне-2024/2025?
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Без «Спартака». Почему новый московский клуб не появится в Единой лиге в сезоне-2024/2025?

⚽️ 20:00: Дания — Швеция, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 20:00 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут датчане перед Евро?

Да, на Евро вышли только они. Швеция же, к которой на больших турнирах все давно привыкли, не прошла отбор. Теперь соседи-скандинавы проведут очную встречу. Для Дании она особенно важна: в 2021-м команда сверкнула на чемпионате Европы и наверняка хочет сотворить новую сенсацию, а то и перебить последнее достижение (полуфинал).

Шведам не помог даже дорогой состав:
Россия — в топ-5 самых дорогих составов сборных, которые не выступят на Евро-2024
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Россия — в топ-5 самых дорогих составов сборных, которые не выступят на Евро-2024

⚽️ 21:30: Бельгия — Черногория, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Не начался
Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Тедеско пожалеет, что не взял Куртуа на Евро?

Один из лучших вратарей планеты не едет на чемпионат Европы. Куртуа рассорился с главным тренером сборной ещё в прошлом году и ожидаемо не попал в заявку на турнир. Это при том, что на днях Тибо отыграл «на ноль» в финале Лиги чемпионов и взял трофей. Бельгийцам перед Евро предстоит два товарищеских матча, и скоро мы узнаем ответ на вопрос: ошибся Тедеско или поступил правильно?

Заявки сборных на Евро:
Мимо Евро прокатили финалиста ЛЧ и партнёра Миранчука! Заявки сборных на ЧЕ-2024. LIVE
Live
Мимо Евро прокатили финалиста ЛЧ и партнёра Миранчука! Заявки сборных на ЧЕ-2024. LIVE

⚽️ 22:00: Франция — Люксембург, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Люксембург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Франция подтвердит статус одного из фаворитов Евро?

У французов всё замечательно. Сборная теперь стала ещё более мадридской — за местный клуб уехал играть Килиан Мбаппе. Да и мотивация у Франции очевидна: если на чемпионате мира в Катаре хотя бы был финал, то последний Евро команда Дешама откровенно провалила. Люксембург рискует стать грушей для битья на пути к величию. Или будет сюрприз?

Дешам прокатил мимо Евро несколько звёзд:
В заявки топ-сборных на Евро-2024 уже не попало множество звёзд
В заявки топ-сборных на Евро-2024 уже не попало множество звёзд

⚽️ 22:00: Испания — Андорра, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:30 МСК
Испания
Не начался
Андорра
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: насколько испанцы готовы к «группе смерти»?

На Евро команде де ла Фуэнте предстоит сыграть с Хорватией, Италией и Албанией. Испанцы неплохо смотрелись на предыдущем чемпионате Европы, но это было ещё при другом тренере. Что же теперь ждёт традиционно сильную сборную? Большого трофея испанцы не видели с 2012 года — как раз тогда они, как выяснилось позднее, завершили эпоху гегемонии. Та победа на Евро стала второй подряд, а посередине ещё и уместился титул чемпионов мира. Пора снова идти за трофеем?

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Семья Кукурельи мило отреагировала на вызов Марка в сборную Испании. Видео
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