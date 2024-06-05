Любимые легионеры из Беларуси в российском футболе. Кто запомнился сильнее всех?

Выделяем топ-10. Хотя тех, кто оставил о себе добрую память в РПЛ, намного больше.

Сборные Беларуси и России встретятся в товарищеском матче 7 июня в Минске. В нашем чемпионате за всю его историю было большое количество классных белорусских игроков. Раньше они считались иностранцами в российском футболе, но в последние годы перестали попадать под лимит на легионеров. Кто оставил самый яркий след? В этом рейтинге мы выделяем топ-10 игроков сборной Беларуси в РПЛ.

Принимайте участие в опросе и выбирайте лучшего. Если вашим любимым футболистом из Беларуси был другой игрок, то голосуйте за соответствующий вариант. Делитесь в комментариях своим мнением!

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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