Любимые легионеры из Беларуси в российском футболе. Кто запомнился сильнее всех?

Сборные Беларуси и России встретятся в товарищеском матче 7 июня в Минске. В нашем чемпионате за всю его историю было большое количество классных белорусских игроков. Раньше они считались иностранцами в российском футболе, но в последние годы перестали попадать под лимит на легионеров. Кто оставил самый яркий след? В этом рейтинге мы выделяем топ-10 игроков сборной Беларуси в РПЛ.
Принимайте участие в опросе и выбирайте лучшего. Если вашим любимым футболистом из Беларуси был другой игрок, то голосуйте за соответствующий вариант. Делитесь в комментариях своим мнением!
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Тимофей Калачёв, 13 сезонов в РПЛ
У Калачёва наибольшее количество сезонов в элите российского чемпионата (13), он делит первое место с Кульчим по количеству матчей среди игроков из Беларуси в РПЛ. Тимофей провёл 291 игру и забил 30 голов. Выступал только за две команды – «Ростов» и «Крылья Советов». Но, конечно, этот яркий быстрый полузащитник с хорошими кроссами запомнился прежде всего по игре за ростовчан, в составе которых завоевал Кубок России в 2014 году и серебро сезона-2015/2016. Калачёв – один из тех, кто подарил Ростову-на-Дону Лигу чемпионов.
Василий Баранов, 8 сезонов в РПЛ
Баранов запомнился и полюбился прежде всего благодаря своей игре за «Спартак», но в российском чемпионате выступал ещё за «Балтику» и владикавказскую «Спартак-Аланию». За восемь сезонов в РПЛ провёл 207 матчей и забил 25 голов. В «Спартаке» Олега Романцева этот фланговый полузащитник с мощнейшим ударом выиграл четыре чемпионских титула, а также один Кубок России. К сожалению, по окончании карьеры Баранов исчез с радаров, о нём было мало информации.
Мирослав Ромащенко, 5 сезонов в РПЛ
Ромащенко попал в «золотой» «Спартак» времён Олега Романцева, кроме того, поиграл в чемпионате России за «Урал» (тогда ещё «Уралмаш»). За пять сезонов принял участие в 104 матчах, действуя на позиции центрального защитника или полузащитника, забил 19 мячей. Наверняка сыграл бы и больше, если бы его карьеру не сломала травма. Мирослав выиграл со «Спартаком» два чемпионских титула и Кубок России. Затем как тренер стал ассистентом Станислава Черчесова в клубных командах и сборной России, а в минувшем сезоне возглавлял «Ахмат».
Сергей Гуренко, 11 сезонов в РПЛ
Гуренко отыграл 11 сезонов за «Локомотив», провёл 254 матча в РПЛ и забил шесть голов. Сергей был одним из лучших фланговых игроков в российском чемпионате в своё время. В составе железнодорожников бывший защитник/хавбек выиграл РПЛ в 2004 году, взял ещё одно серебро и три бронзы. Кроме того, Гуренко в «Локомотиве» завоевал три Кубка России и один Суперкубок страны. В сборной Беларуси он на втором месте по количеству матчей (80).
Александр Мартынович, 12 сезонов в РПЛ
Завершившийся сезон стал 12-м для Мартыновича в РПЛ, так что центральный защитник идёт на рекорд для игроков из Беларуси в нашем футболе. Александр провёл уже 241 матч за «Краснодар», «Урал» и «Рубин», в которых забил восемь мячей. В свои 36 лет держит уровень. С «Краснодаром» Мартынович трижды брал бронзу российского чемпионата и доходил до финала Кубка страны. «Рубину» он помог вернуться в высший дивизион.
Сергей Корниленко, 7 сезонов в РПЛ
Корниленко – лучший бомбардир в истории РПЛ среди игроков из Беларуси. Фактурный нападающий отыграл девять сезонов за «Томь», «Зенит», «Рубин» и «Крылья Советов», провёл 177 матчей и забил 54 мяча. В Санкт-Петербурге и Казани брал бронзу чемпионата. В сборной Беларуси Сергей на втором месте в списке снайперов за всю историю (17 голов). Корниленко остался в российском футболе – с 2020 года занимает должность спортивного директора «Крыльев Советов».
Юрий Жевнов, 10 сезонов в РПЛ
Несмотря на невысокий для голкипера рост (всего 180 см), Жевнов стал одним из лучших голкиперов в российском чемпионате. Юрий отыграл 10 сезонов за ФК «Москва», «Зенит», «Торпедо» и «Урал», провёл 179 матчей и пропустил 186 мячей. Только в «Зените» у него не пошло, где легионер из Беларуси довольствовался ролью запасного. Тем не менее и период в петербургском клубе не стал потерянным временем. В «Зените» вспомнили о своём бывшем голкипере, когда тот стал тренером, и с 2018 года Жевнов работает с вратарями сине-бело-голубых.
Денис Ковба, 12 сезонов в РПЛ
Ковба – легенда «Крылья Советов». Полузащитник отыграл за самарскую команду 12 сезонов, у него 221 матч и пять забитых мячей. Денис поучаствовал в историческом для Самары «бронзовом» сезоне-2004, и в том же году «Крылья Советов» дошли с ним до финала Кубка России. По окончании карьеры Ковба вернулся в самарский клуб в качестве тренера-селекционера. Но в 2021 году он ушёл из жизни в возрасте 42 лет из-за последствий перенесённого коронавируса.
Лучшим в РПЛ был другой игрок из Беларуси
Вне топ-10 осталась ещё целая группа замечательных игроков из Беларуси. Конечно, главная звезда страны – Александр Глеб, но в РПЛ он сыграл всего 15 матчей в двух сезонах за «Крылья Советов». Лучший бомбардир в истории сборной Беларуси Максим Ромащенко, как и его брат Мирослав, тоже достоин включения в список лучших. А разве забудешь легендарного вратаря Геннадия Тумиловича?! Столько потрясающих баек, как про него, нет, наверное, ни про одного игрока в нашем футболе. Но и голкипером-то он был не последним. Болельщики «Зенита» с теплотой вспоминают ушедшего из жизни форварда Сергея Герасимца. Кроме того, были заметными фигурами в российском чемпионате Сергей Штанюк, Александр Лухвич, Валерий Шантолосов, Андрей Лаврик, Юрий Шуканов, Егор Филипенко и другие.
Александр Кульчий, 12 сезонов в РПЛ
Кульчий – рекордсмен среди легионеров из Беларуси по количеству матчей в чемпионате России наряду с Калачёвым. Экс-полузащитник «Динамо», «Шинника», «Томи», «Ростова» и «Краснодара» провёл 291 игру за 12 сезонов в нашей лиге. Забил 17 голов. В составе «Динамо» Александр взял бронзу сезона-1997 и дважды доходил до финала Кубка России. Интересно, что и в сборной Беларуси Кульчий – рекордсмен по количеству выступлений за команду (102 матча).
Эрик Яхимович, 7 сезонов в РПЛ
Все свои семь сезонов в российском чемпионата Яхимович отыграл за московское «Динамо». Центральный защитник провёл 127 матчей и забил два гола. Эрик поучаствовал в завоевании последнего на сегодняшний день трофея бело-голубых – взял с командой Кубок России в 1995 году. Реализовал свой удар в серии пенальти. Потом Яхимович ещё дважды доходил с «Динамо» до кубковых финалов, завоёвывал серебро и бронзу чемпионата.