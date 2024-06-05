Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные

Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.

Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Статистика в сезоне: 5 матчей, 0 пропущенных голов

Тибо Куртуа Фото: NurPhoto via Getty Images

Забавно, но на Евро-2024 не сыграет лучший вратарь мира. Хотя он готов. Как же так? В июне 2023-го Куртуа рассорился с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Тот назначил Ромелу Лукаку капитаном на товарищеский матч с Австрией. А после Тедеско и Куртуа поругались: тренер говорил об обиде вратаря, а Тибо — что на Доменико кто-то оказал давление, чтобы он отдал повязку Лукаку. Также Куртуа сообщил о травме, из-за которой покинул расположение сборной после игры с Австрией.

Затем Тибо получил повреждение крестообразных связок в начале августа, из-за чего пропустил почти весь сезон. Но вернулся на концовку, продемонстрировав прекрасную игру в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (2:0). А Тедеско ещё до этого не включил Тибо в заявку на Евро-2024. Тренер Бельгии объяснил это тем, что Куртуа не успеет набрать форму. Хотя о чём речь, если вратарь полностью восстановился и сыграл в финале ЛЧ? В общем, из-за глупого конфликта бельгийцы лишились отличного помощника.

Маркус Рашфорд (Англия, «Манчестер Юнайтед»)

Статистика в сезоне: 43 матча, 8 голов, 5 результативных передач

Маркус Рашфорд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Рашфорд провёл слабый сезон в «Манчестер Юнайтед». Он не всегда проходил в основной состав и забил всего восемь мячей. Скромнейший показатель для футболиста, претендующего на статус лидера «МЮ». С 2016 года Рашфорд не выпадал из обоймы сборной Англии. Но тренер Гарет Саутгейт не включил Маркуса в заявку на Евро-2024. Повлияла не только средняя форма форварда, но и лютая конкуренция. И без Рашфорда у Англии огромный выбор талантов на три позиции.

Джейдон Санчо (Англия, «Манчестер Юнайтед»)

Статистика в сезоне: 24 матча, 3 гола, 3 голевые передачи

Джейдон Санчо Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Санчо ярко провёл вторую половину сезона в дортмундской «Боруссии». Но первая часть оказалась провальной. У Джейдона случился конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, из-за которого вингера отстранили даже от тренировок. Голландец заявил, что Санчо показывает слабые результаты на занятиях. А футболист в ответ опубликовал заявление в соцсетях, назвав слова тен Хага ложью.

Так продолжалось до зимы, пока «Боруссия» не арендовала своего бывшего игрока. В Германии Джейдон снова расцвёл. Но этого не хватило для попадания в заявку сборной Англии. Всё же Букайо Сака, Фил Фоден и Джуд Беллингем заслужили попадание в состав намного больше.

Рахим Стерлинг (Англия, «Челси»)

Статистика в сезоне: 43 матча, 10 голов, 8 результативных передач

Рахим Стерлинг Фото: Claudio Villa/Getty Images

«Челси», мягко говоря, провёл не лучший сезон в истории. Шестое место в АПЛ и поражение в финале Кубка английской лиги — не тот результат, которого ждут болельщики. Стерлинг не выделялся на общем фоне и выдал средний по своим меркам сезон. Всё внимание на себя забрал Коул Палмер. Он отправится на Евро в составе сборной Англии, а вот Стерлинг — нет. Хотя Рахим был неотъемлемой частью команды всё последнее десятилетие.

Рис Джеймс (Англия, «Челси»)

Статистика в сезоне: 11 матчей, 2 результативные передачи

Рис Джеймс Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Если Стерлингу попасть на Евро помешала плохая форма, то Джеймс не сыграет за Англию из-за травм. Рис мучился из-за повреждений весь сезон, поэтому провёл только 11 матчей. В августе Джеймс травмировал заднюю поверхность бедра и вернулся в октябре. Но в декабре случился рецидив, после которого последовали операция и долгое восстановление. Рис вернулся на поле в середине мая. Но этого оказалось явно недостаточно, чтобы сыграть за Англию на Евро-2024.

Матс Хуммельс (Германия, «Боруссия» Дортмунд)

Статистика в сезоне: 40 матчей, 4 гола, 1 результативная передача

Матс Хуммельс Фото: Frank Augstein — Pool/Getty Images

Хуммельс провёл мощный сезон и стал важной причиной выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов. Но тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не вызвал Матса в сборную. «Это было коротко и разочаровывающе. Всё длилось меньше двух минут. Затем мне нужно было идти на тренировку. Однако мне не нужны долгие разговоры и объяснения в такие моменты. Было достаточно сказанного. В чём причина невызова? Если я правильно его понял, то, помимо целесообразности меня в роли запасного, речь шла о возрастных особенностях, таких как физическая подготовка», — рассказал расстроенный Хуммельс. Вероятно, на Евро-2024 Нагельсман планирует сыграть с высокой линией обороны. Германии необходимы быстрые футболисты, и 35-летний Хуммельс не подходит под эти критерии.

Леон Горецка (Германия, «Бавария»)

Статистика в сезоне: 42 матча, 6 голов, 11 результативных передач

Леон Горецка Фото: Frank Augstein — Pool/Getty Images

Ещё одно удивительное решение Нагельсмана. Если отсутствие Хуммельса ещё можно объяснить, то ситуация с невызовом Леона Горецки уже сложнее. Полузащитнику всего 29 лет, за прошедший год он не страдал из-за травм. Также Горецка выдал неплохой сезон, заслужив как минимум присутствие в заявке сборной Германии.

«У нас с Хуммельсом и Горецкой были долгие переговоры, они разочарованы моим решением, но это вполне понятно. В конце концов, как главный тренер я должен принимать решение в интересах команды. Они сделали всё, чтобы оказаться в заявке. Я пытался объяснить, почему их не взяли. Понятно, что они расстроены. Не могу сказать, что между нами состоялся какой-то плохой разговор, но, конечно, в жизни случаются и более приятные беседы», — рассказал Нагельсман. Тренер не вызывал Леона в сборную в 2024 году. Самая вероятная причина — тот не подходит под тактические задумки. Но всё равно перестраховаться и иметь футболиста такого уровня в обойме было бы неплохо. Странное решение от Нагельсмана.

Джорджио Скальвини (Италия, «Аталанта»)

Статистика в сезоне: 44 матча, 2 гола, 3 результативные передачи

Джорджио Скальвини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Ещё один топ-защитник, выросший в системе «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Скальвини наверняка стал бы основным защитником сборной Италии на Евро-2024. Но, к сожалению, он получил серьёзную травму. И когда — в последнем матче сезона для «Аталанты»! Бергамаски встречались с «Фиорентиной», игра мало что решала в плане турнирных раскладов. И Скальвини травмировался на 84-й минуте. Как же обидно!

Мануэль Локателли (Италия, «Ювентус»)

Статистика в сезоне: 40 матчей, 1 гол, 6 результативных передач

Мануэль Локателли Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Чемпион Европы 2020 года не сыграет за Италию на предстоящем турнире. Локателли — основной игрок «Ювентуса», сезон-2023/2024 он провёл без травм. Но в идеях тренера сборной Италии Лучано Спаллетти ему нет места. Из опорных полузащитников больше доверия вызвали, например, Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал») и Самуэле Риччи («Торино»). Не обернётся ли отсутствие Локателли на Евро для Спаллетти катастрофой? Посмотрим.

Страхиня Эракович (Сербия, «Зенит»)

Статистика в сезоне: 37 матчей, 3 результативные передачи

Страхиня Эракович Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник «Зенита» провёл хороший первый сезон в Санкт-Петербурге. К сербу меньше всего претензий из оборонительной линии команды. Но места в сборной ему не нашлось. Зато защитник «Спартака» Срджан Бабич вызван тренером Драганом Стойковичем. Почему? Во-первых, Эракович — правша, а Бабич — левша. Сербы играют в три центральных защитника, поэтому игроки с левой ведущей ногой жизненно необходимы. А Страхиня не убедил тренера Стойковича во время последних вызовов. Например, в товарищеском матче с Россией сербы пропустили четыре мяча, когда Эракович находился на поле (хотя стоит учитывать удаление у Сербии). А уже в следующей встрече с Кипром Страхиня появился на поле лишь на 85-й минуте. В общем, судя по всему, Эракович не поехал на Евро из-за банальной причины — проигранной конкуренции.

Мартен де Рон (Нидерланды, «Аталанта»)

Статистика в сезоне: 46 матчей, 5 результативных передач

Мартен Де Рон Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Ещё один футболист «Аталанты», который не сыграет на Евро из-за травмы. Мартен наверняка поехал бы на турнир, если бы не повреждение бедра, полученное в середине мая. Из-за него голландец пропустил конец сезона, в том числе победный финал Лиги Европы с «Байером». Возможно, свою роль сыграл и возраст — де Рону 33 года. А тренер сборной Нидерландов Рональд Куман видит в центре поля более молодых ребят.

Ян Матсен (Нидерланды, «Боруссия» Дортмунд)

Статистика в сезоне: 38 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи

Ян Матсен Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Матсен по-настоящему раскрылся только в аренде в дортмундской «Боруссии». Да, в первой половине сезона Ян иногда появлялся на поле за «Челси». Но внимание получил только после переезда в Германию. «Боруссии» очень понравилось сотрудничество с нидерландцем: клуб готов к полноценному выкупу Матсена. А вот тренер Рональд Куман не видит для Яна места в сборной Нидерландов. Вероятно, на следующий большой турнир Матсен уже поедет. А пока что необходимо поднабраться опыта.

Гави (Испания, «Барселона»)

Статистика в сезоне: 15 матчей, 2 гола, 1 результативная передача

Гави Фото: Fran Santiago/Getty Images

Гави получил травму в игре за сборную Испании. Команда уже обеспечила себе участие в Евро-2024, а тренер Луис де ла Фуэнте зачем-то выпустил основу на матч с Грузией. И 19-летний Гави повредил крестообразные связки, выбыв до конца сезона. Очень жаль, полузащитник мог принять участие в первом для себя Евро.

Алекс Бальде (Испания, «Барселона»)

Статистика в сезоне: 28 матчей, 1 гол, 1 результативная передача

Алекс Бальде Фото: Fran Santiago/Getty Images

Левый защитник «Барселоны» травмировал сухожилие в матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» из Бильбао в конце января. После этого Бальде ни разу не выходил на поле. Конечно, ни о каком участии в Евро-2024 речи не шло. Желаем Алексу восстановиться на 100%, провести крутой сезон за «Барселону», а затем сверкнуть уже на ЧМ-2026.

Давид Алаба (Австрия, «Реал»)

Статистика в сезоне: 17 матчей, 2 результативные передачи

Давид Алаба Фото: Michael Campanella/Getty Images

Алаба пропустит Евро-2024 из-за разрыва крестообразных связок. Он получил травму в декабре 2023 года, после чего не вышел на поле ни разу. Тренер «Реала» Карло Анчелотти добавил Алабу в заявку на финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Но это был, скорее, добрый жест. Давид не готов выходить на поле. Да и вряд ли бы Алаба помог сборной Австрии Ральфа Рангника, где во главе угла стоят высокий прессинг и неустанная работа все 90 минут.