Массовая миграция вратарей в РПЛ. «Спартак», «Зенит» и другие уже вышли на рынок

В РПЛ наступило межсезонье, а значит, главная тема для разговоров о российском футболе – трансферы. Кажется, в это летнее окно самая впечатляющая миграция в нашем чемпионате будет среди вратарей. В последнее время появилось большое количество инсайдов о возможных переходах голкиперов. Некоторые из них уже подтверждаются. Разбираемся, кому нужны игроки этого амплуа и кого могут подписать топ-клубы РПЛ.

В первые 10 дней после завершения сезона РПЛ уже много чего случилось. Прежде всего переход основного голкипера сборной России Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ». Пока клубы не подтвердили сделку официально, но будущий трансфер уже ни для кого не секрет.

«Зенит» попрощался со своим номинально третьим вратарём Александром Васютиным и продлил контракт с 37-летним Михаилом Кержаковым. Это превращается уже в своеобразную майскую традицию чемпиона России. На место Кержакова пытаются найти кого-то другого, сам Михаил признаётся, что подумывает о завершении карьеры, но в конце концов подписывает новый договор и выигрывает конкуренцию.

Из «Локомотива» ушли, не продлив контракты, Маринато Гильерме и Даниил Худяков. Железнодорожники взяли Антона Митрюшкина из «Химок». «Ростов» на правах свободного агента покинул его первый номер Сергей Песьяков. Бывший любимчик Валерия Карпина тут же перешёл в «Крылья Советов», где теперь будет чудовищная конкуренция среди голкиперов. В составе самарского клуба уже есть три качественных вратаря – Иван Ломаев, Богдан Овсянников и Евгений Фролов. «Урал» после вылета из РПЛ объявил о расставании Ильём Помазуном, который четыре сезона провёл в составе екатеринбургской команды на правах аренды из ЦСКА. Играть в Первой лиге кандидат в сборную России, понятное дело, не собирается.

Илья Помазун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Новичок элиты «Акрон» объявил об уходе сразу трёх голкиперов – Дэвида Сангаре, Тимура Акмурзина и Владимира Сычёва. Правда, никто из них в завершившемся сезоне Первой лиги не играл: во всех матчах у «Акрона» находился в воротах Сергей Волков. А победители подэлитного дивизиона «Химки» отпустили бесплатно Митрюшкина в «Локомотив».

Но, кажется, все самые интересные вратарские переходы внутри РПЛ (Сафонов и Париж – отдельная история) ещё впереди. Почти каждому клубу элиты требуются новые голкиперы. Одни трансферы потянули за собой другие, ведь если где-то освободилось место в заявке для вратаря, то оно должно быть кем-то заполнено.

В «Краснодаре» после ухода Сафонова первым номером, по всей видимости, будет Станислав Агкацев. Он давно заслужил шанс в РПЛ именно как основной голкипер. Ещё в сезоне-2022/2023 был отрезок, когда Агкацев выигрывал конкуренцию у Сафонова, выходил в стартовом составе и на финал Кубка России. Но теперь вице-чемпиону России нужно найти того, кто будет сидеть под самим Агкацевым. Появлялась информация о возможном переходе из «Рубина» Юрия Дюпина.

Того же Дюпина связывают ещё с несколькими клубами, в том числе со «Спартаком». По слухам, красно-белые по инициативе нового главного тренера Деяна Станковича могут расстаться с Александром Селиховым и сейчас активно изучают вратарский рынок. Сообщалось о предложениях со стороны «Спартака» двум экс-голкиперам «Зенита» и сборной России – Андрею Лунёву и Юрию Лодыгину. Но оба варианта отпали. Лодыгин подтвердил, что его звали на роль сменщника Александра Максименко, однако «оффер» московского клуба не заинтересовал русского грека.

Как стало известно «Чемпионату», теперь «Спартак» сделал предложение голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку – одному из главных открытий этого сезона. Несмотря на вылет калининградцев из РПЛ, Латышонок запомнился своими сейвами и вошёл в топ-7 по проценту отбитых ударов (73,6%). В то же время «Балтика» даёт Евгению новый контракт. Вот только захочет ли вратарь возвращаться в Первую лигу? В общем, Латышонку есть из чего выбирать, тем более интерес к нему приписывают ещё и «Зениту».

Чемпион из Санкт-Петербурга, судя по инсайдам, ищет нового конкурента для Кержакова и Дениса Адамова. «Зенит» мог бы заменить Васютина возвращающимся из аренды Даниилом Одоевским (25 матчей и 34 пропущенных мяча за «Волгарь» в Первой лиге), но тем не менее выходит на вратарский рынок. Клуб контактировал также и со своим бывшим голкипером Лунёвым, с которым в своё время попрощался не слишком тепло.

Александр Васютин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Ростове», помимо Песьякова, не останется и его сменщик Никита Медведев, следовательно, Карпину и Виталию Кафанову нужны сразу два новых вратаря. Одним из них, по некоторым данным, может стать как раз ушедший из «Зенита» Васютин. С ростовским клубом также связывали Гильерме, Рустама Ятимова из сборной Таджикистана, боснийца Хидайета Ханкича из болгарского «Ботева» и принадлежащего «Зениту» талантливого голкипера российской молодёжки Богдана Москвичёва. Удивительно, если единственный вратарь-легионер в РПЛ будет играть в команде тренеров сборной страны.

Возможно, ростовчане поспешили отпустить в «Сочи» Максима Рудакова. Бывший лучший вратарь финской Вейккауслиги провёл отличную весну в южном клубе, несмотря на вылет команды в Первую лигу. А что касается будущего Медведева, то он, в свою очередь, назывался кандидатом на замену Дюпину в «Рубине», Митрюшкину в «Химках» или Помазуну в «Урале».

Ещё одна обсуждаемая фигура на вратарском рынке Николай Сысуев. Голкипер «Оренбурга» вошёл в топ-5 по проценту отражëнных мячей (75,2%) в этом сезоне РПЛ. Интерес к нему также приписывали «Спартаку».

Но всё же самые «горячие» трансферы этого лета – Латышонка, Помазуна и Лунёва, покинувшего «Карабах». Вполне возможно, кто-то из них окажется в итоге в «Динамо», если упустившие золото в последнем туре бело-голубые решат расстаться с Игорем Лещуком или Антоном Шуниным. К игре Лещука были вопросы, а истекающий контракт с 37-летним Шуниным до сих пор не продлён.