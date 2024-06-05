Италия даже не смогла забить дома перед Евро. Но у соперника проблема посерьёзнее

Сборные Италии и Турции выдали нулевую ничью в спарринге перед стартом на чемпионате Европы.

Италия и Турция продолжают искать свой футбол под руководством тренеров, которые пришли в ходе отборочного цикла Евро-2024. Перед этой игрой у Лучано Спаллетти было только восемь матчей во главе «Скуадра адзурра» (пять побед, две ничьих и одно поражение), а у его соотечественника Винченцо Монтеллы – шесть матчей с Турцией (три победы, одна ничья и два поражения). Сейчас два итальянских тренера наконец получили побольше времени, чтобы что-то наиграть.

В товарищеской встрече в Болонье сборная Италии много контролировала мяч, особенно в дебюте игры, а турки делали ставку на переходные фазы – старались проводить контрвыпады на скорости. Поначалу Спаллетти показал интересную идею со смещениями левого защитника Димарко на позицию центрхава при владении (Кристанте поднимался высоко), но потом защитник «Интера» всё же чаще оставался на фланге. Вообще, Димарко привык играть латераля в схеме с тремя центрбеками, однако с турками итальянцы использовали схему 4-2-3-1.

По игре чувствовалось, что футболисты держат в голове чемпионат Европы, поэтому не выдают 100% своих возможностей. В первом тайме команды Спаллетти и Монтеллы не нанесли совместными усилиями и 10 ударов, а в створ вообще не попадали. В течение 45 минут фактически все опасные моменты приходили со стандартов. Но в компенсированное время турки едва не забили в позиционной атаке. Италия тут же ответила – создала свой лучший шанс, когда Кристанте после углового умно сыграл на опережение и пробил с воздуха в штангу.

Ещё пара любопытных деталей из происходившего до перерыва – фолы Орсолини и травма Кабака. Правый хавбек сборной Италии настолько сильно хотел показать себя Спаллетти, что был чрезмерно заряжен для спарринга и мог заработать удаление. Игроку «Болоньи» повезло уйти с поля только с одной жёлтой карточкой. А получившего повреждение колена Кабака унесли на носилках, видимо, он пролетает мимо Евро-2024.

В перерыве Спаллетти сменил крылья «Скуадра адзурра» – отправил отдыхать в том числе и разбушевавшегося Орсолини. При атаках хозяева как раз стали чаще использовать фланговую игру, кроссы на Ретеги. Поэтому во втором тайме натурализованный аргентинец был уже заметнее. Он нанёс первый удар в створ в этом матче, затем мог забить красивым ударом через себя. Попытка заслуживала аплодисментов трибун, а вот сам удар – вряд ли. Мяч полетел и мимо, и выше цели.

Но и сборная Турции не терялась – опасно атаковала. Кажется, у этой команды есть потенциал, чтобы выстрелить под руководством Монтеллы на Евро-2024. Разве что экс-игрок ЦСКА Языджи не совсем вписывается, по крайней мере с Италией он почти что за час на поле не отметился ни ударами, ни передачами под удар. Более того, однажды его потеря привела к острейшему контрвыпаду «Скуадра адзурра», так что Языджи едва не «привёз» гол.

У сборной Италии были неплохие эпизоды с прессингом. Ещё Спаллетти освежил атаку за счёт замены Ретеги на Распадори, который два из шести своих мячей за национальную команду положил туркам – в марте 2022 года. Тем не менее забить и победить в домашнем матче у «Скуадра адзурра» не получилось.

Статистика ударов к 90-й минуте отражала равенство сил – 10:10. В створ даже больше попали турки (1:2). А в компенсированное время последний момент создала сборная Италии, но Распадори из отличной позиции слабо пробил в створ, разочаровав Спаллетти.