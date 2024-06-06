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АПЛ, футболист Вест Хэма и сборной Бразилии Лукас Пакета — фигурант расследования из-за ставок, подробности, как накажут

Игрока сборной Бразилии ждёт долгий бан из-за ставок. Его положение тяжелее, чем у Тонали
Григорий Телингатер
Лукас Пакета — фигурант расследования из-за ставок
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Пакета попался на смешной сумме по сравнению с его зарплатой.

Лукас Пакета — один из тех футболистов, которые выделяются в АПЛ. Казалось удивительным, что основной игрок сборной Бразилии до сих пор не в топ-клубе. Прошлым летом он был крайне близок к переходу в «Манчестер Сити». На тот момент главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес публично признавал, что клуб получил предложение от чемпионов Англии. По информации Фабрицио Романо, «Сити» предложил £ 70 млн за полузащитника, но «Вест Хэм» хотел ещё больше, поэтому стороны продолжили переговоры. Однако в середине августа они резко прервались. Стало известно о расследовании в отношении Пакета. Бразильца заподозрили в том, что он нарочно получал жёлтые карточки, когда на это ставили его близкие.

Лукас Пакета получает жёлтую

Лукас Пакета получает жёлтую

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Сезон-2023/2024 Пакета провёл на неплохом уровне. Оставался стабильным игроком основы. В одном из матчей АПЛ отдал три голевые передачи (против «Вулверхэмптона»). Переход в «Сити» стал обсуждаться снова. The Guardian настаивал, что трансфер состоится, если завершится расследование. Ожидалось, что сумма сделки составит £ 85 млн (сумма выкупа в контракте), а с игроком уже была достигнута договорённость. Однако спустя несколько дней после окончания чемпионата стало понятно, что разбирательство только набирает обороты.

23 мая на сайте FA появились официальные обвинения в адрес Пакета: «Утверждается, что он непосредственно пытался повлиять на ход, поведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек могли получить прибыль от ставок». Реакция футболиста последовала моментально. Он сделал заявление у себя в соцсети.

Лукас Пакета
Лукас Пакета
полузащитник «Вест Хэма»

«Я был чрезвычайно удивлён и расстроен, когда узнал, что FA решила предъявить мне обвинения. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, какую мог. Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить своё имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев».

Как подставился Пакета?

Изначально внимание привлекла жёлтая карточка, которую Пакета получил в матче «Вест Хэма» и «Астон Виллы» 12 марта 2023 года. Предупреждение на 70-й минуте оказалось единственным в той встрече.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 17'     1:1 Бенрахма – 26'    

По информации Globo, ставки были сделаны в бразильском городке Дуки-ди-Кашиас — это пригород Рио-де-Жанейро. Рядом с островом Пакета, где вырос полузащитник (прозвище футболиста появилось как раз из-за названия его родного острова). Причём деньги были поставлены в конторе Betway, которая является спонсором «Вест Хэма» и не особо популярна в Бразилии. Ставка привлекла внимание не из-за суммы, а из-за низкой популярности компании и нестандартного выбора события (жёлтая карточка, а не результат).

Карта Рио-де-Жанейро

Карта Рио-де-Жанейро

Первоначальный анализ показал, что в этот день в Betway было создано несколько новых учётных записей, пользователи которых сразу же поставили максимально допустимую сумму. Со всех этих аккаунтов была сделана парная ставка: на жёлтую карточку Пакета в матче с «Астон Виллой» и на жёлтую карточку другого бразильца (нападающего «Бетиса» Луиса Энрике в матче с «Вильярреалом» в тот же день). Он вошёл в игру на 58-й минуте и также был предупреждён во втором тайме.

Позже стало известно, что подозрения по поводу Пакета были основаны на четырёх жёлтых карточках, которые он получил в матчах с «Лестером», «Виллой», «Лидсом» и «Борнмутом». Сообщалось, что ставки сделали около 60 человек. Суммы были относительно небольшими — от £ 7 до £ 400 (то есть от 800 до 45 000 рублей). А суммарный выигрыш составил около £ 100 тыс. Столько полузащитник «Вест Хэма» зарабатывает за несколько дней. По данным Сapology, бразилец получает £ 150 тыс. в неделю.

Что теперь будет с футболистом и с клубом?

«Вест Хэм» не стал абстрагироваться от Пакета и поддержал его публично. По данным Transfermarkt, бразилец — самый дорогостоящий игрок клуба и оценивается в € 65 млн. Правда, совсем скоро его стоимость может стать нулевой.

По информации The Sun, в протоколе FA есть рекомендация о пожизненном отстранении полузащитника от футбола при условии, что его вина будет доказана. Правда, в этом есть сомнения. Пока в Англии не наказывали за такое больше чем на 10 лет. Именно столько дали защитнику «Стратфорда» Кайнану Исааку после специально полученной жёлтой карточки в матче Кубка Англии в 2021 году. При этом футболист отказался от сотрудничества со следствием. Есть основания допускать, что Пакета получит меньший срок. А вот если его отстранят на 10 лет, то это фактически будет означать окончание карьеры для футболиста, которому этим летом исполнится 27.

Лукас Пакета

Лукас Пакета

Фото: Julian Finney/Getty Images

Ориентироваться на случай с Айваном Тони не стоит, потому что тот не ставил на события, которые сам генерировал. У нападающего «Брентфорда» не было влияния на игру для выгоды от ставок (или такое не было доказано). На кейс с Сандро Тонали тоже не стоит опираться. Когда FA начала своё разбирательство, у него уже была дисквалификация на основании расследования итальянской прокуратуры. К тому же, что важнее, полузащитник «Ньюкасла» дал признательные показания и отправился на курс лечения от лудомании. В свою очередь, Пакета категорически отрицает вину и сейчас готовится к Кубку Америки. Предыдущий тренер сборной Бразилии Фернандо Динис отказывался от услуг Пакета, ссылаясь на расследование. А вот Доривал Жуниор ставил его в основу в последних матчах. Возможно, имело значение, что новый тренер сборной лично знаком с Пакета по совместной работе во «Фламенго».

По информации The Guardian, скандал с Пакета скажется на трансферах «Вест Хэма» в ближайшее трансферное окно. Сообщалось, что приоритет нового тренера Хулена Лопетеги — защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, вингер «Аталанты» Адемола Лукман и нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси. Теперь их появление в «Вест Хэме» под вопросом. Как и возвращение в команду Пакета.

А вот у другого бразильца дела идут шикарно:
Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии
Винисиус, похоже, заберёт «Золотой мяч». Помешать ему может лишь сборная Бразилии
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