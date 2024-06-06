«Зенит» хочет скупить всех лучших в РПЛ?

Ещё до побед в РПЛ и Кубке ленты завалили трансферными новостями о «Зените». Сначала Латышонок, Лунёв и Волков, позже — Агкацев, Тикнизян, Горшков, Скопинцев, Антон Миранчук, Жемалетдинов и, конечно, Соболев. Это не весь список игроков, которых якобы покупают действующие чемпионы. Удивительно, что здесь ещё нет Тюкавина, Сперцяна или, например, Джикии. Но лето только началось, так что наверняка появятся. У кого-то закралась мысль: «Зенит», что ли, хочет закупиться новой командой? То есть к уже имеющимся набрать ещё 11 человек, чтобы наверняка выиграть два трофея в год 100-летия. Скорее всего, это не так. Трансферы будут. Но прихода больше четырёх-пяти футболистов пока не ожидается.

В свой первый сезон Семак уже столкнулся с проблемой перенасыщения состава. Когда после периода Манчини из аренд вернулась куча игроков, а на первый сбор новый главный тренер повёз около 40 человек. Тогда было сложно определиться, кто действительно поможет, а с кем лучше расстаться. Всё это делали аккуратно. В итоге состав из 23-24 игроков сформировался только через полгода.

Семак точно учёл ту ситуацию и вряд ли захочет повторения. Однако и усиливаться необходимо. Согласитесь, не так уж и просто победить в двух турнирах, когда опции под усиление игры заменами — это Ахметов, Ерохин, Коваленко, Сергеев и Марио Фернандес. По сути, в какой-то части сезона так и было. Да, есть сильный стартовый состав. Но нет хотя бы относительно равнозначной альтернативы. Наверняка стратегический план на летнее трансферное окно — сделать сильной именно скамейку. Плюс при возможности усилить основной состав. Ведь некоторые игроки точно уйдут. И об этом уже объявлено.

Евгений Латышонок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Зените» будет новый вратарь. Клуб не стал продлевать соглашение с Васютиным. Поэтому сейчас в Петербурге два голкипера — Кержаков и Адамов. И столько же сценариев на будущее. Приоритетный — приглашение Латышонка. Не секрет, что переговоры идут. Однако сам вратарь, судя по всему, пока не сделал финальный выбор. Ведь спрос на него очень высок. С Лунёвым тоже разговаривали, но он, вероятно, предпочтёт другой клуб. Второй сценарий — молодой вратарь типа Одоевского или Москвичёва, который станет третьей опцией для тренерского штаба. В таком случае Кержаков и Адамов продолжат делить игровое время в новом сезоне. Однако этот вариант не совсем подходит «Зениту», так как клуб всё-таки хочет получить первого номера на долгие годы. Возможно, им станет Латышонок. Но варианта с доверием Адамову тоже исключать нельзя.

В «Зените» будет новый фланговый защитник — как вы помните, зимой так и не нашли альтернативу Дугласу, в том числе поэтому весной клуб перешёл на схему 3-5-2. Вероятно, она станет основной в новом сезоне. Но игрок на левый фланг всё равно нужен. Говорят о вернувшемся интересе к Тикнизяну, однако это по-прежнему дорогая опция. В качестве альтернатив — Горшков и Скопинцев. Очевидные кандидаты с российским паспортом, которые есть на рынке. Но, опять же, вопрос: будут ли они готовы идти вторым выбором после Дугласа. Да, почти с гарантией трофеев и повышением зарплаты, вот только с куда меньшим количеством игрового времени.

В «Зените» будет новый нападающий. Необязательно вместо Сергеева. По нему вопрос пока открыт: сам он хочет больше играть, однако понимает, что в «Зените» с этим будет трудно. Так что не исключаем вариант с продажей или арендой. Но даже если Сергеев останется, клуб, вероятно, купит нового форварда в пару к Кассьерре. Не исключено, что это будет иностранец. Хотя российский рынок тоже прорабатывается. Никто, естественно, не будет платить больше € 20 млн за Соболева, однако эта информация лишь подтверждает мысль, что «Зениту» очень нужна «девятка». Опять же, схема 3-5-2 подразумевает наличие трёх, а лучше четырёх сильных нападающих в заявке. Так что вскоре ожидаем конкретных предложений и финального выбора.

Это три позиции, которые «Зенит» усилит в любом случае. Все остальные — в зависимости от ухода/неухода нынешних игроков. Здесь есть вопросы. Причём даже не по лидерам — Клаудиньо, Вендел, Барриос пока никуда не собираются. Артур, Нино, Педро и вовсе только пришли в клуб. Вопрос скорее по тем, кто мало играет — Коваленко вряд ли доволен своей ролью. Здесь возможны аренда и, как следствие, приглашение другого игрока на его позицию. Изидор, вероятно, уедет на сезон во Францию, но в этом случае можно обойтись без альтернативы. Ахметов провёл в клубе только полгода, так что уходить пока рано. А если это случится, то альтернативы есть: посмотрите список игроков, которые указаны выше, — выбор имеется.

Вендел и Клаудиньо Фото: РИА Новости

Конечно, в любой момент вся эта логическая цепочка может разрушиться, если вдруг Клаудиньо и Вендел не вернутся из отпуска и потребуют трансфер. Тогда придётся задействовать все финансовые рычаги и закупать всех, кто готов продаваться.

Перестройка необходима, но лучше проводить её постепенно. Иначе можно угодить в кризис. А в год 100-летия «Зениту» это ни к чему.