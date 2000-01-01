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Кот остановил футбольный матч в Швеции. Видео
Кот остановил футбольный матч в Швеции. Видео
В Швеции матч «Вернаму» и «Мьёльбю» пришлось прервать из-за необычного происшествия. На поле выбежал котик, которого пришлось ловить одному из футболистов. За бровку хвостатого унесли под аплодисменты трибун!
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Кот остановил футбольный матч в Швеции. Милое видео
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