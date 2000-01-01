Кот остановил футбольный матч в Швеции. Милое видео

Кот остановил футбольный матч в Швеции. Видео

В Швеции матч «Вернаму» и «Мьёльбю» пришлось прервать из-за необычного происшествия. На поле выбежал котик, которого пришлось ловить одному из футболистов. За бровку хвостатого унесли под аплодисменты трибун!