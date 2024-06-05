Конте и «Наполи» — взрывоопасный союз. Будущее Хвичи под большим вопросом

Следующий сезон Серии А — настоящее месторождение интриг. Почти все топы, кроме «Интера» и «Аталанты», меняют тренеров. «Милан» ищет подходящего иностранца, «Ювентус» ставит на самородка Тьяго Мотту, а на место Мотты в «Болонью», кажется, переходит дважды финалист Лиги конференций Винченцо Итальяно. «Рома» попробует начать сезон с Даниэле Де Росси, а «Лацио» может расстаться с Игором Тудором, которого назначили всего пару месяцев назад.

От трендов не отстаёт и «Наполи». Официально: новым тренером главной команды итальянского юга стал Антонио Конте. После неудачи с Руди Гарсией, дурацкого приступа ностальгии с Вальтером Маццарри и странного эксперимента с Франческо Кальцоной «Наполи» берёт проверенное качество.

Конте — это гарантия результата. Он мастер быстро поставить футбол, который приносит очки. Да, у подхода Конте есть свои издержки. В первую очередь — финансовые. Конте — это большая зарплата и вишлист с именами футболистов, которые ему нужны. Футболистов, как правило, недешёвых.

Антонио Конте Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Аурелио Де Лаурентис — не самый щедрый футбольный босс. Но раз он подписал Конте, значит, готов тратиться. Возможно, и Антонио немного подужал свои хотелки. Но в любом случае от «Наполи» стоит ждать активности на рынке. Причём не только на вход, но и на выход. «Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное». И «Наполи» есть что — а точнее, кого — продать.

Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия — самые ценные активы «Наполи». У Осимхена в контракте прописаны большие отступные. А Хвича, пускай и не на пике цены, как после чемпионского сезона, всё равно стоит дорого. Вероятно, чтобы купить игроков, нужных Конте, Де Лаурентис продаст Осимхена или Хвичу. Или обоих сразу. Хотя в то, что «Наполи» отпустит всех лидеров атаки, верится с трудом.

Кто больше подходит Конте: Осимхен или Хвича? Пожалуй, Осимхен. Виктор — абсолютно универсальное оружие. Он хорош и в позиционном футболе, и в контратакующем. Он может разобраться и в штрафной, и за её пределами. Плюс Осимхен очень дисциплинирован, а для Конте это чрезвычайно важно.

Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

По Хвиче вопросов больше. Если Конте будет играть по схеме с тремя центральными защитниками, для грузина может не найтись оптимальной позиции на поле. У него есть опыт игры в паре нападения — и в «Наполи», и в сборной. Но в этом амплуа его лучшие качества не раскрываются на 100%. Хвича — крайний нападающий. Только в этой позиции он даёт максимум. И не факт, что в схеме Конте такая позиция будет.

Более того, Конте — мастер делать из крайних нападающих латералей. Так было, к примеру, и с Виктором Мозесом в «Челси», и с Иваном Перишичем в «Тоттенхэме». А теперь представьте себе латераля Хвичу. В атаке наверняка будет неплохо. Но что будет в обороне… В общем, превращение Хвичи в латераля будет настоящим преступлением против футбола. И уж если кто и может пойти на такое преступление, так это Антонио Конте.

Значит ли это, что Кварацхелии обязательно надо уходить? Тут очень много разных но. За сколько Де Лаурентис готов будет его отпустить? Предложат ли «Наполи» такую сумму? Во что будет играть Конте и найдётся ли в его схемах место для Хвичи?

Ясно одно: Хвича не находится в таком беспроигрышном положении, как Осимхен. Нигериец либо уйдёт на повышение, либо будет играть у Конте. Нет никаких сомнений, что у него он будет играть, если останется. В командах Антонио всегда были фактурные форварды — Кейн, Диего Коста, Лукаку, Грациано, прости господи, Пелле.

А вот Хвича… Не факт, что он уйдёт. И не факт, что заиграет у Конте. Впрочем, не будем торопить события. Посмотрим, как пойдёт.

Этим летом многие большие клубы меняют тренера: «Бавария», «Милан», «Ливерпуль». Возможно, к ним присоединится «Манчестер Юнайтед». Конте — большой тренер. Но ни одна из вышеназванных команд его не позвала. По крайней мере, ни в одном из этих клубов Конте не оказался.

Есть ощущение, что с ним боятся связываться. Он, конечно, даёт результат. Но, во-первых, его работа очень дорого обходится — зарплата плюс трансферы. А во-вторых, Конте — истерик. Он нигде не работает долго. Создать династию — это точно не к нему. Антонио быстро становится невыносимым. И как только результаты немного идут на спад, с ним, как правило, сразу расстаются.

Дуэт Конте — Де Лаурентис выглядит взрывоопасным. Оба — очень резкие и своенравные, не полезут за словом в карман. Полыхнуть может в любой момент. И для «Наполи» это большой риск. Клуб вкладывает деньги в тренера, который с большой долей вероятности не проработает долго. Футболистов будут брать под Конте. И что с ними делать, если он уйдёт, а новому тренеру они не понадобятся?

Аурелио Де Лаурентис Фото: Marco Luzzani/Getty Images

С другой стороны, похоже, что и сам Конте не в том положении, чтобы выбирать. Учитывая его особенности, большие клубы не захотели с ним связываться. О чём говорить — при свободном Конте «Бавария» выбрала Венсана Компани. Чтобы вновь расположить к себе сильных мира сего, Антонио должен напомнить, что он мастер давать результат и что это окупает все минусы работы с ним. И тут подвернулся Де Лаурентис, который рискнул и пригласил его. Так что в каком-то смысле «Наполи» для Конте — это трамплин обратно в большую игру.

На фоне перестройки почти всех топов в Италии «Наполи» с Конте может выстрелить. Ещё раз: Антонио ставит футбол, который быстро усваивается. Он не делает сложных конструкций. Он делает достаточно простые, но эффективные. Пока Фонсека будет разбираться с «Миланом», Мотта — оживлять «Юве», а «Болонья» — разрываться между чемпионатом и ЛЧ, «Наполи» может выскочить из-за угла и, к примеру, залететь в топ-4.

Конте как-то раз уже зашёл в лигу, где перестраивались топы. Гвардиола «обарселонивал» «Манчестер Сити», Клопп только закладывал фундамент будущего величия «Ливерпуля», а Моуринью притирался с «МЮ». Конте сделал их всех. Его «Челси» с ходу стал чемпионом.

Повторить такое с «Наполи» будет сложно. Как минимум потому, что «Интер», с отрывом лучшая команда Серии А, ни в какую перестройку не ныряет. Плюс стабильна «Аталанта», которая не намерена сдавать позиции. Но навязать им борьбу и вновь стать серьёзной силой «Наполи» с Конте точно сможет. После чудовищного постчемпионского сезона это уже будет очень неплохо.