Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ после обновления
Transfermerkt по окончании сезона РПЛ провёл обновление рыночных стоимостей футболистов. Как теперь выглядит топ-5 самых дорогих футболистов чемпионата России?
5-е место — Константин Тюкавин
Форвард «Динамо» оценивается в € 16 млн.
4-е место — Клаудиньо
Стоимость хавбека «Зенита» € 18 млн.
1-3-е место — Вендел
Цена на полузащитника «Зенита» – € 20 млн.
1-3-е место — Матвей Сафонов
Вратарь «Краснодара» обойдётся в € 20 млн.
1-3-е место — Эдуард Сперцян
Стоимость полузащитника «Краснодара» — € 20 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ по итогам летнего обновления
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