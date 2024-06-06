Хотел играть и за Россию, и за Германию. Кого Нагельсман неожиданно взял на Евро-2024

В составе сборной Германии на чемпионате Европы есть игрок, которого ещё год-два назад было трудно представить участником Евро-2024. Но теперь он может не просто поехать на турнир, а превратиться в основного защитника хозяев. Вальдемар Антон – капитан «Штутгарта», имеющий российские корни.

«Штутгарт» стал главной сенсацией завершившегося сезона Бундеслиги наряду с прошедшим весь чемпионат без поражений «Байером». Команда Себастьяна Хёнеса, как и Леверкузен, обошла «Баварию», финишировав на втором месте. Выдающийся результат для швабов, ведь ещё год назад они были 16-ми, оторвались всего на два очка от зоны вылета и спаслись в стыковых матчах. В топ-2 Бундеслиги «Штутгарт» не попадал с чемпионского 2007 года. Выросло уже целое поколение болельщиков, которые не видели свою команду в лидерах чемпионата Германии.

«Штутгарт» пропустил всего 39 мячей за 34 тура – меньше только «Байер». Разумеется, такой результат стал следствием надёжной игры в обороне всей команды, но прежде всего, конечно, защитников. И именно капитан Антон провёл наибольшее количество времени в Бундеслиге среди всех игроков швабов (2887 минут).

По итогам сезона Бундеслиги Вальдемар стал лучшим в «Штутгарте» по выносам мяча (148) и заблокированным ударам (20), вторым после голкипера Нюбеля по длинным точными передачам (99) и перехватам (40), третьим — по выигранным единоборствам (169 при 60% успешных). Он умудрился даже войти в топ-6 по количеству ударов (28). Правда, ни разу не забил. В 33 матчах чемпионата сделал три голевые передачи. Впрочем, без голов Антон сезон не завершил. В Кубке Германии поразил ворота «Байера» в четвертьфинале, удачно сходив на угловой.

ВАЛЬДЕМАР АНТОН Фото: Lars Baron/Getty Images

Неудивительно, что новый тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман стал привлекать 27-летнего Антона в национальную команду. В марте защитник дебютировал в матче с Францией, выйдя на замену в концовке. А в первой подготовительной к Евро-2024 игре в июне тренер немцев выпустил Вальдемара в основе против Украины (0:0). Антон действовал в паре с Жонатаном Та из «Байера» – сборная Германии не пропустила. Новичок из «Штутгарта» может быть доволен тем, как использует свой шанс перед чемпионатом Европы.

Владимир Александрович Рипцов-Антон родился в семье русских немцев в Узбекистане – в городе Алмалык Ташкентской области. В возрасте двух лет будущий игрок бундестим переехал с родителями в Германию. Тогда его имя и изменили на Вальдемар.

С 2016 года Антон играл за молодёжную сборную Германии, за которую провёл 11 матчей. Ездил на победный для немцев Евро-2017, но во всех играх того турнира оставался на скамейке. Тем не менее в 2018 году агент защитника Рене Нойнекер заявил «Чемпионату», что Вальдемар готов выступать за сборную России:

«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию… Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма».

Сам Антон рассказывал в интервью о своей связи с Россией.

«В семье говорим только на русском, – признавался футболист. – Когда нахожусь дома с родителями, то и думаю на русском. А с командой или немецкими друзьями перехожу в голове на немецкий. Бабушки и дедушки переехали в Россию вскоре после того, как мы уехали в Германию. В Екатеринбурге живут мамины родители, а в Новоуральске – папины. Мечтаю купить им квартиру в Екатеринбурге, чтобы они, наконец, съехались. Так будет удобнее их навещать – я уже несколько раз был на Урале».

Вальдемара не удалось привлечь в нашу национальную команду, так как у него не оказалось паспорта РФ. Специально же этим вопросом никто не занимался. С Антоном действительно обсуждал тему сборной России её тогдашний тренер Станислав Черчесов, но дальше дело не пошло.

В 2020 году Антон говорил в интервью, что мечтает когда-нибудь поиграть в России, где у него много родственников. Появлялась информация об интересе к нему со стороны «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита», однако и трансфер Вальдемара в клуб РПЛ не случился. Теперь такой переход почти нереален.

У Антона уже семь сезонов в Бундеслиге и почти 200 матчей. Первые три года в чемпионате Германии он выступал за «Ганновер», следующие четыре – за «Штутгарт». Вальдемар стал игроком топ-сборной, поэтому едва ли сожалеет о сорвавшемся варианте с Россией. В последнее время писали о возможном трансфере капитана швабов в дортмундскую «Боруссию». Если Нагельсман предпочёл уроженца Алмалыка Матсу Хуммельсу, то почему бы и Эдину Терзичу не заменить уходящего ветерана-центрбека на центрального защитника «Штутгарта»?

Российским болельщикам на Евро-2024 переживать особо не за кого. Есть на турнире братья-сербы, сыграют несколько представителей РПЛ. Пожелаем удачи и Антону.