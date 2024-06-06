«ЦСКА пошёл по пути «Спартака». Газзаев в гостях у «Чемпионата»

Валерий Газзаев не нуждается в развёрнутых представлениях. Он был первым и остаëтся единственным российским тренером, бравшим европейский трофей. Одного этого факта достаточно, чтобы вписать его имя в историю. Но и спустя 10+ лет после завершения активной карьеры он глубоко погружён в футбольную повестку. Мы в этом лишний раз удостоверились, пригласив легенду «Алании», «Динамо» и ЦСКА в гости. Убедитесь и вы.

Главные темы:

Требл Семака, отставка Игнашевича и приз Лички

— Какие впечатления остались от кубкового финала?

– Мне очень приятно, что в финале Кубка России играли команды, которые возглавляют российские специалисты. В последнее время мы слишком увлеклись иностранными спортсменами и тренерами, которые нигде не востребованы. А тут мы увидели хороший уровень работы и тренерские задумки со стороны Семака и Игнашевича. Отрадно, что они становятся хорошими специалистами.

— Они ведь не просто российские специалисты — ещё и в некоторой степени ваши ученики. За кого больше переживали в финале?

– Они не мои ученики. Они были моими футболистами, когда я работал в ЦСКА. И Игнашевич, и Семак внесли огромный вклад в историю клуба, в становление нового ЦСКА. Мне очень приятно, что они стали блестящими специалистами.

Если говорить, за кого я болел, то Семак уже состоявшийся, сильный специалист. А Игнашевич только-только начинает свою профессиональную деятельность. То, что он подал в отставку после Кубка России, я считаю правильным решением. За результат, особенно такой глобальный, всегда отвечает тренер. Поэтому Игнашевич поступил абсолютно правильно. Его тоже ждёт блестящая карьера. Он не должен останавливаться на этом. Такое поведение тренера всегда даёт пользу. Сегодня Сергей встал на путь профессионального тренера.

Сергей Игнашевич и Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Не ошибся ли он стратегически, решившись с командой-аутсайдером идти до конца в Кубке?

– Мне кажется, вопрос не так надо ставить. Как только «Балтика» вышла в РПЛ, я сказал, что команду на 60-70% надо усилить. Уровень РПЛ совершенно другой по сравнению с Первой лигой. Первый круг «Балтика» практически провалила. Во втором пытались что-то сделать, но, как говорят, упустишь время — упустишь деньги. Да, временами команда показывала хорошую игру, однако этого не хватило, чтобы сохранить прописку. Так что если у команд, которые в этом сезоне вышли в РПЛ, есть желание остаться, они должны укомплектовать составы.

— С футбольной точки зрения финал удался?

— Приятно, что хороший уровень футбола показали и команда-чемпион, и аутсайдер, вылетевший из Премьер-Лиги. Игра получилась интересной, с интригой. «Зенит» только в конце добился победы. Дойди дело до серии пенальти, всё могло бы сложиться иначе.

Я поздравляю РФС с прекрасно проведённым финалом. Такие игры пропагандируют российский футбол, особенно сейчас, когда мы находимся в изоляции.

«Зенит» очень сложно шёл и к чемпионству, и к Кубку. И здесь я хочу отметить работу главного тренера. Она, конечно, видна. На протяжении шести лет идти на пределе возможностей, только на максимальный результат — не так просто. Могу сказать по собственному опыту, что постоянно мотивировать игроков очень сложно. Они выходят внешне готовыми, но в голове-то сидит мысль: «Сейчас мы их обыграем!» Когда ты недооцениваешь соперника и переоцениваешь свои возможности, результат бывает неудачным даже у самых сильных команд. Поэтому давайте поздравим «Зенит» с победой в Кубке, РПЛ и Суперкубке.

Только один момент мне не понравился.

— Какой?

— Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку? Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка.

— А что не так с Личкой?

— Вообще-то, за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионами, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару». Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введём! Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил.

МАРЦЕЛ ЛИЧКА Фото: РИА Новости

— Как выглядела бы ваша топ-тройка сезона?

— На первом месте — вне конкуренции Семак, на втором — Мусаев. На третье много претендентов. А у нас получилось так, что для звания тренера года достаточно бронзовых медалей.

— А Семаку первого требла в истории нашего футбола и 12 трофеев уже достаточно, чтобы встать в один ряд с самыми выдающимися российскими тренерами?

– Думаю, да. Результат говорит сам за себя. Поздравляю Сергея, это очень большая работа. Чтобы бороться за чемпионство, нужно учитывать множество моментов. Надо постоянно работать на пределе возможностей, мотивировать игроков, создавать здоровую конкуренцию. Я в ЦСКА сразу доносил до новых игроков мысль, что мы боремся только за первое место. И оно только одно. Вот в Суперфинале Кубка России игроки «Зенита» уже практически доигрывали, но дух победителя всё равно чувствовался.

– Дальше мотивировать их будет ещё сложнее?

– Конечно! Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут всё так же требовать результата. Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита».

Бразильцы ЦСКА 2000-х и «Зенита» 2020-х, проклятие «Динамо»

— Несменяемость чемпиона не тормозит развитие национального футбола?

— Конкуренция «Зениту» должна быть — прежде всего со стороны «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара». И уже этот сезон был тяжелейшим для Питера. Против них все играли на пределе возможностей.

– Как после таких результатов зажечь команду заново?

– Это умение руководителя, тренера. Перед каждым сезоном ставится цель – выиграть чемпионат, Кубок, Суперкубок. Раньше – успешно сыграть в еврокубках. И игроки должны выполнять все эти обязательства. Естественно, подбор исполнителей должен соответствовать целям и задачам.

– Не замечаете сходство между бразильской диаспорой ЦСКА нулевых и современной зенитовской?

– У нас всё-таки их поменьше было, но все качественные. И Жо, и Дуду, и Карвальо, и Вагнер попали в сборную Бразилии именно из ЦСКА. Бразильцы от природы очень свободолюбивые люди и патриоты своей страны. С ними нужно уметь работать. Но также они великолепные футболисты. Все перечисленные мастера оставили яркий след в истории ЦСКА.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ И ИГРОКИ ЦСКА Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Однако тогда и россияне у нас собрались талантливые – шесть или семь человек входили в национальную команду. Коллектив ещё надо было настроить, чтобы достигать больших целей. Объединить иностранцев – искусство. Но костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров. Надо учитывать, что традиции, история и отношение к делу у них отличаются. Во времена Капелло в «Милан» привезли восемь или девять голландцев, которые стали серебряными призерами чемпионата мира. И что? Девятое место.

— Не перебор сейчас иностранцев в «Зените»?

— Перебор.

— Что должно произойти, чтобы политика клуба изменилась?

— Всё зависит от стратегии клуба. Такие команды, как «Зенит», ЦСКА или «Спартак», ставят задачу бороться за чемпионство. У кого-то цель — сохранить прописку в РПЛ. Если клуб борется за высокие места, то и подбор игроков должен быть серьёзным.

— «Зенит» нашёл замену Малкому?

— Таких, как Малком, в принципе мало. Мне очень нравится Педро. У него хорошее будущее. В следующем сезоне он будет ещё лучше. Да, в Кубке к концу подустал, но хорошо обостряет. Вендел с Клаудиньо тоже сдали к концу чемпионата. Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока — два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну.

— Кроме Педро, кто-то ещё в сезоне приятно удивил?

— Мне очень нравится Глушенков в «Локомотиве». Если бы я был тренером, хотел бы такого футболиста к себе в команду. Кордоба тоже великолепно себя проявил, Тюкавин стал игроком стартового состава. Кассьерра — лучший бомбардир сезона. Отметил бы ещё Козлова и двух молодых ребят из «Урала» — Ишкова и Дмитриева. У них хорошие перспективы.

— Вы семь лет отдали «Динамо» игроком и дважды принимали команду тренером. Душа болела за бело-голубых на финише сезона?

— Конечно! Повторюсь, у них был самый лёгкий вариант стать чемпионами за последние годы. Подобрался отличный состав. Подвели провалы в середине поля в Краснодаре. Не могу понять, почему не играл Бителло. Когда он вышел на последние 15 минут, появилась хоть какая-то острота. Есть поговорка: выигрывает команда, а проигрывает тренер. Если у специалиста нет результата, значит, он работает неправильно. Как можно выбрать лучшим тренера, у которого нет достижений?

— «Динамо» почти полвека не может выиграть чемпионат. Вы верите в мифическое «проклятие жены Севидова»?

— Так вся эта история при мне и началась. В 1979 году я перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Состав собрался фантастический — до сих пор поимённо помню! Семь игроков были кандидатами в сборную СССР. Александр Александрович Севидов создал великолепную команду. До начала чемпионата нам все отдавали первое место. И вдруг перед стартом сезона его снимают с должности. С тех пор «Динамо» не выигрывает золото. Хочешь не хочешь, а поверишь, что супруга Севидова навела на клуб проклятие. Верить-то во что-то надо. Человека незаслуженно сняли после великолепной работы.

Замена Федотова на Николича и будущее ЦСКА

— Вас удивила отставка Федотова из ЦСКА?

— Конечно. Он слаженно работал, показывал результаты. В первый год в ЦСКА стал серебряным призёром в РПЛ, выиграл Кубок России. Да, сейчас занял шестое место. Но в этом году ЦСКА никак не мог рассчитывать на чемпионство. У Федотова был контракт на три года — вот и надо было дать доработать, а потом уже принимать решение. Да, руководство ЦСКА должно ставить самые амбициозные задачи, но и вместе с тем помогать тренеру в их решении. Передо мной всегда стояла одна цель — чемпионство. И под неё укреплялся состав, чтобы никакие позиции не проседали.

— Какие линии проседают в современной команде?

— Все, кроме вратарской. Игроки неплохие, но не таланты.

— Со звёздами нулевых не сравнить?

— А вы возьмите, например, оборону и поставьте рядом Дивеева, Рошу и Мойзеса с одной стороны и Березуцких с Игнашевичем — с другой. Средняя линия, фланги — тоже несравнимы. Олич, который потом в «Гамбурге» и «Баварии» играл, у нас не всегда проходил в основу — настолько трудно было потеснить Вагнера, Карвальо или Жо. Мы по крупицам собирали ту команду. Я и сейчас считаю состав 2008 года сильнейшим в истории ЦСКА. Не тот, который в 2005-м брал Кубок УЕФА, а именно тот, повзрослевший на три года. Это уже была команда хорошего международного уровня. Состав практически не менялся. Мы тогда просто выходили и всех подряд обыгрывали. В групповом турнире Кубка УЕФА одержали шесть побед в шести матчах. Как раз тогда Алан расцвёл. Казалось бы, всего три года прошло с 2005 года, но та команда была гораздо более уверена в себе. Одну-две позиции всего оставалось усилить. Не скажу, что мы обязательно выиграли бы Лигу чемпионов, но то, что такие притязания у ЦСКА были — безусловно.

— Летом ждёте от армейцев трансферов?

— Не просто жду, а призываю клуб усилить состав.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Тренер Николич – подходящий вариант для ЦСКА?

— Самый подходящий вариант — Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провёл в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру. ЦСКА, к сожалению, пошёл по пути «Спартака». Но, как видим, этот путь неверный.

Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам. Хорошо, работал Николич в «Локомотиве», выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Сёмине Кубок брали чуть ли не каждый год. Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно.

— Вы общаетесь с Орешкиным, Гинером?

— Сегодня мы находимся в разных учреждениях. Но когда встречаемся на стадионе или ещё где-то, естественно, обсуждаем какие-то вопросы и с Максимом, и с Евгением.

— У вас есть понимание дальнейших перспектив клуба?

— Понимание перспектив клуба должно быть у руководителей. Не так, что назначили тренера, и всё. Перед тренером должна ставиться конкретная задача — в случае ЦСКА подразумевается первое место. Далее обсуждается, что для её достижения нужно. Мы с Гинером всегда так работали. Перед нами ставилась задача взять золото, и мы каждый год её решали. Это нормальное явление. Под достижение больших задач и конкуренция создавалась соответствующая. А я со своей стороны требовал с игроков, чтобы они неукоснительно выполняли всю программу подготовки и в межсезонье, и в сезоне.

— Нет опасений, что ЦСКА снова превратится в середняка, каким был в середине 1990-х?

— Думаю, такого не допустят. Амбиции-то у клуба по-прежнему чемпионские. И в прошлом году команда достаточно близко была к титулу. Что мешало в этом году добиться таких результатов? Нужно было помочь тренеру. Или же просто не ставить перед ним больших задач.

— Из вашего созыва в ЦСКА остался один Акинфеев. Удивляет его спортивное долголетие?

— Игорь — великолепный спортсмен и настоящий профессионал. В 16 лет, минуя дубль, Акинфеев стал игроком основного состава. Это говорит о характере и таланте. Сегодня он показывает прекрасный уровень игры. Для молодых Торопа и Шайхутдинова Акинфеев живой пример, к которому надо стремиться.

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Для новейшего российского футбола Акинфеев — уникальное явление?

— Когда-то была эпоха Яшина — не только в нашей стране, но и в мире. Затем — эпоха Дасаева, а сейчас — Акинфеева. Никто не станет с этим спорить. Я считаю, что в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне самый важный момент был связан с Акинфеевым. Мы вели 2:1, и мяч от штанги отскочил к Игорю. Казалось, можно было полежать, перевести дыхание, а он сразу встал и кинул мяч Карвальо. Тот отдал пас Вагнеру, и мы забили третий гол. Это был самый важный момент игры. У нас вся команда молодая была, но Игорю вообще 19 лет было! От вратаря в футболе многое зависит. В хорошей команде, которая борется за высокие места, должен быть отличный голкипер.

— Как вам Тороп в роли потенциального преемника?

— Хороший парень, смелый. Ну и Шайхутдинов неплох. Вратарская линия в ЦСКА закрыта, чего не скажешь о других позициях.

— Кто, помимо ЦСКА, разочаровал в прошлом сезоне?

— «Урал» в начале чемпионата был крепенькой командой, а потом просто обвалился. Недавно прочитал открытое письмо Гончаренко — какие-то непонятные оправдания. Я всегда говорю — и молодым коллегам, и сыну своему: нет результата — виноват тренер. Есть результаты — правильно работаешь, нет — попросят из команды. Это нормальная ситуация. Поэтому я считаю, что Игнашевич правильно сделал, подав в отставку. Не выполнил задачу — всё. Значит, надо ещё больше работать над собой.

— «Урал» затянул с отставкой Гончаренко?

— Естественно, когда обвал пошёл, какие-то вопросы необходимо было задавать. Первый круг они неплохо прошли, и оснований что-то менять не было. Не знаю, что потом произошло, но как будто что-то надорвалось. Здесь и президент клуба, и главный тренер должны были какие-то меры предпринять. Пострадала-то в итоге команда. Клуб с великолепной инфраструктурой вылетел из РПЛ. И что теперь «Уралу», той же «Балтике» делать со всеми своими иностранцами? В Первой лиге ведь всего трёх легионеров заявить можно. Остальных нужно куда-то девать, выплачивать неустойки по контрактам.

— Не обидно, что уроженец Орджоникидзе и бывший тренер «Алании» Тедеев выводит в РПЛ не родной клуб, а «Акрон»?

— Не обидно. Я вчера Заура поздравил. Он очень хороший молодой парень. Я хочу задать другой вопрос: почему его убрали из «Алании»? Человек шёл на втором месте и реально претендовал на выход, а его взяли и уволили. По каким причинам, не могу понять. Это у менеджмента «Алании» лучше спросить. Тедеева убрали, а потом взяли тренера, отчисленного из «Акрона» — это что такое?

— У вас в целом есть понимание, что происходит в «Алании»?

— Сложно сказать, что происходит. А то, что нет результата, вы и сами прекрасно знаете. Хочу напомнить, что «Алания» — одна из всего шести команд-чемпионов в России. У клуба исторически большие традиции и амбиции. Но, к сожалению, происходит то, что происходит. Взять ситуацию со стадионом. Можно же было не ломать старый, а доигрывать на нём, пока будет строиться новый. Под него ведь уже и место найдено было. Может, «Алания» ещё два года назад вернулась бы в РПЛ — например, через стыковые игры.

— Ещё верите, что «золотые» 1990-е вернутся в Осетию?

— Человек без веры жить не может. Я верю во всё хорошее, потому что цикличность в жизни существует. «Алания» в принципе должна играть в Премьер-Лиге. Это самобытный клуб, подаривший массу хороших футболистов и чемпионату, и сборной России. Надеюсь, что хотя бы в следующем году «Алания» вернётся.

— Пишут, что бюджет «Алании» в новом сезоне будет серьёзно оптимизирован.

— «Алания» была стабильна тогда, когда финансировалась из регионального бюджета. И команда показывала высокие результаты. Сейчас сложно понять, какие там будут изменения, но я надеюсь, что Владикавказ включится в борьбу за чемпионство в Первой лиге.

— Властям республики есть дело до клуба?

— Буквально месяц назад у меня был разговор с главой республики. Я спросил у него: «Как это возможно, чтобы «Алания» не играла в Премьер-Лиге?» Он заверил меня, что тоже заинтересован в подъёме клуба. Всё-таки для Владикавказа, Северной Осетии это очень важный социальный проект, и особенно сегодня.

Изоляция российского футбола и перспективы Сафонова и Тюкавина в Европе

— Не опасаетесь, что с приходом сразу трёх клубов снизу уровень Премьер-Лиги ещё больше просядет?

— Не могут быть все 16 команд на уровне «Спартака», ЦСКА или «Динамо». Возьмите любой европейский чемпионат: везде есть три-четыре топа, несколько команд чуть слабее — и все остальные. В той же Италии всё время одни и те же клубы борются за выживание. Понятно, что пришедшие в РПЛ клубы сейчас должны качественно комплектоваться. Но поддерживать общий уровень лиги всё равно будут первые семь-восемь команд. А представляете, какая будет конкуренция в Первой лиге — с Сочи, Калининградом, Екатеринбургом, «Родиной» и всеми остальными?!

Конечно, проблема изоляции российского футбола сегодня очень остро стоит. Без международных матчей нам не с кем себя сравнивать. Но нам уже сегодня нужно готовиться к возвращению. Российский футбольный союз должен приложить все усилия, чтобы хотя бы сборную допустили до отборочных игр. Тогда появится и сильный стимул у футболистов — попасть в национальную команду, играть на чемпионатах мира, Европы.

— Вы считаете это реалистичным?

— Вспомните сборную Англии. Даже в период дисквалификации английских клубов в 1980-е годы она продолжала выступления на официальном уровне. Нам тоже нужно добиваться возвращения сборной. Надеюсь, в 2024 году это произойдёт. Президент УЕФА Александер Чеферин хорошо к нам относится и выступает за возвращение наших юношеских сборных, молодёжной. Всё-таки Россия была и остаётся одной из величайших спортивных держав в мире — как в летних видах спорта, так и в зимних. Я знаю, что РФС ведёт большую работу в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет. Время лечит. Будем надеяться.

— Российский футбол сегодня развивается или стагнирует?

— С учётом мощнейшей международной изоляции РФС делает всё возможное, чтобы наш футбол оставался конкурентоспособным. Находит для сборных качественные спарринги, реформирует внутренние турниры. Обновлённый Кубок России — блестящий турнир. Даже клубы Второй лиги получили не только моральные, но и сильные материальные стимулы. А посмотрите, в какой праздник для всей страны превратили Суперфинал! Единственное пожелание: чтобы футбольные власти больше внимания уделяли российским тренерам и игрокам. Одно дело, когда набирали иностранцев под еврокубки. А зачем сейчас приглашать людей, даже не востребованных в своих странах, я не понимаю. Мне очень приятно, что чемпионом всё равно стал российский тренер, а финала Кубка достигли сразу два наших специалиста. Так и должно быть.

— Отсутствие полноценной международной практики сильно влияет на рост футболистов и чемпионата в целом?

— Ну конечно. Как понять, на каком уровне наш футбол сегодня находится? Это можно сделать, только соперничая в Лиге чемпионов, Лиге Европы, на чемпионатах мира и Европы. В 2005 и 2008 годах наши клубы выиграли Кубок УЕФА. На «бронзовом» Евро-2008 костяк национальной команды составляли игроки ЦСКА и «Зенита».То есть формула «сильные клубы — сильная сборная» работала. Так во всём мире. Для Испании, Италии или Германии она тоже справедлива. Поэтому я и говорю, что мы уже сейчас ментально должны готовиться к выходу из изоляции.

— Разделяете мнение другого Валерия Георгиевича, Карпина, о необходимости талантам уезжать и развиваться в Европе?

— Сейчас пресса пишет об интересе к Тюкавину. Но просто так ехать и сидеть на лавке, как Захарян, — это не дело. Надо ехать и играть. Для этого нужно проявить всё своё мастерство, характер. Побороть конкуренцию — там она бешеная. Эти моменты нужно обязательно учитывать. А просто так ехать — какой смысл? Поехал Кузяев во Францию — и дальше что?

— Приобрёл опыт.

— Какой? Для чего?

— Для себя.

— Для себя — может быть. Но я считаю, что если уезжать, то на ключевые роли. Как Головин. Или как Шевченко, который выиграл в Италии «Золотой мяч». Такие амбиции должны быть. Захарян уехал в отличный клуб. Не «Барселона» или «Реал» Мадрид, но в этой команде он может играть. Ему всего 21 год, все качества есть — рост, скорость, техника, понимание игры, удар. Значит, надо приложить все усилия, чтобы заиграть в этом «Реале» и достигнуть уровня другого — мадридского. В Мадриде у футболистов психология совсем другая.

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН Фото: Getty Images

— Сафонову при живом Доннарумме стоит ехать в «ПСЖ»?

— А вы посмотрите, сколько российских вратарей сейчас играет за рубежом. Это тоже говорит о хорошей школе. Конкуренция никому не мешает. Наверное, и в «ПСЖ» Сафонова не сразу поставят в основу. Всё зависит от того, как он себя зарекомендует в работе. Но ехать туда с мыслью «всё равно буду вторым вратарём» точно не нужно. Шанс у него будет.

— Кто следующий может уехать в Европу?

— Тюкавин. У него очень хорошее голевое чутьё. Из российских форвардов он самый талантливый. Но его надо обслуживать. В матче с «Краснодаром» Фомин и Карраскаль должны были создавать для него моменты, однако этого не было. Практически провалили игру в центре поля, и Тюкавин остался на голодном пайке — за всю игру всего пару ударов нанёс. Кордоба же переиграл и перебил двух центральных защитников «Динамо» и забил.

— Кирьяков и Юран сетуют, что в России почти не осталось индивидуально сильных нападающих. Согласны с ними?

— Да, везде ценятся индивидуально сильные игроки. Захаряна в Испанию потому и пригласили, что Арсен обладает техникой и пасом. Это недоработка детских спортивных школ — надо развивать личностей, а не командные действия. Я иногда езжу посмотреть на работу детских тренеров. Вижу, как только ребёнок получает мяч, тренер кричит: «Отдай пас!» Ну дайте ему возможность хоть на таком уровне самому пройти. Игрок уже боится брать на себя игру. Такая техника вырабатывается только в дворовом футболе, когда над тобой никто не стоит.

Вагнер мог в одиночку обыграть и забить, а не ждать, когда ему отдадут передачу. Современный форвард должен уметь в атаке играть с любого фланга. Против Олича, Жиркова, Карвальо и Красича тяжело было играть — все были техничными.

— А что насчёт тренеров? Семак теоретически мог бы проявить себя в Европе?

— Я думаю, да. Семак уже приобрёл здесь очень большой и преимущественно позитивный опыт работы — в том числе с иностранцами, с непростыми бразильцами. Когда их двое, это нормально, а когда восемь — уже появляются сложности (улыбается). Каждый тренер должен знать тактические, технические, физические аспекты футбола. Но самое главное качество тренера — это умение управлять командой. У Семака оно уже выработалось.

— Работа Слуцкого в Китае работает на повышение престижа российской тренерской школы в мире?

— Чтобы наших тренеров приглашали за рубеж, нужно показывать результат. И Слуцкий его сейчас в Шанхае даёт. Поэтому он востребован. Но нужно понимать и геополитическую ситуацию в мире.

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ Фото: CFIDC/Getty Images

— Почему Черчесов больше востребован за границей, чем в России?

— Непонятно. Человек много лет отдал «Спартаку», сборной, успешно работал за рубежом. Думаю, что и сборной Казахстана он принесёт пользу. В такие моменты вспоминаешь классика: нет пророка в своем отечестве.

Повторюсь: в изоляции нужно ещё больше доверять своим тренерам, в том числе молодым. Давайте вспомним чемпионат СССР. У нас же не было иностранцев — только свои специалисты и игроки. И при этом какой чемпионат был — один из сильнейших в Европе. А какая сборная была, сколько звёзд! Недаром многих приглашали играть за рубеж. Какой смысл брать иностранных тренеров и игроков в нашей ситуации? Я говорю это не первый раз.

— Видите тренерские задатки у Алана Дзагоева?

— Как мне кажется, тренерами чаще становятся бывшие игроки средней линии и атаки. Они умеют создать напряжение, отдать точный пас, обхитрить и обыграть. Им надо работать на созидание, тогда когда защитникам — на разрушение. К примеру, Бесков, Лобановский — все нападающие. Конечно, бывают исключения из правил, когда журналист или переводчик становится тренером. А Алан — как раз игрок атаки. У него есть возможность стать тренером, всё зависит от него. Для этого желательно пройти все этапы. Романцев, прежде чем стать Романцевым, работал в «Красной Пресне». Сёмин прошёл через первую лигу. Газзаев опять-таки начинал в детской школе. У нас же бывшие игроки сразу стремятся тренировать в Премьер-Лиге. Считаю, что это неправильно.

— По степени таланта на какое место поставили бы Дзагоева среди бывших подопечных?

— Давайте я вам назову своих талантливых футболистов. Акинфеев — талант?

— Безусловно.

— А что такое талант? Это игрок, который проявил себя и достиг больших целей на уровне клуба, сборной. Поэтому и Акинфеев талант, и братья Березуцкие тоже.

— В начале карьеры Василия с Алексеем у многих возникали сомнения на этот счёт.

— Что бы о них ни говорили, это талантливые игроки, и сегодня все мечтали бы иметь таких защитников. Игнашевич, Жирков, Красич, Олич, Вагнер, Гусев, Жо, Олич — вот вам, пожалуйста, уже 10-12 талантов набирается. Все они в ЦСКА очень много работали в тренировочном процессе, и благодаря этому их мастерство росло. Поэтому ребята и достигли многого не только внутри России, но и на международной арене, в сборных. Алан, безусловно, тоже входит в этот круг. Не в тройку или пятёрку…

—… а в расширенный список?

— Точно, в расширенный список (улыбается).

— Березуцкие — самый яркий пример того, как люди сделали себя сами?

— К сожалению, пресса их недолюбливала, а иногда и откровенно уничтожала, но я им говорил: «Никого не слушайте». У меня такая же ситуация была с Ярмоленко. Когда я в киевском «Динамо» начал его ставить, меня после каждой игры, даже победной, просили на пресс-конференциях: «Не ставьте Ярмоленко». На что я отвечал: «Если Андрей живой, он всегда будет у меня в составе. И больше этот вопрос не задавайте». С ним тоже приходилось много беседовать. В итоге Ярмоленко стал самым дорогим футболистом, проданным «Динамо» за рубеж. С Березуцкими мы тоже часто и подолгу разговаривали. Братья очень много и усердно работали. А затем долгие годы без них трудно было представить что ЦСКА, что сборную России. Я понимаю журналистов: кто-то им нравится, кто-то — не нравится. Но тренер, который работает с футболистами, видит их потенциал. У каждого из одарённых футболистов есть определённые качества, которые создают их талант. Только их надо развивать. Тогда этот талант заиграет всеми красками.

— Игры сборной России у вас вызывают интерес?

— А другого у нас сейчас просто нет. Какие есть спарринги, такие есть. В изоляции приходится выбирать из соперников, которые хотят и могут с нами играть. Конечно, хочется уже вернуться в отборочные турниры — это совсем другой уровень. Но сборная должна существовать вне всякого сомнения. Я верю, что недалёк тот час, когда мы вернёмся, и к этому нужно быть готовыми.

— У вас есть предчувствие, когда это может произойти?

— Один Господь бог это знает.

Жизнь Газзаева после футбола

— Сегодня победа ЦСКА в Кубке УЕФА не кажется чем-то из прошлой жизни?

— Это реальность. Такие победы — история российского футбола. Как и триумф «Зенита», и бронзовые медали чемпионата Европы. Нулевые были самыми интересными для нас футбольными годами. Они оставили хороший след в истории, и новым поколениям к этому тоже надо стремиться.

— Вы больше 10 лет не тренируете. И не тянет? Не скучаете по постоянной движухе?

— Я всё равно слежу за нашими ведущими клубами, европейским футболом, анализирую. Мне это по-прежнему интересно. Всё-таки бóльшая часть жизни прошла в футболе. Почти 25 лет я работал практически без отдыха. Благодарю Господа, что за это время мне что-то удалось сделать в профессии. А теперь уже молодёжь себя пусть проявляет. У меня ностальгических моментов нет.

— Вы ещё в 2005-м, кажется, бросили курить?

— Да. И всех призываю к этому. Самое хорошее, что я сделал в жизни для себя — это бросил курить.

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— И до сих пор ведёте активный образ жизни?

— Каждое утро уделяю час 15 физическим упражнениям: растяжка, ходьба на свежем воздухе.

— С палками?

— Что я, совсем дедушка? (Смеётся.)

— Такого энерничного, деятельного мужчину трудно представить бездельничающим. Чем ещё сегодня наполнена ваша жизнь?

— Я являюсь членом совета директоров акционерного общества «Гознак».

— Чем, если не секрет, там занимаетесь?

— Секрет (улыбается).

— Всё так же много читаете?

— Стараюсь читать книги про исторических личностей. Александра Васильевича Суворова ещё раз перечитал. Сейчас начал читать про Юлия Цезаря. Мне как тренеру особенно интересны биографии специалистов военного искусства, добивавшихся больших побед. Там и психология, и отвага, и зрелость.

— Один из ваших любимых игроков Бахва Тедеев в интервью «Чемпионату» выразил сожаление, что пошёл в политику. У вас таких мыслей нет?

— Насколько я знаю, он был министром спорта в Южной Осетии. Это немного отличается от политики. Могу только сказать, что у каждого свой путь и своё предназначение.

— Какими из законодательных инициатив вы гордитесь?

— Я благодарен Государственной Думе за то, что получил огромный политический опыт и опыт в законотворческой деятельности. Многие законодательные инициативы фракции «Справедливая Россия» были утверждены.

Но на первом месте для меня всегда моя семья. У меня трое детей и шестеро внуков — чего ещё можно пожелать себе? Радуюсь жизни и молю Господа бога, чтобы дал мне здоровья. Я родился в СССР, люблю Советский Союз и Россию. Я настоящий патриот своей страны и горжусь тем, что она дала мне возможность реализовать себя настолько, насколько это возможно.

— А своей спортивной карьерой полностью довольны?

— Нормальный человек никогда не будет до конца доволен собой. Всегда есть к чему стремиться!