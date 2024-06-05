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Расписание спортивных матчей 6 июня 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи четверга: полуфинал Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 июня 2024 года
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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: Мексика — Уругвай, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
06 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подготовка команд к Кубку Америки — 2024

В 2024 году Кубок Америки пройдёт в США. Участие примут не только южноамериканские сборные, но и команды из Центральной и Северной Америки. Уругвай попал в группу С к Боливии, Панаме и США. Мексика — в компанию к Венесуэле, Ямайке и Эквадору. И уругвайцы, и мексиканцы обязаны выходить в плей-офф. А пока что команды продолжают подготовку. Очный матч — хорошая проверка против сильного соперника. А для нас — дополнительная классная игра.

Один из главных футболистов Уругвая закончил карьеру в сборной:
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🎾 17:30*: Ясмин Паолини (Италия, 12) — Мирра Андреева (Россия), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
06 июня 2024, четверг. 17:30 МСК
Ясмин Паолини
15
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: продолжит ли Мирра победную поступь?

17-летняя Мирра Андреева продолжает творить историю на нынешнем «Ролан Гаррос». Она победила вторую ракетку мира Арину Соболенко и пробилась в свой первый полуфинал ТБШ. Следующей соперницей юной россиянки будет итальянка Ясмин Паолини. Девушки уже играли друг с другом недавно — в Мадриде сильнее оказалась Паолини. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ига Свёнтек — Кори Гауфф.

Юная Андреева творит в Париже историю:
Юная Мирра сотворила чудо! Андреева пробилась в полуфинал «РГ», обыграв саму Соболенко
Юная Мирра сотворила чудо! Андреева пробилась в полуфинал «РГ», обыграв саму Соболенко

⚽️ 21:00: Нидерланды — Канада, товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
06 июня 2024, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: подойдут ли Нидерланды к Евро-2024 в оптимальной форме?

Сборную Нидерландов не называют в первом ряду фаворитов Евро-2024. Но команда Рональда Кумана способна удивить. Тем более что состав позволяет: у голландцев есть Вирджил ван Дейк, Мемфис Депай, Тён Копмейнерс, Френки де Йонг, Хави Симонс, Жереми Фримпонг. В общем, солидная банда. Важно подойти к турниру в оптимальной форме и с пониманием, что нужно делать на поле. Матч с Канадой — отличный способ для репетиции. Канадцы, кстати, сыграют на Кубке Америки — 2024. Так что для них предстоящая встреча также носит важный характер.

Нидерланды на Евро-2024 недосчитаются одной звезды:
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⚽️ 22:00: Сенегал — ДР Конго, отборочный цикл ЧМ-2026, Африка

ЧМ-2026 - Африка . Группа B. 3-й тур
06 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-матч в отборе к ЧМ-2026

В Африке отбор к чемпионату мира 2026 года уже идёт! Сенегал и ДР Конго — претенденты на попадание в финальный турнир. А пока что команды рубятся на предварительном этапе в одной группе. Сенегал после двух туров набрал четыре очка, ДР Конго — три. Напрямую на ЧМ выходит только победитель группы (всего шесть команд). Так что предстоящий матч крайне важен. Есть шанс отобрать очки у прямого конкурента.

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