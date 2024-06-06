Топ-20 команд Европы по набранным очкам. «Реал» – не первый, а «Сити» нет даже в тройке

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«Байер» – короли сезона! А ещё удивительны места «Жироны» и «Штутгарта».