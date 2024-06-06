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Топ-20 клубов Европы по набранным очкам: Байер, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль, Бавария, Арсенал

Топ-20 команд Европы по набранным очкам. «Реал» – не первый, а «Сити» нет даже в тройке
Никита Паглазов
Топ-20 клубов Европы по набранным очкам
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«Байер» – короли сезона! А ещё удивительны места «Жироны» и «Штутгарта».

Европейский клубный сезон завершён. Мы знаем победителей топ-5 лиг и еврокубков. Лигу чемпионов в 15-й раз в истории выиграл мадридский «Реал». Команда Карло Анчелотти также взяла золото Примеры. Чемпионами своих стран стали: «Байер» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция) и «Интер» (Италия). А если совместить команды из топ-5 лиг в одну таблицу, то кто её возглавит? Смотрим!

Любопытная информация о завершившемся сезоне:
7 фактов о прошедшем сезоне, которые реально удивляют
7 фактов о прошедшем сезоне, которые реально удивляют

Таблица составлена исходя из среднего количества очков команд за сезон. Формула простая: сыгранные встречи разделены на набранные за чемпионат очки (это сделано потому, что в чемпионатах Франции и Германии не 38 туров, как в Англии, Италии и Испании, а 34). Ниже – топ-10.

«БАЙЕР»

«БАЙЕР»

Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Выводы

  • Серия А и Лига 1 делегировали в топ-10 всего по одному клубу.
  • «Интер» и «Реал» оформили чемпионство заранее. Если бы в их лигах была более серьёзная конкуренция, то не исключено, что они обогнали бы «Байер». Хотя и тот стал чемпионом заранее.
  • «Штутгарт» и «Жирона» удивили: они попали в топ-10 сильнейших в Европе. Хотя сезоном ранее «швабы» играли в переходных матчах за право остаться в Бундеслиге. А каталонцы финишировали 10-ми в Примере.
  • «ПСЖ» – слабейший чемпион топ-5 лиг. Команда набрала в среднем даже меньше очков, чем занявший второе место в АПЛ «Арсенал».
  • Лидер – «Байер». Да, в Бундеслиге команды проводят по 34 тура (в АПЛ, Серии А и Примере – по 38), но результат всё равно впечатляет.
  • Больше всего команд в топ-10 – из АПЛ и Примеры (по три). Хотя в чемпионате Англии борьба за титул шла до последнего тура, а в Испании интрига умерла за пару месяцев до финиша.
«Байер» провёл уникальный сезон:
Серия «Байера» всё равно войдёт в историю. Где-то между судейством Эвребё и очками Давидса
Серия «Байера» всё равно войдёт в историю. Где-то между судейством Эвребё и очками Давидса

А как выглядит вторая десятка?

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН

Фото: ZUMA/ТАСС

Выводы

  • В двадцатку попали два клуба с россиянами в составе: «Монако» (Александр Головин) и «Аталанта» (Алексей Миранчук).
  • Примера, Серия А и Бундеслига представлены пятью командами в топ-20, а вот АПЛ – всего четырьмя.
  • Только 12 команд из топ-5 лиг преодолели отметку в 2 очка за игру в среднем.
  • Лига 1 представлена лишь тремя клубами в топ-20.
  • В топ-10 – всего один клуб из Италии, зато во втором десятке – сразу четыре.

А какие интересные детали заметили вы?

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