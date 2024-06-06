Карьеру Головина и Алексея Миранчука в сборной запустила игра с Беларусью. Было феерично!

Девять лет назад наша команда заваливала отбор на Евро, но это не помешало старту двух юных игроков.

«Убеждён, что с Австрией сыграем здорово. Если вы, конечно, будете нас поддерживать» – эти слова Виталия Мутко после матча с Беларусью в 2015-м – полное отражение того мрачного периода сборной России. Когда было принято делать вид, что всё хорошо, хотя на самом деле было плохо. Россия валилась в отборе к Евро-2016, и перед важнейшим матчем с Австрией в Москву на товарищеский матч пригласили братскую Беларусь. Всё для Фабио Капелло могло закончиться уже тогда. Но игру спасли два дебютанта – Алексей Миранчук и Александр Головин. Удивительно, но встреча прошла 7 июня. Теперь спустя ровно девять лет такая же игра состоится в Минске.

Многие наверняка помнят заключительный период работы Капелло в России. Когда много говорили о деньгах и мало – о футболе. Собственно, причин для позитивных оценок просто не было. Сборная России выглядела слабо. И это факт, с которым не особо спорил даже сам тренер. К 2015 году команда благодаря техническому поражению Черногории закрепилась на третьем месте в группе, которое ничего не давало. Впереди – важнейший матч с Австрией, а между ними две товарищеские встречи – с соседними Казахстаном и Беларусью.

На первую встречу почти никто не пришёл. Сейчас такое представить труднее. Матч с Казахстаном запихнули в Химки, и туда доехали чуть больше четырёх тысяч зрителей. Зато какие люди выходили на поле – Дмитрий Ефремов, Игорь Портнягин, Алексей Козлов, Денис Давыдов. Фабио в своей последней конфигурации любил эксперименты. Естественно, на это очень сложно было смотреть. Встреча закончилась 0:0 и прошла почти незамеченной.

Потом 7 июня 2015 года, и матч с Беларусью. Сначала РФС раскритиковали за то, что даже такого соперника привезли в Москву, а не в регионы. Но руководители только пожимали плечами: мол, решает главный тренер, которому удобнее в столице. Хотя на матч снова пришло очень мало людей: чуть больше пяти тысяч для «Открытие Арены» – совсем грустный результат.

А к середине второго тайма болельщики плевались уже от самой игры сборной и результата. К 66-й минуте Россия уступала 1:2 и, казалось, не собиралась отыгрываться. Но потом почти как в блокбастерах с кучей компьютерной графики – на поле появились супергерои. И всё изменили. Ими оказались два 19-летних юноши, которые широкой общественности (а матчи сборной именно она и смотрит) тогда ещё не были знакомы – полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук и игрок ЦСКА Александр Головин. Первый вышел за 25 минут до финального свистка, второй – за 15. Изменился не только результат, главное – изменились скорость и качество игры. Это отметили многие. На сборную стало приятно смотреть.

Александр Головин (с мячом) в игре с Беларусью Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

На 77-й минуте Олег Иванов с фланга навесил в штрафную, Головин технично принял мяч на грудь, а вторым касанием пробил. Просто мастер. Ещё через шесть минут – быстрейшая атака, в которой участвовали Головин, Александр Кержаков и Олег Шатов, который отпасовал на Миранчука. Тому осталось только завершить. Похвалы от Капелло после матча юные футболисты не дождались. Итальянец отметил характер всей команды.

Хотя действительно редкий случай, когда два молодых парня, для которых это первый матч за сборную России, забивают голы. До того подобное случалось только раз – в 1995-м Мухдин Мухамадиев и Валерий Кечинов забили в дебютной встрече за Россию. Правда, оба так и не смогли оставить значительный след в истории национальной команды.

А ещё Миранчук и Головин чуть не дотянулись до достижения Дмитрия Сычёва, который к тому моменту был самым молодым автором гола в истории сборной России – форвард отличился в 18 лет и 205 дней в игре с Югославией. Головин – в 19 лет и 8 дней, Миранчук – в 19 лет и 233 дня. Зато оба обогнали Кержакова, который с Беларусью забил четвёртый.

Александр Головин полузащитник сборной России «Не знал, что выйду на поле. Всё получилось неожиданно. Большое спасибо Фабио Капелло, который дал шанс. Понимаю, это аванс. Удался ли дебют? Да, я забил гол, который позволил сравнять счёт. Но предстоит ещё много сделать, чтобы попасть на домашний ЧМ. Буду стараться. Ни о каком «звездняке» речи быть не может. Я ещё ничего такого не сделал, чтобы быть героем. Ко всей этой шумихе отношусь нормально, спокойно воспринимаю, что пишут, стараюсь не обращать на это внимания».

Уже через неделю сборная играла с Австрией. Миранчук вышел во втором тайме, Головин на поле так и не появился. Россия уступила 0:1, отстала на четыре очка от второго места, а вскоре Капелло всё-таки был уволен. Виталий Мутко окончательно вернулся к управлению всеми процессами и пригласил Леонида Слуцкого, который чудом затащил команду в финальную стадию Евро-2016.

Прошло девять лет. Нет никаких отборов. И РФС не обладает широкой географией выбора соперников. Беларусь – окей, игра в Минске – без проблем. Но можно точно сказать: именно этот соперник запустил карьеры в сборной России Миранчука и Головина, которые давно играют в европейских лигах, но при этом не игнорируют сборную.