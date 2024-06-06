Сразу трое едут на Евро-2024, один — стал президентом клуба, а кто-то работает в Англии, Саудовской Аравии и даже в США.

Абаскаль возглавит известный клуб в Испании. А где сейчас другие заметные экс-тренеры РПЛ?

Гильермо Абаскаля скоро назначат главным тренером испанской «Гранады». Ещё один специалист, прошедший школу РПЛ, получил хорошую работу. Да, «Гранада» в сезоне-2024/2025 сыграет только во втором дивизионе Испании. Но для Абаскаля это отличный вариант развития карьеры. А как идут дела у других известных экс-тренеров РПЛ?

Паоло Ваноли

Экс-команда РПЛ: «Спартак»

Нынешняя команда: «Венеция»

Паоло Ваноли Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Ваноли провёл полгода в «Спартаке», за которые успел взять с клубом Кубок России. Правда, футбол команды не впечатлял болельщиков. «Спартак» занял 10-е место в сезоне РПЛ-2021/2022 (повторение худшего результата в XXI веке). Виноват, конечно, не только Ваноли, но и его предшественник – Руй Витория. Но вряд ли фанаты «Спартака» сильно расстроились из-за ухода Паоло.

В ноябре 2022 года Ваноли возглавил «Венецию». Команда выступала в Серии В и планировала вернуться в итальянскую элиту. С первого раза не вышло – «Венеция» проиграла в переходном плей-офф. Зато сезон-2023/2024 стал успешным: Ваноли вернул клуб в Серию А. Сам Паоло пойдёт на повышение. Итальянские СМИ сообщают, что тренер возглавит «Торино».

Сандро Шварц

Экс-команда РПЛ: «Динамо»

Нынешняя команда: «Нью-Йорк Ред Буллз»

Сандро Шварц Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Шварц влюбил в себя болельщиков «Динамо». Команда провела хороший сезон-2021/2022, взяла бронзу РПЛ и уступила только в финале Кубка России. А Сандро принял решение покинуть «Динамо» и перебраться в родную Германию. Шварц возглавил «Герту» летом 2022-го. Правда, вышло не очень успешно. В апреле 2023 года Сандро уволили: «Герта» болталась на дне Бундеслиги. А в итоге берлинцы вылетели во второй дивизион.

Шварц же отдохнул полгода и поехал перезапускать карьеру в США. Его позвал большой по меркам МЛС клуб – «Нью-Йорк Ред Буллз». Сезон-2024 получается неплохим: команда занимает четвёртое место в Восточной конференции после 16 матчей. Правда, в начале мая «Нью-Йорк Ред Буллз» разгромно уступил «Интер Майами» (2:6), а Месси в этой игре оформил 6 (1+5) результативных действий за тайм.

Даниэль Фарке

Экс-команда РПЛ: «Краснодар»

Нынешняя команда: «Лидс»

Даниэль Фарке Фото: ФК «Краснодар»/Getty Images

Тренер, который не провёл ни одного официального матча с «Краснодаром». В январе 2022 года он подписал контракт с клубом, а уже 2 марта расторг соглашение по обоюдному согласию. После этого он вернулся на родину и возглавил «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Фарке провёл с клубом один сезон, занял 10-е место, после чего его уволили.

Следующим этапом стало возвращение в английский Чемпионшип. Фарке уже выводил «Норвич» в АПЛ. По такой же схеме вернуться в элиту решил «Лидс». Клуб занял с Даниэлем третье место, но уступил в финале плей-офф «Саутгемптону». Так что Фарке окунётся в котёл Чемпионшипа ещё раз.

Доменико Тедеско

Экс-команда РПЛ: «Спартак»

Нынешняя команда: сборная Бельгии

Доменико Тедеско Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Один из самых успешных тренеров, вышедших из РПЛ. Тедеско взял серебро со «Спартаком» в сезоне-2020/2021, после чего покинул клуб. Доменико не продлил контракт из-за желания быть поближе к семье. Он вернулся в Германию, а через полгода получил работу. И какую! Тедеско позвали в «РБ Лейпциг» — один из крупнейших клубов Бундеслиги. Доменико принял команду на 11-м месте, а финишировала она четвёртой. В следующем сезоне «РБ Лейпциг» выиграл первый трофей в истории – Кубок Германии. Также «быки» вышли в полуфинал Лиги Европы и заняли четвёртое место в Бундеслиге. Но старт следующего сезона «РБ Лейпциг» завалил – и Тедеско уволили.

В феврале 2023 года Доменико возглавил сборную Бельгии. Он квалифицировался с командой на Евро-2024. Попутно он разругался с Тибо Куртуа, из-за чего лучший вратарь мира не сыграет на турнире. Получится ли у Тедеско привести Бельгию к первому трофею в истории? Опыт с «РБ Лейпциг» уже есть. А его Бельгия пока не проиграла ни одного матча.

Роберто Манчини

Экс-команда РПЛ: «Зенит»

Нынешняя команда: сборная Саудовской Аравии

Роберто Манчини Фото: «Чемпионат»/Getty Images

«Зенит» пригласил Роберто Манчини перед стартом сезона-2017/2018. Клуб начал чемпионат дерзко, вырвавшись на первое место. Но во второй части сезона «Зенит» развалился и упал на итоговую пятую строчку. Манчини конфликтовал с игроками (Дзюба, Шатов) и, по слухам, мечтал уехать в Италию. Роберто позвала итальянская федерация футбола возглавить сборную. И после сезона с «Зенитом» он покинул Россию.

Вместе со сборной Италии Манчини выиграл чемпионат Европы в 2021 году. Огромное достижение. Но затем Роберто не вывел команду на ЧМ-2022. А в августе 2023-го повторил «трюк» времён «Зенита» уже с Италией. Он бросил команду ради крупного контракта в сборной Саудовской Аравии. La Gazzetta dello Sport отметила, что итальянец получает зарплату в € 30 млн. Но с аравийцами Манчини провалился на Кубке Азии – 2024. Хотя после турнира продолжил работу.

Миодраг Божович

Экс-команды РПЛ: «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Арсенал», «Крылья Советов»

Нынешняя команда: «Нефтчи»

Миодраг Божович Фото: «Чемпионат»/ФК «Нефтчи»

Настоящая легенда РПЛ: Божович поработал с семью клубами! С 2008 по 2022 год Миодраг отлучался из России только в сербскую «Црвену Звезду» (2015-2017). Последний опыт работы Божовича в РПЛ – тульский «Арсенал». Клуб занял последнее, 16-е место в РПЛ в сезоне-2021/2022, после чего черногорца уволили.

А в декабре 2023 года Миодраг вернулся к работе. Его позвал к себе азербайджанский «Нефтчи». Клуб по итогам сезона-2023/2024 занял пятое место в чемпионате Азербайджана.

Массимо Каррера

Экс-команда РПЛ: «Спартак»

Нынешняя команда: «Асколи»

Массимо Каррера Фото: «Чемпионат»/ascolicalcio1898.it

Тренер, который принёс «Спартаку» золото РПЛ-2016/2017. Каррера проработал в клубе до октября 2018 года, когда его уволили за неудовлетворительные результаты.

После России Массимо оказался в Греции. В декабре 2019-го Каррера возглавил АЕК. С клубом из Афин итальянец ничего не добился, и его уволили через год. А в феврале 2021 года Карреру назначили на должность главного тренера «Бари». Именно в этом клубе Массимо запустил большую игровую карьеру. Но в качестве тренера не вышло: «Бари» бился за выход в Серию В, и под руководством Карреры к цели команда не приблизилась. Уже в апреле тренера уволили.

Следующего назначения Массимо ждал три года. И в марте 2024-го он возглавил «Асколи». Задача – спасти команду в Серии В. И снова не вышло. Хотя под руководством Карреры клуб выдал неплохой отрезок (три победы, четыре ничьих, два поражения), но «Асколи» отправился в Серию С.

Мурат Якин

Экс-команда РПЛ: «Спартак»

Нынешняя команда: сборная Швейцарии

Мурат Якин Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Якин пришёл в «Спартак» перед сезоном-2014/2015. Любопытно, что кандидатуру тренера рекомендовал красно-белым Жозе Моуринью. «Спартак» переехал на родной стадион «Открытие Арена» и надеялся провести мощный сезон. А на деле вышел провал. «Спартак» занял шестое место в РПЛ и проиграл в 1/8 финала Кубка России. А Якин ругался с журналистами, игроками и не наладил внятный футбол. После чего его уволили.

Затем Мурат тренировал клубы в родной Швейцарии: «Шаффхаузен» (2016-2017, 2019-2021), «Грассхоппер» (2017-2018) и «Сьон» (2018-2019). И тут Якина неожиданно назначили в сборную Швейцарии. Под его руководством команда успешно отобралась на ЧМ-2022, опередив в группе Италию. В Катаре команда вышла в 1/8 финала, где разгромно уступила Португалии – 1:6. Сейчас Якин вместо со швейцарцами едет на Евро-2024. Получится ли добиться большого успеха сейчас? В группе Швейцарию ждёт, например, хозяйка – Германия.

Лучано Спаллетти

Экс-команда РПЛ: «Зенит»

Нынешняя команда: сборная Италии

Лучано Спаллетти Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Один из любимых болельщиками «Зенита» тренер команды. В Санкт-Петербурге Лучано провёл чуть более четырёх лет. Вместе с «Зенитом» он выиграл два золота РПЛ, Кубок и Суперкубок России. Но в марте 2014-го он покинул клуб, боровшийся тогда за титул чемпиона. Без Спаллетти «Зенит» финишировал вторым.

Затем Лучано работал только на родине: «Рома» (2016-2017), «Интер» (2017-2019), «Наполи» (2021-2023). Главного успеха в карьере Спаллетти добился именно в Неаполе. «Наполи» под его руководством выиграл первое за 33 года золото Серии А. Огромный успех для Спаллетти, который возвёл его в ранг святых в городе. Но, к удивлению для многих, Лучано покинул «Наполи» по окончании сезона. У него возникли недопонимания с боссом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Сейчас Спаллетти тренирует сборную Италии и едет с ней на Евро-2024. Напомним, итальянцы – действующие чемпионы. И титул они взяли с другим экс-тренером «Зенита». Получится ли такой же трюк сейчас?

Дик Адвокат

Экс-команда РПЛ: «Зенит» (+сборная России)

Нынешняя команда: сборная Кюрасао

Дик Адвокат Фото: Getty Images

Тренер, который принёс «Зениту» первое за 23 года золото, а также Кубок УЕФА – 2008. Большая фигура для Санкт-Петербурга. А в 2010-м он возглавил сборную России (успев после «Зенита» потренировать Бельгию и АЗ). С национальной командой вышло не так успешно: провал на Евро-2012 с мощным составом.

После российского этапа у Адвоката продолжилось веселье. Кого тренировал Дик? Загибайте пальцы: ПСВ, АЗ, сборную Сербии, «Сандерленд», «Фейеноорд», «Фенербахче», сборную Нидерландов, «Спарта», «Утрехт», сборную Ирака и «АДО Ден Хааг». Добавим к этому работу в качестве советника «Фейеноорда», «Утрехта» и ассистента в голландской сборной. Какой же Адвокат энергичный!

Дик несколько раз объявлял о завершении карьеры. И постоянно возвращался. В 2024-м он возглавил… сборную Кюрасао. И это в 76 лет! Кюрасао – государство в Южной Америке, являющееся составной частью Королевства Нидерландов. Команда выступает в зоне КОНКАКАФ. Кюрасао ни разу не отбирался на большие турниры. А приглашение Адвоката, скорее, имиджевый ход.

Славен Билич

Экс-команда РПЛ: «Локомотив»

Нынешняя команда: «Аль-Фатех»

Славен Билич Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Билича пригласили в «Локомотив» в статусе одного из самых перспективных тренеров Европы. Славен пошумел в сборной Хорватии: победу команды на «Уэмбли» над Англией (3:2) в 2007 году в России не забудут никогда. Именно она принесла нам путёвку на Евро-2008 и, как следствие, бронзовые медали. Но в «Локомотиве» так же круто у Билича не вышло. В сезоне-2012/2013 клуб занял девятое место в РПЛ – худший показатель в истории чемпионатов России. И Славена уволили.

Затем он поработал с турецким «Бешикташем», английскими «Уотфордом», «Вест Хэмом» и «Вест Бромвичем», китайским «Бэйцзин Гоанем» и саудовским «Аль-Иттихадом» (за который сейчас играет Карим Бензема). А сам Билич также тренирует в Саудовской Аравии, но уже клуб поскромнее – «Аль-Фатех». В сезоне-2023/2024 он занял седьмое место в чемпионате.

Андре Виллаш-Боаш

Экс-команда РПЛ: «Зенит»

Нынешняя команда: «Порту» (президент)

Андре Виллаш-Боаш Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Виллаш-Боаш в начале 2010-х шумел в Европе с «Порту». Команда выиграла Лигу Европы и подарила миру Халка, Радамеля Фалькао, Хамеса Родригеса и других звёзд. А Виллаш-Боаша сразу назвали «новым Моуринью». Какой у него мог быть маршрут? Конечно, в «Челси». Однако в Лондоне Андре провалился, хотя клуб по итогам сезона-2011/2012 выиграл Лигу чемпионов (но уже без Виллаш-Боаша). Затем португалец возглавил «Тоттенхэм» — и снова не очень успешно.

А в марте 2014-го Андре приехал в Россию. Его назначили в «Зенит» вместо Лучано Спаллетти. Взять золото в сезоне-2013/2014 не вышло, но следующий чемпионат стал победным для петербуржцев. В сезоне-2015/2016 команда одержала пять побед из шести в Лиге чемпионов (но уступила в 1/8 финала «Бенфике») и забрала Кубок России. А в чемпионате петербуржцы финишировали всего лишь третьими, после чего Виллаш-Боаш покинул клуб.

После России португалец уехал в китайский «Шанхай СИПГ». Но успехов Виллаш-Боаш не добился и покинул клуб в 2017-м. Следующее назначение случилось уже летом 2019 года – Андре назначил «Марсель». Провансальцы завершили коронавирусный сезон-2019/2020 на втором месте, что стало лучшим результатом за семь лет. Но на следующий год «Марсель» провалился: пять поражений в группе Лиги чемпионов, место в середине Лиги 1. А Виллаш-Боаш ругался с руководством клуба. И в феврале 2021-го он покинул «Марсель».

С тех пор Виллаш-Боаш не тренировал. Зато в апреле 2024 года он стал президентом «Порту». Он выиграл голосование у Жорже Нуну Пинту да Кошты, занимавшего эту должность в клубе с 1982-го. Андре пообещал болельщикам «Порту» большие реформы и богатое на титулы будущее. Виллаш-Боаша в качестве тренера мы видели. Интересно, как он изменит «Порту» в качестве президента.

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