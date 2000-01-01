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Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео
Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео
Марсело показал, как радуется голам старшего сына Энцо за сборную Испании U15. Юный футболист оформил дубль в матче со сверстниками из Швейцарии (6:1). Отец явно гордится своим ребёнком!
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Марсело радуется дублю сына за сборную Испании U15. Видео
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