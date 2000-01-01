Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео
Марсело показал, как радуется голам старшего сына Энцо за сборную Испании U15. Юный футболист оформил дубль в матче со сверстниками из Швейцарии (6:1). Отец явно гордится своим ребёнком!
Марсело радуется дублю сына за сборную Испании U15. Видео
Читайте также
«Венеция» отметила выход в Серию А на гондолах
Топ-5 самых дорогих игроков РПЛ после обновления
Кот остановил футбольный матч в Швеции. Видео
Суперкомпьютер назвал фаворитов Евро-2024
Мбаппе — самый дорогой свободный агент в истории
Винисиуса признали лучшим игроком ЛЧ 2023/2024
5 главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
Реакция Роналду на переход Мбаппе в «Реал»
Анчелотти повторил культовое фото с сигарой
Глушенков — лидер сезона РПЛ по передачам под удар
5 лучших вратарей РПЛ по предотвращённым голам
Фанаты «Реала» скандируют имя Крооса. Видео
Бекхэм необычно поздравил Беллингема с титулом ЛЧ
Гарри Кейн выиграл «Золотую бутсу»
Победный танец футболистов «Реала». Забавное видео
Сутормин и Чистяков установили особый рекорд в РПЛ