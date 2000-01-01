Марсело радуется дублю сына за сборную Испании U15. Видео

Марсело радуется дублю сына за сборную. Видео

Марсело показал, как радуется голам старшего сына Энцо за сборную Испании U15. Юный футболист оформил дубль в матче со сверстниками из Швейцарии (6:1). Отец явно гордится своим ребёнком!