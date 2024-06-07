Сборная России снова в деле! Как команда Карпина сыграет в Минске? LIVE

Привет, друзья. Сегодня, 7 июня, мы снова увидим сборную России в деле. На этот раз команда Валерия Карпина проведёт контрольный матч с белорусами в Минске.

Для нашей команды эта игра станет единственной в июне, после чего футболисты уйдут в отпуск. Беларусь, в отличие от России, принимала участие в отборе на Евро-2024, однако заняла только четвёртое место в группе и не попала в финальную часть турнира. Впрочем, это никого не удивило.

Уже известно, что Арсен Захарян точно не поможет сборной России из-за простуды. Футболист «Реала Сосьедад» не полетел с командой в столицу Беларуси. Александр Головин тоже пропустит игру — у него травма. Наша сборная четыре раза встречалась с белорусами и ни разу не проиграла в основное время. Как будет на этот раз? Следите за событиями матча вместе с «Чемпионатом».

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