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Беларусь — Россия: прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть онлайн, 7 июня 2024 года

Сборная России снова в деле! Как команда Карпина сыграет в Минске? LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
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Беларусь — Россия, онлайн товарищеского матча
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Следим за событиями товарищеского матча.

Привет, друзья. Сегодня, 7 июня, мы снова увидим сборную России в деле. На этот раз команда Валерия Карпина проведёт контрольный матч с белорусами в Минске.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для нашей команды эта игра станет единственной в июне, после чего футболисты уйдут в отпуск. Беларусь, в отличие от России, принимала участие в отборе на Евро-2024, однако заняла только четвёртое место в группе и не попала в финальную часть турнира. Впрочем, это никого не удивило.

Уже известно, что Арсен Захарян точно не поможет сборной России из-за простуды. Футболист «Реала Сосьедад» не полетел с командой в столицу Беларуси. Александр Головин тоже пропустит игру — у него травма. Наша сборная четыре раза встречалась с белорусами и ни разу не проиграла в основное время. Как будет на этот раз? Следите за событиями матча вместе с «Чемпионатом».

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