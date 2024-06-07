«Черчесов будет в шоке от полей». Чего ждут от российского тренера в Казахстане?

Казахстан стал местом притяжения российских тренеров. За последнюю неделю Александр Кержаков возглавил «Кайрат», а Станислав Черчесов – сборную страны. Раньше её тренировал Магомед Адиев. А уже сегодня команда сыграет с Арменией, а тренер сможет сделать выводы о новой команде, хоть пока и не будет руководить игроками с бровки.

«Чемпионат» обратился к журналисту sports.kz Дамиру Сабитову с просьбой рассказать, что происходит с российскими тренерами в Казахстане.

– Как в Казахстане оценивают работу Адиева?

– Определённо, он оставил своё наследие. Никогда ещё сборная Казахстана не была так близка к попаданию на крупный международный турнир. Адиев подарил людям надежду, люди ею жили. Сначала в отборочном цикле все решалось в последнем матче со Словенией. Потом ещё был шанс пройти через плей-офф Лиги наций, но мы уступили Греции. В стране чувствовался ажиотаж вокруг сборной. Стадионы заполнялись до отказа — даже на матче с Сан-Марино. Президент страны посещал матчи. Так что да, Адиев оставил большой след в казахстанском футболе. Многие считают этого тренера одним из лучших в истории сборной.

– Насколько назначение Черчесова стало неожиданным?

– Изначально его фамилия нигде не фигурировала. Назывались местные специалисты и Дмитрий Парфёнов из «Актобе», который возглавляет таблицу чемпионата Казахстана. Я понимал, что многое в плане назначения будет зависеть от Магомеда Адиева. Важна была его рекомендация. Так что назначение Черчесова меня не удивило.

Магомед Адиев Фото: Charles McQuillan/Getty Images

– Почему Федерация футбола Казахстана так часто делает ставку на тренеров из России? Красножан, Бородюк, Адиев, Черчесов…

– Здесь особняком стоит Адиев. Ещё до назначения в сборную он играл и тренировал в Казахстане. Изначально был в курсе особенностей нашего футбола, лично знал футболистов, в целом представлял уровень и уже сталкивался с инфраструктурой. Она в плохом состоянии. Из-за плохих полей в основном играют на синтетике. Адиев это знал, а Черчесов сейчас приедет и, мягко говоря, будет в шоке от полей. Ну и не так много футболистов хорошего уровня. Многие игроки сборной вообще сидят на скамейке в своих клубах, а играют дорогие иностранцы.

– Почему в чемпионате Казахстана отменили лимит и допустимо выпускать даже 11 легионеров?

– К этому двоякое отношение. Кто-то недоволен, что казахстанские футболисты теперь будут чаще сидеть на скамейке. Кто-то настаивает, что уровень чемпионата поднимается благодаря более сильным иностранцам – больше шансов побеждать в еврокубках. Такого, чтобы у команды на поле вышли 11 иностранцев, за 10 туров не было ни разу.

– Кто сейчас в топ-3 лучших в сборной Казахстана?

– Однозначно Бактиёр Зайнутдинов из «Бешикташа». Плюс Нуралы Алип из «Зенита» и Асхат Тагыберген из «Ордабасы». Первых двух вы сами знаете. Зайнутдинов славится своим универсализмом, а Алип стал основным в клубе, который взял требл в России. Что касается Тагыбергена, то он капитан и лидер сборной Казахстана. В прошлом году стал чемпионом страны и показал лучший футбол в карьере. Все его наверняка знают по голу в ворота сборной Дании с дальней дистанции.

Гол Асхата Тагыбергена Фото: Кадр трансляции

– Какие задачи ставятся перед Черчесовым?

– Сейчас был момент, когда чемпионат Европы оказался так близок. Болельщики и специалисты ожидают как минимум повторения такого успеха. В том плане, что сборная будет боеспособной и побьётся за выход на крупный турнир. Я считаю, задача – попасть на ЧМ-2026.

– В чём будет сложность для Черчесова?

– В количестве классных футболистов. Если говорить объективно, их заметно меньше, чем у сборной России. В клубах проблемную позицию можно закрыть трансфером или арендой, а тут так не получится. А ещё важно справиться с ожиданиями болельщиков. Они могут рьяно как поддерживать, так и поливать.

– Насколько взбудоражила информация, что зарплата Черчесова составит € 1,2 млн в год?

– Конечно, взбудоражила. Она прошла по спортивным порталам и пабликам. Болельщики возмущались, особенно когда перевели эту сумму в тенге. Реакция была преимущественно негативная. Неужели в Казахстане нет своих специалистов? Зачем платить столько? Почему не потратить деньги на инфраструктуру, которая хромает? Или на детско-юношеский футбол? Резонанс был такой, что Федерации футбола Казахстана пришлось выступить с заявлением, в котором утверждается, что сумма существенно завышена. Хотя, в принципе, я могу представить, что зарплата у Черчесова именно такая.

– Что ждёт Кержакова в «Кайрате»?

– В этом году клуб празднует 70-летие. В юбилейный сезон руководство клуба ставит самые высокие задачи и ожидает борьбы за чемпионство. У болельщиков требования тоже самые высокие.

– При этом «Кайрат» не является фаворитом чемпионата?

– У клуба в целом хорошие условия в плане инфраструктуры и лучшая академия в стране. А вот состав не располагает к борьбе за титул – явно требуется обновление. Лидером команды остаётся 36-летний бразилец Жоао Пауло, что уже говорит о многом. Усиление нужно — если команда хочет претендовать на чемпионство. Сейчас она не является фаворитом турнира.

– Почему клуб поменял тренера по ходу сезона?

– Ещё в прошлом году поступала критика в адрес Кирилла Кекера. В этом году случились вылет из Кубка Казахстана и поражение в принципиальнейшем дерби с «Актобе». А до этого – поражение от аутсайдера «Кайсара».

– Кержаков чем-то запомнился за неделю в клубе?

– Пока свой единственный матч он выиграл – у аутсайдера. Каких-то явных изменений я не заметил. На матче выглядел раскрепощенно, улыбался. Вёл себя открыто, будто не первый день в команде – такое подкупает. Даже показалось, что это тренер из Медиалиги. Знаете, когда результат не особо давит и можно оставаться раскрепощённым.

Таблица чемпионата Казахстана

– Как складывается работа у Парфёнова?

– Его клуб возглавляет турнирную таблицу. Команда продолжает бороться ещё и за Кубок Казахстана, где сейчас полуфиналы. В первом матче победили «Елимай» со счётом 2:0. Так что у Парфёнова всё неплохо. Многие эксперты выделяют игру «Актобе». Отмечают, что видна тренерская рука, команда показывает чуть ли не лучший футбол в Казахстане на данный момент.

– Есть ли российские футболисты, которые выделяются в чемпионате Казахстана?

– Первым приходит на ум нападающий «Актобе» Идрис Умаев, который сейчас получает гражданство Казахстана. Форвард отличился в нескольких матчах на старте сезона. Возглавлял гонку бомбардиров в какой-то момент, но сейчас в основном выходит на замену. Не знаю, с чем это связано. А ещё отмечу защитника Дмитрия Яшина, который выступает за «Елимай». Тоже хорошее впечатление производит. Кстати, в ближайшем туре они сыграют друг против друга.

– И последнее. Как дела у Виктора Васина?

– Старт сезона пропустил из-за травмы, но сейчас стабильно играет по 90 минут. Капитан «Кайрата» и один ключевых игроков в команде.