Лучшее в «Лучшей лиге мира». 7 главных номинаций от «Чемпионата»

«Чемпионат» подводит итоги сезона в Мелбет Первой лиге. Ранее мы признали лучшей командой махачкалинское «Динамо», а их болельщиков – самыми яркими. Сильнейшим же футболистом стал форвард тульского «Арсенала» Джонатан Окоронкво. Теперь настал момент выделить ярчайшие события чемпионата. Мы выделили четыре номинации: лучший матч сезона, а также лучший гол, мем и главное событие. Кто выиграл? Рассказываем!

Матч сезона

«Химки» — «Арсенал» — 3:2, 26-й тур

Важнейшая игра для победителя Первой лиги. «Химки» потерпели два поражения до встречи с «Арсеналом» и подпустили к себе конкурентов. «Акрон» сравнялся по очкам (42), а махачкалинское «Динамо», туляки и «Родина» находились в двух очках. Игра с «Арсеналом» стала ключевой: либо «Химки» продолжали падение, либо сохраняли инициативу в борьбе за выход в РПЛ.

Матч оправдал абсолютно все ожидания. Сначала забил «Арсенал»: на 34-й минуте Ишхан Гелоян замкнул прострел с левого фланга. Но во втором тайме «Химки» наконец проснулись. Сначала Александр Руденко сравнял счёт, откликнувшись на заброс и поразив ворота «Арсенала» с острого угла. А на 75-й минуте Бутта Магомедов вывел хозяев вперёд! Он закатил мяч в ворота Никиты Кокарева, уложив защитников «Арсенала», как кегли.

Думаете, на этом всё? Нет, веселье только началось. Уже в концовке встречи Сергей Ткачёв получил мяч в штрафной «Химок», выиграл борьбу у защитника, после чего пробил Игоря Обухова. А на 90+6-й минуте хозяева всё-таки вырвали победу: Сергей Варатынов зарядил по воротам Тулы из-за пределов штрафной. И попал! Как же счастливы были футболисты «Химок», а тренер Андрей Талалаев поднял руки к небу. Важнейшие три очка для команды.

В следующем туре «Химки» проиграли дома «Шиннику» (0:1), но затем выдали серию из четырёх побед. Если бы не важнейшие три очка с «Арсеналом», то, возможно, мы бы и не увидели химчан в РПЛ-2024/2025.

Андрей Талалаев главный тренер «Химок» «Мне матч понравился. Болельщикам, думаю, тоже. Много эмоций, много голов. Единственное, что немножко расстроило — второй пропущенный мяч. Даём подать в штрафную, проигрываем борьбу… Однако по настрою и отдаче команда показала: мы абсолютно заслуженно боремся за это первое место. Что умеем, то и делаем на поле. Может, немного по рабоче-крестьянски, но справляемся со своими задачами».

Гол сезона

Максим Петров, «Химки» — «Нефтехимик» — 1:3, 23-й тур

«Химки» потерпели первое с сентября 2023 года поражение в Первой лиге в домашней игре с «Нефтехимиком». А первый забитый мяч гостей – восторг! На 24-й минуте гости провели атаку по левому флангу: Липовой в касание подал в штрафную, а Максим Петров пробил в падении через себя. И стал автором потрясающего мяча! Эта красота, вероятно, очаровала «Химки». Хозяева пропустили ещё дважды, ответив лишь одним голом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Мем сезона

Катран – маскот «Черноморца»

Катран – талисман «Черноморца». В прошедшем сезоне клуб из Новороссийска активно использовал маскота в своих активностях. Катран постоянно мелькал в соцсетях и на матчах – как на домашних, так и на выездных. Например, талисман ездил с «Черноморцем» на выезды в Москву, Краснодар и даже в Хабаровск!

А главным перформансом стало появление Катрана на Матче звёзд Кубка России. Маскот «Черноморца» общался с комментаторами и сбивал с ног Владимира Быстрова. А по ходу матча выскочил на поле, за что получил красную карточку от судьи Сергея Карасёва. Но Катран никуда не ушёл, решив помочь сборной Пути регионов. Маскот забрал мяч и побежал с ним к воротам команды Пути РПЛ, пробрался сквозь всех и забил. За это вратарь Евгений Фролов в шуточной манере толкнул Катрана. В общем, талисман «Черноморца» запомнился всем!

Событие сезона

Первый в истории выход «Акрона» в РПЛ

«Акрон» основан только в 2018 году. И уже через шесть лет он сыграет в РПЛ! Стремительный взлёт частного клуба, который принадлежит бизнесмену Павлу Морозову, – отличная история для российского футбола. «Акрон» оказался в Первой лиге в 2020-м. И три сезона готовился к решению задачи по выходу в РПЛ. Хотя греметь на всю Россию «Акрон» начал уже в 2023 году. Тольяттинцы прошли в Пути регионов Кубка России четыре московских клуба: «Торпедо», «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». А в финале нижней сетки только в серии пенальти уступили «Краснодару».

Сезон-2023/2024 «Акрон» начал с тренером Евгением Калешиным, но в ноябре 2023-го его сменил Заур Тедеев. Клубу удалось финишировать третьим и попасть в переходные матчи. Соперником стал екатеринбургский «Урал». Конечно, клуб РПЛ был фаворитом пары. Но «Акрон» неожиданно обыграл «Урал» в первой встрече в гостях – 2:0. А дома забил первым, пропустив дважды уже в конце. Итоговый счёт 3:2 в пользу «Акрона» позволил команде впервые в истории попасть в РПЛ!

Теперь в элитном дивизионе есть две команды из Самарской области (также «Крылья Советов»). Ещё один регион стремительно развивает футбол. «Акрон» — второй полностью частный клуб в РПЛ после «Краснодара». Отличный пример для других команд и субъектов РФ. А руководитель «Акрона» обещает большие изменения в связи с выходом в РПЛ.