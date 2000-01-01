Топ-5 игроков по среднему числу голов за матч ЧЕ
До Евро-2024 осталось чуть больше недели. Opta составила список футболистов по среднему количеству голов за матч в финальной стадии ЧЕ. Кто попал в пятёрку лучших?
5-е место — Криштиану Роналду
На счету португальца 14 голов за 25 матчей. В среднем за игру Криштиану забивал 0,56 мяча.
2-4-е место — Альваро Мората
Испанец забил шесть мячей в 10 матчах Евро. В среднем у Мораты — 0,6 гола за игру.
2-4-е место — Ромелу Лукаку
Бельгиец отметился шестью мячами в 10 матчах ЧЕ. В среднем за игру он забивал 0,6 гола.
2-4-е место — Уэйн Руни
На счету англичанина шесть голов за 10 матчей. В среднем за игру Руни забивал 0,6 мяча.
1-е место — Антуан Гризманн
Француз забил семь мячей в 11 играх Евро. В среднем за матч у Гризманна — 0,64 гола.
Топ-5 бомбардиров Евро по среднему количеству голов за матч
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