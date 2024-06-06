Топ-матчи пятницы: финал в НБА, Беларусь — Россия в футболе плюс «Ролан Гаррос»

Яркое 7 июня: посмотрим на противостояния Армения — Казахстан, Англия — Исландия и Германия — Греция. Всё про игры дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, финал, первый матч

Интрига: лучшие из лучших начинают борьбу за трофей. Кто заберёт первый матч?

Путь в финал для «Бостон Селтикс» получился намного легче, чем для «Даллас Маверикс». Однако в самой важной серии сезона сейчас это не играет никакой роли. Тот, кто первым выиграет четыре матча – чемпион! Остальное совсем не важно. «Кельты» с 2008 года не поднимали над головой Кубок Ларри О’Брайена, а «бродяги» — с 2011-го. В составах обеих команд есть игроки, достойные лучших наград в НБА – Лука Дончич с Кайри Ирвингом проводят выдающийся плей-офф, что можно сказать и о Джейсоне Тейтуме с Джейленом Брауном. Кто стартует с победы?

🎾 15:30*: Карлос Алькарас (Испания, 3) — Янник Синнер (Италия, 2), «Ролан Гаррос», 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как проведёт Синнер первый матч, уже гарантировав себе первое место в рейтинге?

Янник Синнер, едва завершив четвертьфинал нынешнего «Ролан Гаррос» с болгарином Григором Димитровым, узнал, что с турнира снялся Новак Джокович, от которого ему по наследству перешло звание первой ракетки мира. 22-летний итальянец теперь за место в финале поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом. Ранее теннисисты на уровне ATP играли восемь раз, и счёт личных встреч пока равный — 4-4. Будущий победитель сразится в финале с кем-то из пары Каспер Рууд — Александр Зверев.

⚽️ 19:00: Армения — Казахстан, товарищеский матч

Интрига: как Казахстан покажет себя в одном из последних матчей без Черчесова?

Казахстан назначил на должность главного тренера Станислава Черчесова. Задача — побороться за выход на ЧМ-2026. Казахи строят амбициозный проект и позвали для этого статусного специалиста. Интересно, получится ли у Черчесова вывести Казахстан на первый чемпионат мира в их истории? А пока что команда обходится без российского тренера. К товарищеским играм с Арменией и Азербайджаном сборную будет готовить ассистент Руслан Балтиев. А Черчесов присоединится позже. Но нет сомнений, что он уже будет наблюдать за командой. Следовательно, игрокам необходимо выкладываться на максимум.

⚽️ 20:00: Беларусь — Россия, товарищеский матч

Интрига: очередной соперник для сборной России в эпоху отстранения

Сборная России в 2024 году провела один матч. В марте команда Валерия Карпина разгромила в Москве Сербию — 4:0. Теперь — выезд в Беларусь. Ещё одна игра с европейской сборной. Да, Беларусь — не самая сильная команда, но достаточно неплохая. Хорошая проверка для россиян. Есть возможность продолжить работу над строительством новой команды. Нужно быть готовым к официальным играм после возвращения из изоляции.

Будущее Карпина в сборной России ещё не определено: В РФС сообщили, что ещё не согласовали условия нового контракта с Карпиным

⚽️ 21:45: Англия — Исландия, товарищеский матч

Интрига: англичане готовятся к Евро-2024

Англия — главный фаворит Евро-2024 по версии Opta. Классическая ситуация перед большим турниром: англичане подходят в хорошей форме, имеют классный состав, СМИ ставят их на первое место. А на деле — конфуз. Есть шанс переломить традицию. Нужно как минимум отлично подготовиться к Евро. Одна из возможностей — набрать форму через товарищеские матчи. И впереди — контрольная встреча с Исландией. Отличный спарринг-партнёр для обкатки состава и поиска оптимальных сочетаний.

⚽️ 21:45: Германия — Греция, товарищеский матч

Интрига: встреча двух участников чемпионата Европы — 2024

Германия — хозяйка и один из фаворитов предстоящего чемпионата Европы. А Греция попала на Евро впервые за 12 лет. Это уже стало большим праздником для чемпиона-2004. Немцы же, естественно, мечтают о большем. Задача — выиграть домашний Евро. Подготовка выходит на финишную прямую. Матч с Грецией покажет прообраз команды, которая пойдёт за титулом. Тем интереснее, что же покажут немцы.

⚽️ 22:00: Нигерия — ЮАР, отборочный цикл ЧМ-2026, Африка, группа С

Интрига: у одной из главных африканских сборных проблемы в отборе к ЧМ-2026

Нигерия не очень успешно начала отбор к ЧМ-2026: команда дважды сыграла вничью. Отметим, что в группе находятся шесть сборных, из которых только одна выходит напрямую. В общем, терять очки Нигерии больше нельзя. Тем более что в следующем туре они встречаются с ЮАР, одним из главных конкурентов. Южноафриканцы набрали три очка в двух встречах и занимают второе место (Нигерия — третья). Важная встреча для обеих сборных.