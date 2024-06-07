«Один — капитан сборной, другой — в Монако, а я — во Второй лиге». Судьба чемпиона Европы

Александр Лихачёв выигрывал юношеский Евро в 2013 году вместе с Головиным и Бариновым. Начинал клубную карьеру в «Спартаке» и даже ездил на сборы с Каррерой, но шанса так и не получил. Теперь Лихачёв — во Второй лиге. Мы расспросили его о превратностях судьбы. Разговор вышел невесёлый, но искренний.

«Профессионального футбола в Ижевске больше нет»

— Ты родился в Ижевске. Каким было детство в нулевых?

— Обычное детство, которое могло проходить в то время. Двор, футбол, разные игры с ребятами. Целыми днями проводили время во дворе. У меня есть старший брат, я как хвостик за ним бегал. В секции особо не ходил до футбола, а им начал заниматься в семь-восемь лет. Во втором классе в школу пришёл мой первый тренер и позвал меня.

— Для футболистов трудное детство — частая история. Как тебе приходилось?

— Не сказал бы, что у меня было трудное детство. Всё нормально, родители делали всё, чтобы мы с братом ни в чём не нуждались. Не было таких историй, что приходилось играть босиком, потому что не было бутс. Раньше телефонов и интернета не было, поэтому всё время пропадали во дворе. Единственное, что мне было нужно, это кроссовки и мяч.

— Стать футболистом — лучший социальный лифт для молодого парня из Ижевска?

— Ижевск — обычный провинциальный город. Население — 650 тысяч. Считается, что это оружейный город, много заводов. Конечно, есть неблагоприятные районы, где много плохих компаний. Но это есть в каждом городе. Я жил в более-менее в нормальном районе, спасибо родителям за воспитание, меня никогда не тянуло к таким ребятам. Хорошо, что появился футбол, и я уехал в Москву, потому что сейчас, в сознательном возрасте, меня не особо тянет в Ижевск на постоянное место жительства. Я приезжаю к родителям, родственниками и друзьям на несколько дней, и мне этого хватает.

— Многим ли интересен футбол в Ижевске?

— Видимо, сейчас нет. Почти год назад закрыли ижевский «Зенит», который выступал во Второй лиге. Сейчас там нет профессионального футбола. А в детстве многие хотели в него играть, но, повторюсь, раньше немного по-другому было. Всё моё окружение было футбольным. Немногие пошли в секцию футбола, но играли во дворе для себя. А я решил, что мне интересно, поэтому родители решили меня отдать на футбол.

— Кто главная звезда ижевского футбола? Может быть, есть местная легенда?

— Честно, об этом даже никогда не задумывался. Когда уехал в Москву, стал намного меньше следить за ижевском футболом. А из тех, кто сейчас приходит на ум, это Гриша Морозов, Никита Медведев и Рома Тугарев. Это последние звёздочки из Ижевска, которые играли в РПЛ.

— Тебя многие узнают в Ижевске?

— Только те, кто знаком с футболом. Нет такого, чтобы узнавали, если я иду по городу. Да и я не так часто бываю в Ижевске. Если приезжаю, мало гуляю, провожу время с друзьями и родственниками.

Футбола в Ижевске больше нет Фото: ФК «Зенит» Ижевск

«В «Краснодаре» хотели, чтобы я остался, но выбрал «Спартак»

— Как ты попал в «Спартак»?

— Мы были с командой на обычном детском турнире в Ульяновске. После него меня заметили селекционеры академии «Спартака» и «Краснодара». Они подошли к моему тренеру, проявили интерес, а тренер потом поговорил с родителями, рассказал об этом интересе. Мне лет 13, у меня был шок, потому что никогда не думал, что я могу куда-то попасть. Просто играл в футбол для себя, особо никаких целей не было. Конечно, на турнирах в Ижевске становился лучшим игроком, полузащитником, потому что раньше играл в опорной зоне, но не представлял, что могу связать свою жизнь с футболом. Тогда я думал, что «Спартак» — что-то нереальное, космический уровень.

А потом я поехал на просмотр. Большое спасибо отцу, что выделил время. Сначала мы отправились в академию «Краснодара». Отец спросил, куда я больше хочу: в «Краснодар» или в «Спартак». Конечно, я сразу сказал — «Спартак». Я уже тогда ему симпатизировал. У меня была форма «Спартака», 19-й номер — Кавенаги. Но отец настоял, чтобы мы съездили и в «Краснодар» тоже. В Краснодаре я провёл неделю, потренировался с командой, условия там шикарные — поля, проживание. В академии хотели, чтобы я остался, но мы договорились, что я ещё попробую свои силы в «Спартаке».

— Какие были первые впечатления от академии «Спартака»?

— Появилось понимание, что там ничего сверхъестественного нет в плане уровня футболистов. Я себя накрутил, что у меня в «Спартаке» ничего не получится, потому что там звёзды. Но нет, я тренировался, нужно было привыкнуть к требованиям тренера. Уровень там немного другой, потому что собраны молодые и перспективные ребята со всей России. Конечно, впечатлили и условия. Там я тоже потренировался неделю, мне сказали, что заинтересованы во мне. Но на тот момент шёл чемпионат, и меня нельзя было заявить, а в интернате не было мест. Однако через пару месяцев меня готовы были принять. Я уехал в Ижевск, родители оставались на связи с тренером, а через некоторое время приехал в «Спартак» уже на полноценной основе.

— Возникали трудности с адаптацией в Москве?

— Первое время тяжело приходилось, потому что уехал от родителей в 14 лет. Хотя кажется, что в таком возрасте уже нормально. Некоторые ребята вообще в 11-12 лет уезжают. Тяжело было, потому что там живёшь в интернате без родителей, новый коллектив, для ребёнка это большой стресс. В город я особо не выезжал, особенно первое время. В одиночку страшновато выходить в Москву, а ни с кем ещё не подружился. В школу нас возили, тренировки проходили рядом, на соседнем поле. У меня не было особой нужды выходить в город. А уже через несколько месяцев, когда подружился с парнями, начали выезжать, они знали, куда можно пойти, где что находится.

Александр Лихачёв в «Спартаке» Фото: Из личного архива Лихачева

«Москвичи — отдельный вид искусства. Мы с приезжими ребятами сгруппировались и держались вместе»

— Московские ребята отличались?

— Да, в «Спартаке» нашего года было два лагеря: приезжие и москвичи. Всегда так разделялось. Москвичи — это как будто отдельный вид искусства, но не в плане общения или воспитания, они такие же люди. Просто, когда живёшь в интернате, иначе себя чувствуешь: как будто мы приехали к ним в гости. Парни из Москвы живут с родителями, а у нас жизнь отличалась. Мы с приезжими ребятами сгруппировались и держались вместе.

— Кто был первым, с кем ты подружился?

— Мы до сих пор хорошо общаемся с Антоном Митрюшкиным, Владом Пантелеевым, Игорем Коноваловым, Владленом Бабаевым из «Сокола» и Антоном Федотовым. Как раз с ними у нас была группировка, в которой мы вместе держались.

— Не было переживаний, что придётся вернуться в Ижевск, как многие ребята?

— Такого не возникало. Я себя настраивал, что всё будет нормально, всё получится. Но было тяжело, потому что у меня ещё немного заниженная самооценка. Я всегда себя ставлю ниже других, хотя это не так. Якобы я только приехал из Ижевска, а ребята в «Спартаке» уже с семи-восьми лет, значит, я хуже. А оказалось, что это не так. Я адаптировался, а уже через полгода вызывался в юношескую сборную России к Хомухе.

— Кто из тренеров в «Спартаке» больше всего повлиял на твоё становление?

— Мой первый тренер в «Спартаке» — Алексей Лунин. Он всё время вёл меня, он и взял в команду. Спасибо ему. Были случаи, когда мы прогуливали уроки или на тренировках не так себя вели, он говорил: «Надоело в «Спартаке»? Сейчас по домам поедете». На ребят из интерната это действовало.

Александр Лихачёв в сборной Фото: Из личного архива Лихачева

«Головин не был душой раздевалки, а по Баринову сразу было видно — лидер»

— Как вы узнали, что будете в составе сборной России U17 на Евро?

— К тому времени я уже вызывался на постоянной основе с 15 лет. Сначала были просмотровые сборы, а потом потихоньку начал вызываться. Как раз вызов на Евро уже не стал неожиданностью. Но сначала брали 23 человека, а на сам турнир едет 18. В тот момент была некая нервозность, потому что скоро пять человек отправят домой. Конечно, хотелось на чемпионат Европы.

— 1996 год получился удачным на таланты для российского футбола?

— Если сравнивать с другими годами, кто сейчас играет, то этот получился очень сильным. Чемпионат Европы и Дмитрий Иванович Хомуха на это повлияли.

— По Головину было понятно, что это будущая звезда?

— В 17 лет не видел, чтобы Саша чем-то выделялся. Он же поздно пришёл в большой футбол из мини. До Евро он даже не всегда попадал в стартовый состав. У нас сформировался достаточно сильный костяк: Аяз Гулиев играл в центре, Денис Якуба. В то время они были получше Головина. А выделяться Саша начал уже после Евро, когда Слуцкий забрал его в основную команду ЦСКА.

— Есть известная история, что Слуцкий помогал Головину раскрепоститься. Правда, что он был очень скромным?

— Да, но в том возрасте нельзя было сказать, что кто-то особенно раскрепощённый и общительный. Я тоже был стеснительным и скромным, а сейчас многое поменялось. Помню, что Головин больше всего общался с Никитой Черновым, потому что они вместе были в ЦСКА. Уже тогда у них появился интерес к компьютерным играм. Согласен со Слуцким, Саша не был душой раздевалки. Например, когда Дима Баринов пришёл в сборную, сразу заметил, что он лидер.

— У ребят из той сборной судьба сложилась по-разному. А кто из них лишился большой карьеры?

— Саша Макаров был очень неплохим футболистом, но его мучили травмы, операции. Кто-кто, а Макаров мог бы заиграть на уровне РПЛ. Николаеш тоже завершил карьеру. Однако это юношеский футбол, конечно: видны какие-то качества, но на дистанции всё может поменяться. Мне обидно за Саню Довбню, что у него всё так получилось. Карьера нормально складывалась, однако в итоге завершил. Егор Рудковский, Паршиков тоже закончили. Конечно, есть футболисты, от которых ждали большего. Но тут нельзя загадывать: если ты был в порядке в юношеском футболе, это не означает, что во взрослом будешь так же себя проявлять. Это два разных мира.

«Моё выступление на Евро U17 — подарок судьбы. Не знаю, играл бы я, если бы Чернов был здоров»

— Какие впечатления остались от юношеского Евро в 2013 году?

— Я вообще не должен был играть в стартовом составе на том турнире. У нас были два центральных защитника — Джамалдин Ходжаниязов и Никита Чернов, а я был в запасе. Но перед самым Евро Никита заболел, и ставку сделали на меня. Конечно, в тот момент волнение присутствовало, хотя когда постоянно ездишь на сборы и играешь с разными странами, то уже привыкаешь.

— Получается твоё выступление на Евро стало подарком судьбы?

— Выходит, что так. Не знаю, что было бы, если Никита был бы здоров, но, скорее всего, в стартовом составе я бы не начал тот Евро. Однако я никогда не радовался, когда кто-то получал травму или болел, просто так получилось.

— Алексей Гасилин рассказывал, что сборная России индивидуально была слабее чуть ли не всех соперников. Правда?

— Я согласен с ним. У нас была команда, но без звёзд. Конечно, индивидуально сильные игроки у нас играли, но если сравнивать с футболистами других сборных, то у нас не самая сильная команда. Даже можно просто посмотреть, кто где играет. Не знаю, почему так получается, что у них половина состава в Европе в топовых чемпионатах, а у нас… Конечно, многие наши ребята из той сборной тоже заиграли в РПЛ, если сравнивать с командой Колыванова, которая тоже выигрывала Евро, но там немного другая ситуация.

Никита Чернов и Александр Лихачёв Фото: Из личного архива Лихачева

«Копаюсь, почему моя карьера так сложилась. До 23 лет был на хорошем счету, а дальше — не очень»

— То есть на вопрос, почему так много футболистов из той чемпионской сборной потерялись, тебе трудно ответить?

— Я знал, что этот вопрос будет, но не знаю, как на него ответить. До 21 года в России в футболе всё идёт нормально, что происходит потом, я, честно, не понимаю. Если взять результаты, мы играли с топовыми сборными наравне. Почему так получается, что кто-то играет в лучших чемпионатах, а кто-то — в Первой и Второй лигах? Этим вопросом задаются многие, но ответ так и не находят.

— Может ли быть это связано с плохо выстроенной системой перехода молодых футболистов во взрослый футбол? Ребят не готовят ментально.

— Я тоже копаюсь, думаю, почему у меня так сложилась карьера. Вроде до 22-23 лет был на хорошем счету, а дальше пошло не очень. У меня было так: в 20 лет меня из молодёжки «Спартака» забирают в «Спартак-2», который играл во Второй лиге. Я играю на позиции центрального защитника, молодой и щупленький парень, меня никто психологически не подготавливает, просто дали играть. Тот уровень вообще несопоставим с молодёжными командами. Туда приезжаешь, а там рубятся мужики за деньги — совсем другой футбол. Нас учили играть через пас, минимум единоборств, мяч внизу, а здесь выходишь — борьба, наглые мужики, которые весят 90 кг. Они знают, как играть с такими командами, в которых молодые парни. В футбол нас переиграть тяжело, потому что мы обучены, а тут надо просто задавить.

— А с этим уже возникали трудности.

— Да, мне было очень тяжело, потому что я весил 70 кг, а против меня выходит нападающий под два метра ростом с 90 кг. Он просто давил меня. Раз из-под тебя забили, другой, и уже о тебе другое мнение: ты ещё не готов к такому футболу и уровню единоборств. И уже на тебя смотрят не как на молодого и перспективного футболиста, который скоро может попасть в основу «Спартака». Это появляется только с опытом. В себя я начал приходить в 24-25 лет, когда уже наделал столько ошибок. Например, когда я пришёл в «Факел» в Первую лигу, один из руководителей клуба прямым текстом мне сказал: «Забудь всё, чему тебя учили в «Спартаке». Тебе тут это не пригодится». Я понял, что это действительно здесь не поможет, только борьба, мужские качества, уже неплохо будет, если через раз по мячу попадёшь.

— Из той сборной даже тренер Дмитрий Хомуха не востребован. Потому что работа с молодыми — другая история?

— Да, это так. Есть тренеры, которые могут работать только с молодёжью, а когда попадают во взрослый футбол, не знают, как себя вести. Детский, молодёжный футбол и взрослый — два разных мира. Так и у Дмитрия Ивановича. Не знаю, как у него складывалось в большом футболе, но нас он держал в ежовых рукавицах, на первом месте была дисциплина. За счёт неё мы и добились результата. Он применял какие-то вещи, которые действуют в юношеском футболе, но я общался с ребятами из молодёжной сборной, когда Дмитрий Иванович её возглавлял. Они приезжали уже звёздами из основных составов «Динамо», «Спартака, ЦСКА, получали деньги, как им казалось, что-то из себя представляли. И по рассказам, Дмитрий Иванович применял те же методы, но с более старшими ребятами это не работало.

«Не понимаю, почему российские клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих?»

— Если вернуться к тому Евро, кто из игроков соперников запомнился больше всего?

— Наверное, ничего особенного не было. Мы играли в очень равный футбол. Если взять групповой этап: Украина, Италия и Хорватия. Мы брали за счёт командных действий и дисциплины. Дмитрий Иванович досконально разбирал каждого игрока соперников. У меня ещё не было таких тренеров. Может быть, это и сыграло с ним злую шутку: в юношеском футболе это работало, во взрослом — нет. Мы чуть ли не каждый день сидели часами на теориях, разбирали тренировки, моделировали соперника, подстраивались. Я как центральный знал всё про своего нападающего: какая рабочая нога, сильные качества. Не скажу, что у нас была какая-то красивая игра, что-то сверхъестественное показывали. Самое главное, что мы не давали сопернику играть и показывать свои сильные качества.

— А на Евро в 2015 году?

— Там выделялась Испания. Если в группе мы дали им бой, то в финале они, не напрягаясь, нас обыграли. Считаю, что это более показательный турнир, потому что до 17 лет это ещё совсем юноши. А в 19 уже был взрослый футбол. У нас практически полностью сохранилась команда. В группе нам попались Германия, Нидерланды и Испания. Уже к тому времени многие их футболисты играли в своих чемпионатах. Например, Тимо Вернер уже чуть ли не 50 матчей за «Штутгарт» сыграл. А у нас кто-то сидит на замене, кто-то только стал привлекаться к основным командам. Я в Первой лиге со «Спартаком-2» играл. Не знаю, почему у нас так не доверяют молодым футболистам. Из игроков нашей сборной можно было лепить команду и давать им больше шансов. Видимо, такой менталитет, что нужны только готовые футболисты.

Отойду от темы. Разговаривал с Антоном Митрюшкиным, когда он ещё играл в Швейцарии. Он рассказывал, что их центральному защитнику 19 лет, у него есть качества, перспективный футболист, но сейчас через матч ошибается. Однако никто его на замену не сажает, дают играть и совершать ошибки, а через год продают в хороший клуб за приличные деньги. Конечно, не с каждым так сработает, но почему бы не попробовать, тем более сейчас, когда нет еврокубков. Не понимаю, почему клубы продолжают покупать иностранцев, когда можно брать своих. Это я не с обидой говорю. Просто когда ещё давать развиваться нашим парням, если не сейчас?

Александр Лихачёв в молодёжной сборной России Фото: Из личного архива Лихачева

«За победу на юношеском Евро получил 300 тысяч рублей. Купил и айфон, и машину маме»

— После победы на Евро в 2013 году команда получила хорошие премиальные. Помните сколько?

— 300 тысяч рублей. На том момент это самые большие деньги, которые я зарабатывал.

— Алексей Гасилин купил себе BMW и ездил на нём в школу. У вас не было похожего соблазна?

— Некоторых футболистов поощряли в своих командах премиальными. Я так понимаю, Гасилину чуть ли не сразу контракт дали, он начал выходить в стартовом составе, обратили на него внимание. У нас в «Спартаке» такого не было. Премиальные я отдал родителям, добавили и купили маме машину, а себе купил айфон. Но я и не думал как-то по-другому их тратить. Считаю, в 17 лет должны родители такими большими деньгами распоряжаться.

— Как близко ты был к основной команде «Спартака»?

— Были моменты, когда я ездил на сборы с основным составом. Но прямо близко к тому, чтобы играть за «Спартак», ни разу не подобрался. Сейчас, думаю, если бы хоть раз попал в заявку, это уже стало бы большим шагом вперёд. А я даже ни разу не сидел на скамейке с основной командой, хотя бы просто почувствовать эту атмосферу в раздевалке. Пару раз звонил начальник команды и говорил, что завтра буду в заявке с основной командой. Я уже обрадовался, а через пару часов перезванивает — отмена. Тогда Каррера был тренером. Поэтому только сборы и тренировки. При Карпине у нас был турнир в Сокольниках, приезжали хорошие команды типа «Барселоны». Мне агент сказал, что я Карпину очень понравился, и меня приглашали на тренировку в основную команду. Но дальше этого не продвигалось.

— Тренировки и сборы с основой это и был шанс?

— Наверное, для себя они смотрели, но мне казалось, что это для количества людей на тренировках. Берут не любых, а тех, кто выделяется у себя в команде.

— Кто из главных тренеров «Спартака» больше всего обращал внимание на молодых игроков?

— Мне вспоминается Каррера, но это потому что из последнего. Уже после чемпионства в основном составе начали выходить Бакаев, Ломовицкий. В тот момент я как раз ездил на сборы с основой, и они воспользовались шансом. После сборов меня опять отправили во вторую команду, а их оставили, парни начали играть.

— Федун часто посещал тренировки и игры дубля «Спартака»?

— Тренировки точно не посещал, а на играх вроде несколько раз был. Но не было такого, чтобы он приезжал и общался с молодыми парнями.

Александр Лихачёв в юношеской сборной России Фото: Из личного архива Лихачева

«Глупо уходить из «Спартака» в «Тюмень». Это был определяющий момент в карьере»

— Не было мысли доказывать через аренду?

— У меня был период, когда я сыграл два сезона в Первой лиге, с молодёжной сборной России боролись за выход на Евро. Тогда у меня заканчивался контракт со «Спартаком», и я думал, что, наверное, нужно делать следующий шаг, потому что уже засиделся. Приезжаешь в сборную, а там ребята уже играют за основные команды: Чалов, Обляков, Кучаев, Баринов, Жемалетдинов, Соболев. Смотришь на них и думаешь: надо тоже пробовать, потому что не получается с первой командой «Спартака», видимо, не заинтересованы. Я сказал агенту, что надо искать какой-то другой путь развития. Мне рассказали, что мной интересовался «Рубин», вроде следят, но ничего из этого не вышло. Я хотел попробовать ещё где-то, но агент сказал, что «Спартак» просит за меня достаточно большую компенсацию. Он объяснил, что за меня её никто не будет платить, а «Спартак» предложил ещё контракт. Наверное, в тот момент агент должен был как-то посодействовать в моих интересах, поменять ситуацию, потому что я был молодой, не до конца понимал. В итоге остался в «Спартаке», съездил на сборы с первой командой. Вернулся и сыграл два матча в Первой лиге, а потом ко мне подошёл тренер Булатов и сказал, что руководство делает ставку на молодых. А у нас были Гапонов и Мамин, они всего на один год младше меня. Я спрашиваю: «А мне что делать? Я только подписал новый контракт». Ответ был: «Не переживай, сейчас посмотрим». В итоге меня посадили на замену, не знаю, искусственно ли. А я никогда не был игроком замены, для меня это стрессовая ситуация. Постоянно говорил агенту, что надо куда-то ехать, не могу тут сидеть. С лета до зимы сыграл некоторое количество матчей, выходил третьим центральным защитником, но не чувствовал себя игроком основы уже даже в «Спартаке-2».

— Что было дальше?

— Разорвал контракт со «Спартаком» и зимой, вообще не раздумывая, поехал в «Тюмень». Наверное, это моя главная ошибка. Команда выступала в Первой лиге, но находилась в зоне вылета. Ладно я, молодой, не понимаю, как устроен футбольный мир, но почему агенты не отговорили от этого шага? Я упал в два раза в зарплате, думая, что это шаг назад, чтобы сделать два вперёд. Но так не получилось: нормально отыграл полгода в «Тюмени», однако мы вылетели. С нас ещё и шесть очков сняли.

— Размышлял, что могло быть, если бы остался в «Спартаке»?

— Не знаю, что могло произойти, но сейчас поступил бы по-другому. Я бы не уходил так категорично, спокойно бы всё обдумал. Наверное, выбрал бы другой вариант, потому что уходить из «Спартака» в «Тюмень», которая может вылететь, очень глупо. Отправиться во Вторую лигу — удар по карьере, наверное, на тебя будут смотреть иначе. Хотя там у меня неплохой отрезок выдался. Это был определяющий момент в моей карьере.

Александр Лихачёв Фото: Из личного архива Лихачева

— В 2017 году «Спартак» стал чемпионом. Что происходило в команде?

— На второй команде это никак не отражалось. Конечно, мы все болели и переживали, но были в стороне. Я тогда играл в «Спартаке-2», а молодёжная команда тоже в тот год стала чемпионом. Кстати, пару матчей за них сыграл, поэтому тоже считаюсь чемпионом. А на чемпионском матче с «Тереком» я был, даже на поле выходил, когда все выбежали.

— Молодых ребят звали праздновать?

— Нет, такого не было.

— Какие впечатления остались от времени Карреры в «Спартаке»?

— Я с ним мало пересекался, но, когда ездил на сборы, состав команды был самым сильным, который я видел за последние годы. Не знаю, насколько Каррера повлиял на чемпионство, но состав был нереальным. Если такие иностранцы приезжают в наш чемпионат, то я за. Они действительно на голову сильнее россиян: Зе Луиш, Адриано, Фернандо. Потренировавшись с ними, я понимал, что это за уровень, в таком коллективе можно прибавлять. Скажу по себе, выкладываясь на максимум на тренировках, каждый день чувствуешь кайф, сейчас у меня такого уже не было лет пять. Приходишь уставший с тренировки, ты выложился на 100% и прибавил. Повторюсь, не знаю, сделал ли Каррера «Спартак» чемпионом, состав или, как говорят, Пилипчук. Наверное, всё в совокупности. Не бывает, чтобы один человек принёс результат. Наконец-то звёзды сошлись для «Спартака».

Виталий Мутко, Александр Лихачёв и Никита Симонян Фото: Из личного архива Лихачева

«Когда меня позвали в «Зенит-2», подумал: «Что происходит с нашим футболом?»

— Осталась мечта сыграть в РПЛ?

— Такая мечта была, хотя бы один матч сыграть — поставить для себя галочку. Но в последнее время всё меньше и меньше об этом думаю, потому что реально смотрю на жизнь. Играя во Второй лиге, тяжело так перепрыгнуть, особенно в таком возрасте. Если я в 22-23 года, на пике своей формы, выступая в молодёжной сборной России, не попал в РПЛ, то сейчас и подавно — тяжело. Возникали мысли попробовать снова в «Спартаке-2», сейчас же его возродили. Но так понимаю, что сейчас это команда одного агента Андреева, где из 25 человек 18 — его игроки. Мне просто обидно, когда такие вещи происходят в нашем футболе. Я общался с людьми, они говорят, что попасть туда без шансов даже мне, как и любому воспитаннику «Спартака». Я бы порадовался, если бы в команду кто-то пришел в качестве старшего товарища. Как это было с Димой Кудряшовым, он помогал своим опытом. Я не говорю, что у меня есть такой опыт, но почему бы не попробовать. Но меня просто обрезают, говорят, что там Андреев, туда ты не сможешь. Однако берут взрослого защитника Карпова, воспитанника «Зенита», который раньше наговорил очень много слов про «Спартак», и это нормально. Мне ещё обиднее, когда меня в прошлом году звали в «Зенит-2». Думаю: «Что вообще происходит с нашим футболом?» Нельзя сказать, что я сторонник того, что нельзя куда-то переходить только из-за красно-белых цветов, но не понимаю, когда в «Зенит-2» меня зовут, а в «Спартак-2» — нет. Точнее, сейчас уже понимаю, что у людей свои интересы. Я интересовался у того, кто мне звонил из «Зенита»: «Вас не смущает, что я воспитанник «Спартака»?» Они говорят, что нет, у них стоит задача, нужны квалифицированные футболисты.

— Отказался от «Зенита-2» по другим причинам или из-за того, что воспитанник «Спартака?

— Сейчас было бы красиво сказать, только потому что я спартаковец (смеётся). Я обожаю «Спартак», в тот момент это тоже повлияло: что обо мне подумают? Но всё равно это «Зенит». Выбирая между их дублем и командой Второй лиги, глупо отказывать «Зениту», но, обдумав, я решил, что, наверное, это не мой путь.

Антон Митрюшкин и Александр Лихачёв Фото: Из личного архива Лихачева

«Иногда кажется, если поменять Никиту Чернова и меня на один матч в «Спартаке», никто не заметит»

— Насколько большая разница между твоим нынешним уровнем и уровнем РПЛ?

— Например, «Спартак» зачастую доминирует в матчах. Иногда у защитников не так много работы. Порой кажется, если я — игрок Второй лиги — попаду в такую команду, не буду заметен. Никто даже не увидит разницу, если поменять меня с Никитой Черновым на один матч. Если Никита попадёт на один матч в «Текстильщик», а я — в «Спартак», разница сильно не будет видна. Может быть, ошибаюсь, но тут ещё важно, какой матч. Слежу за «Спартаком» и иногда думаю: «Я бы тоже так мог сыграть».

Если бы встретил молодых пацанов из «Спартака», сказал бы им: «Цените это время, потому что оно может очень быстро закончиться». А когда попадаешь во Вторую лигу, это небо и земля. Я это всё прошёл, поэтому хотелось бы такой совет дать. Сейчас бы всё отдал, чтобы вернуться в «Спартак».

Александр Лихачёв Фото: Из личного архива Лихачева

— Как сильно зарплата в «Текстильщике» отличается от спартаковских времён?

— В «Спартаке-2», учитывая ещё премиальные от молодёжной сборной, я получал в 20-22 года в два-три раза больше, чем сейчас во Второй лиге. И это в хороший месяц, даже если мы выиграем несколько матчей. Дело даже не деньгах, просто в то время я играл хуже, чем сейчас, но получал больше. Наверное, это связано с тем, что был молодой и перспективный, эти деньги давались мне авансом. И это касается не только меня, но и остальной молодёжи. Хотя сейчас по меркам Второй лиги у меня очень хорошая зарплата, не говоря об остальных командах. А если вспомнить разговор про премиальные от чемпионата Европы в 2013 году, то в 2015-м мы заработали в три раза больше от той суммы. Вот тогда я уже мог позволить себе купить какую-то машину, как и Гасилин. С нынешними ценами, конечно, ничего нормального не взял бы, но тогда мог позволить тот же BMW 3.

— Могут ли испортить деньги в таком молодом возрасте?

— Всё индивидуально, зависит от человека и его воспитания. Если голова на месте, проблем никаких не должно быть. В моей карьере таких случаев не было. Все свои деньги вкладывал в семью, никаких гулянок и алкоголя. Не могу предъявить себе претензии, что просрал свою карьеру из-за гулянок. Наверное, у кого-то такие случаи были.

Александр Лихачёв Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Смешно, когда футболисты РПЛ говорят, что смогли бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц»

— Сейчас футболисты РПЛ часто рассказывают, что смогли бы прожить на 50 тысяч в месяц. Такое может быть?

— Когда такое читаю, мне смешно. Я в это особо не верю, потому что все люди, у кого есть семьи, понимают, что это нереально. Конечно, когда ты один, живёшь на базе, кормят три раза в день, может быть, это и возможно. Но всё равно ты живой человек, хочешь разнообразить свою жизнь: рестораны, походы в кино или ещё что-то. А сейчас ценник вообще немаленький. Но, наверное, это реально.

— Какие перспективы у «Текстильщика» попасть в Первую лигу?

— Сейчас Вторая лига разделилась. Есть проблемы, потому что в прошлом году не выполнили задачу, сейчас боремся. Наверное, всё будет решаться в последний момент. Но мы настроены, сначала нам надо выйти в «Золото», а потом в Первую лигу. Все этого хотят: руководство, парни. У нас собралась хорошая команда, чтобы выполнить задачу. Но не всё так просто: все 20 команд плюс-минус одного уровня, у каждой стоит задача попасть в Первую лигу, а путёвки всего три. Сейчас туда выйти намного сложнее, чем раньше.

— Были удивлены уходу Колыванова?

— Было бы более ожидаемо, если бы Игоря Владимировича сняли после невыполнения задач зимой. Это было бы логичнее. Когда его оставили, все думали, уйдёт или нет, мы тоже взрослые люди, понимаем ситуацию. Когда он остался, провёл с нами сборы, мы очень обрадовались, потому что многие футболисты остались в клубе из-за него. У нас были очень хорошие отношения с ним. Игорь Владимирович по-человечески ко всем парням относился. Потом мы сыграли три матча: один выиграли, два — вничью. Всё нормально, но Игоря Владимировича снимают, это было неожиданно.

2017 год. Матч молодёжных сборных России и Беларуси Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Какой тренер Дмитрий Кириченко?

— Чувствуется, что он поработал с Бердыевым. Дмитрий Сергеевич не стал многое менять в команде, добавил организации в обороне, дисциплины. Мы стали играть организованнее, может быть, показываем не такой яркий футбол, но стали меньше пропускать. Не знаю, как смотрится такой футбол со стороны. Может быть, болельщикам менее интересно. Всё зависит от результата. Если он есть, говорят, что тренер хороший. Это не именно про Кириченко, а вообще. Задачу решим — будет здорово, а нет — будет плохо, но не только для тренера — для всех.

— И последнее: что ещё нужно сделать, чтобы в конце карьеры ты был ей доволен?

— Это действительно интересно. Например, у меня была мечта сыграть хотя бы один матч в Премьер-Лиге. Но если взять сегодняшнюю мою ситуацию, я по-разному смотрю. Мне иногда обидно, что не получилось, когда гляжу на парней из РПЛ, с кем играл. Но можно посмотреть на тех ребят, кто закончил с футболом несколько лет назад. У них вообще ничего не получилось. А если совсем глубоко на ситуацию смотреть, то понимаю, что не надо сравнивать себя с теми, с кем играл когда-то, это было 10 лет назад. У каждого своя судьба, у всех жизнь складывается по-разному. Мы вместе с Головиным и Бариновым выигрывали Евро, но это не означает, что мы должны быть на одном уровне. Дима сейчас капитан сборной России, Саша в «Монако» играет, а я во Второй лиге в «Текстильщике». Это жизнь, тяжело предугадать, как у кого сложится в будущем. Да, мне бывает обидно, когда что-то не получается, часто в подкол говорят: «Вот, чемпион Европы». На мне постоянно в последние годы стоит штамп. А я давно уже это оставил в прошлом: было и было. Чемпионат Европы — удачный этап моей жизни, но было и много неудачных. В целом всё нормально. Я сильно не переживаю, не жалею. Значит, так должно было сложиться, что я сейчас там, где я есть.